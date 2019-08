La profesión de youtuber ya es la quinta más deseada por los niños españoles

Que los niños y niñas españoles sueñan con ser profesores, futbolistas, veterinarios, médicos o policías en el futuro no es una novedad. Tales han sido las profesiones más votadas por ellos en las 15 ediciones que lleva realizándose la encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor.

Sí es novedad que sean las chicas quienes también escojan ser futbolistas entre sus primeras opciones -quizás sea un reflejo de la visibilidad que los equipos de fútbol femenino están teniendo últimamente en los medios de comunicación y en las redes sociales-, como es novedad que los niños y niñas españoles quieran tener como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y que hayan sustituido a Cristiano Ronaldo y a Shakira como jefes por nuevas figuras de los mismos campos: Leo Messi y Aitana Ocaña.

Estos son algunos de los datos que arroja la XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, con la que El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, quiere dar voz un año más a los más jóvenes –cerca de 1.800 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años- para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad política y social.

Yo futbolista, tu profesora

Un año más, pocas son las novedades que encontramos al preguntarles a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana. Chicos y chicas, con algunas marcadas diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba hace 15 años, allá por el 2004.

En el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, un año más la mayoría de ellos (28,1%) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, pilotos de Fórmula 1, tenistas…) seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 15,6% (policías, bomberos, guardias civiles, guardas forestales…).

Ellas en cambio prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por el 18,8% de las consultadas, seguidas por profesiones que tienen que ver con el mundo artístico (15,6%: cantantes, actrices, modelos…).

Aunque este año, las profesiones relacionadas con el mundo deportivo han vuelto a crecer y ya representan el 6,9% para ellas: gimnastas, deportistas olímpicas o jugadoras de baloncesto han sido algunas elegidas, colándose por primera vez la opción de ser futbolistas como una de las diez primeras profesiones femeninas más valoradas.

Bajando al detalle de profesiones concretas, el panorama de qué le gustaría ser a los niños y niñas españoles cuando sean mayores queda así:

De nuevo, y como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, los chicos quieren ser futbolistas, así lo manifiesta 1 de cada 4, seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 15,6% (mantiene la segunda posición) y de la de profesor (12,5%) que sigue tercera en el ranking.

Cuarta se sitúa en esta edición la de médico, que consigue un 6,3% de los votos masculinos y, bajando una posición, se queda este año la de youtuber, que pierde algo de fuerza pero sigue presente en el top 5, con el 5,9% de los jóvenes queriendo dedicarse a ello.

Ingenieros, informáticos, bomberos, veterinarios o jugadores de baloncesto completan el top 10 con pocas diferencias con respecto al año anterior, salvo la caída de los arquitectos (un año atrás era la quinta opción para los chicos).

Por su parte, ellas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta 1 de cada 5 encuestadas. Tras la de maestra, las profesiones preferidas por las niñas son doctora (16,7%) que recupera la segunda plaza, peluquera (mejora dos posiciones) con el 12,1% de los votos, veterinaria (se mantiene estable) con el 10,5% y futbolista (7,1%), que aparece por primera vez en el ranking femenino en una posición tan alta.

Completan las primeras posiciones profesiones como policía, cantante, actriz, ingeniera y enfermera (habituales todas ellas entre las chicas).

XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor

Además de estas profesiones, hemos podido ver que hay otras más anecdóticas que enamoran a los jóvenes y niños como ser escritora de comics, asesora de moda, famoso, guardia civil de tráfico, acróbata, empresario de jardines o superhéroe “para salvar el planeta”.

Lo que parecen tener claro los encuestados es lo que no quieren ser en el futuro. Y en esta ocasión, los políticos reciben un respiro y pasan de ser la profesión menos deseada a un discreto octavo puesto, con un 3,8% de los votos.

Este año es la profesión de basurero la que menos adeptos tiene pues un 11,8% de los encuestados no querría serlo de mayor. A esta le siguen otras tan dispares como médico (11,3%), bombero (8,7%), peluquero (8,1%), escritor (6,5%) o albañil (4,8%).

Además, los niños y niñas encuestados no querrían ser ladrones, entrevistadores, ni superhéroes, tampoco bibliotecarios o desempleados. Incluso, una niña vasca de 6 años dice no querer ser <<cazadora de perros para las perreras>>.

Pero ¿qué propósito persiguen los más pequeños al elegir una profesión u otra? Preguntados por esta cuestión, ambos sexos muestran prioridades diferentes. Así, los niños ven un carácter más altruista en la decisión que motiva elegir una profesión u otra y creen que el propósito vital de la gente al elegir trabajo es poder ayudar a los demás (43,8%), seguido de ganar dinero (31,3%) y dedicarse a algo que les gusta (1 de cada 4 así lo cree).

Mientras que las niñas piensan que el propósito que se persigue a la hora de elegir una profesión es ganar dinero (40,6%), ayudar a los demás (34,4%) y trabajar en lo que te gusta (25%).

Los mejores jefes: el futbolista Messi y la cantante Aitana

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre los miembros de cada género. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (40,6%), seguidos de representantes del mundo de la música (21,9%), de la televisión (15,6%), no tener jefe (9,4%) o eligen a un jefe que sea youtuber (3,7%).

Ellas, en cambio, prefieren como jefe a alguien del ámbito musical (37,5%), a algún dibujo animado (15,6%), alguien del mundo del cine (12,5%), del deporte (6,3%) o de la televisión (5,9%).

Centrándonos en las figuras concretas, estos son los jefes que los chicos y chicas españoles preferirían tener el día de mañana:

XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el jugador argentino del Fútbol Club Barcelona Leo Messi (21,9%). El delantero escala una posición para alzarse como el jefe ideal desbancando al delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien -tras su salida del Real Madrid- desaparece del listado de jefes que los jóvenes querían tener el día de mañana.

Tras Messi, los niños preferirían ponerse a las órdenes del presentador de televisión Arturo Valls, a quien elige el 9,4% de ellos, seguido por la opción de no tener ningún jefe (8,3%), trabajar para el cantante de reggaetón Daddy Yankee (7,6%) o para el tenista Rafa Nadal (6,8%).

Aunque tampoco ven mal tener como jefe al futbolista Diego Costa, al youtuber conocido como Vegetta777, al cantante colombiano Maluma, al centrocampista “Isco” Alarcón o al rapero alicantino Arkano. Además de Cristiano, salen de la lista de jefes más votados Pablo Motos, Zinedine Zidane, Andrés Iniesta y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ellas también estrenan jefa este año y ahora prefieren como primera opción a la cantante catalana Aitana Ocaña, elegida por el 12,1% de las chicas (un año atrás estaba en la cuarta plaza). El mundo de la música sigue dando jefas en la segunda y tercera posición pues aparecen dos artistas internacionales como son Katy Perry y la colombiana Shakira (ambas con un 8,5% de votos), para dar paso a una jefa virtual, el dibujo animado Ladybug (7,1%). Tras estas famosas opciones, las niñas españolas manifiestan querer como jefes a papá o a mamá, así explicado por el 6,4% de ellas.

También aparecen entre sus opciones la artista de moda Rosalía, el tenista Rafa Nadal, otro reconocido dibujo animado como es Bob Esponja, el cantante de trap conocido como Bad Bunny (es la primera vez que aparece en el ranking) y la presentadora de televisión Lara Álvarez.

Desaparecen de estas primeras posiciones artistas como David Bisbal y Malú, la televisiva chef Samantha Vallejo-Nájera o, al igual que en el caso masculino, Pablo Motos y Cristiano Ronaldo.

Fuera de esta lista de los más votados han aparecido otros jefes de muchos ámbitos como periodistas de renombre -Matías Prats-, grandes científicos que ya no están con nosotros, como Stephen Hawking, artistas también ya desaparecidos como Michael Jackson, figuras mucho más institucionales como el Rey Felipe VI, su esposa la Reina Letizia o incluso superhéroes como Spiderman y Batman.

¿Y para presidir el Gobierno?

En año de elecciones, y teniendo en cuenta el espacio que estas han ocupado en televisión, radio y prensa, era de obligada necesidad consultar a los niños y niñas de nuestro país por la persona que creen que debe presidir el Gobierno de la nación.

Hecho esto, 1 de cada 4 jóvenes no sabe a quién pondría en tan importante cargo. Un 22,6% se decantaría por una figura política, un 14,5% elegiría a algún familiar para desempeñar ese cargo y otro 6,5% apuesta por personas responsables y honestas. Amigos, cantantes, la autocandidatura a ser presidentes, algún que otro dibujo animado y youtubers o deportistas son otros candidatos a ello.

Bajando al detalle y analizando las elecciones por sexos, estas son las candidaturas de los niños y niñas españoles a presidentes del Gobierno.

Los niños españoles quieren que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno, así elegido por el 12,1% de ellos. A esta opción le sigue la de Albert Rivera, con un 9,1% de los “votantes”. Tras ellos, los chicos prefieren dejar semejante cargo a una figura como su padre (8,5%) o al presentador de televisión Arturo Valls (si sirve para ser su jefe, también para presidir el Gobierno), con un 6,9%. La quinta opción para los niños es ser ellos mismos los presidentes (5,6%).

El expresidente Rajoy, el Rey o “alguien que sea honesto” son otras de las importantes elecciones masculinas.

Las niñas por su parte prefieren dejar el Gobierno en manos de su progenitor, así lo señala el 9,7% de las consultadas. En segundo lugar, ven a Pedro Sánchez como la mejor opción (6,5%) o directamente a nadie (6,1%). Albert Rivera aparece cuarto con el 5,4% de los votos femeninos y en quinto lugar consideran que el 12 veces ganador de Roland Garros, Rafa Nadal, sería un buen presidente (4,7%).

El rey Felipe VI, el personaje de dibujos animados Bob Esponja y ellas mismas son sus siguientes ideas para presidir el Gobierno.

XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor

En cualquier caso, el nuevo Gobierno que eche a andar en los próximos meses debe fijarse en los consejos que los niños y niñas españoles le dan para tener contentos y satisfechos a los trabajadores:

XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor

La primera propuesta juvenil pasa por una clara subida de los salarios si el Gobierno quiere que sus ciudadanos estén felices, así explicado por el 16,7% de ellos.

En segundo lugar, parece una medida urgente el favorecer la conciliación laboral de los trabajadores (14,6%) así explicado por un joven andaluz de 11 años que dice que “tienen que tener un horario mejor para que puedan cuidar de nosotros”, o por otra niña de 5 años que vive en Cataluña y que dice “quiero que mis papis puedan recogerme todos los días en el cole”.

En tercer lugar, los niños creen que hay que seguir creando puestos de trabajo y reduciendo las tasas de paro (13,5%) y luchar contra la pobreza mediante ayudas, subvenciones o más becas para aquellos que lo tienen más difícil (6,3%).

La quinta “exigencia” para estos futuros votantes apela directamente al comportamiento ético de los gobernantes (5,7%) para que “no sean corruptos”, “hagan las cosas bien” o incluso “no se peleen e insulten todo el rato”.

A continuación, demandan mejores infraestructuras (4,7%) y un papel más activo en la igualdad entre hombres y mujeres (3,6%) demandando “que a las chicas no les paguen menos” o “romper el techo de cristal y que no despidan a las mujeres por ser madres”.

Más vacaciones, políticas medioambientales, bajadas de impuestos o reformas educativas variopintas son otras de las propuestas infantiles. Además, los más jóvenes creen que el Gobierno no debería “dejarnos comer muchas chuches”, “multar con 4.000 euros a quienes tiren plásticos al mar” y “que se rían más”.

Siguiendo con la actualidad, se les ha preguntado a los chicos y chicas cuál creen que ha sido la noticia más importante del año y aunque un tercio de ellos no ha sabido qué responder porque “no veo las noticias”, “ya no me acuerdo” o es un tema que “a mí no me interesa”, el 18,8% de los jóvenes españoles piensa que la noticia del año ha tenido un fondo político: las elecciones, el cambio de alcalde, el auge de Vox, “lo de Cataluña” o “la huida de Puigdemont”.

Un 12,5% cree que la noticia más destacada ha tenido que ver con el área de sucesos y recuerdan mayoritariamente el accidente del pequeño Julen en el pozo de Totalán, aunque también el incendio en Notre Dame tiene cabida.

Los desastres naturales ocupan el tercer puesto con un 9,4% de los votos: los incendios forestales que comienzan con el verano, algunos terremotos o la contaminación en México han sido algunas de las respuestas. A continuación, la noticia del año ha tenido un carácter totalmente personal: “ha nacido mi hermana”, “nos han tocado 12 euros en la lotería” o “he aprobado todo el curso” han sido algunos hitos.

Noticias deportivas como la eliminación del Barça de la Champions o el ascenso del Mallorca, estrenos cinematográficos o los ganadores de algunos realities televisivos también han tenido cabida.

Su futuro laboral

Vista la profesión y el jefe que el día de mañana los chicos y chicas querrían tener, Adecco les ha preguntado cuánto dinero querrían ganar cuando ya trabajen y aquí tampoco se aprecian diferencias por cuestión de sexo.

Ambos géneros eligen una cantidad millonaria como primera opción (27%) que contrasta notablemente con lo votado como segunda opción: un sueldo medio de entre 1.000 y 2.000 euros al mes (17,5%) y lo elegido como tercera: entre 2.000 y 5.000 euros mensuales (12,7%). Incluso hay un 9,5% que se conforma con un salario menor de 500 euros.

De nuevo, las anécdotas han sido numerosas pues hay respuestas de todo tipo: “quiero ganar infinito”, “mucho dinero”, “lo suficiente para poder viajar y vivir”, “cientomil” o “unos 399 euros al mes”.

También ha habido respuestas más reivindicativas como la de esta joven de 11 años que quiere dedicarse a las TICs: “quiero ganar lo mismo que un hombre que haga el mismo trabajo que yo”.

En la misma línea, se ha querido saber cuántos días de vacaciones querrían tener una vez que estén incorporados al mercado de trabajo. De nuevo, hay propuestas de todos los tipos.

El 39,1% de los pequeños considera que lo ideal es tener entre 2 y 6 meses de vacaciones, es la única manera de conseguir un verdadero descanso: “lo ideal es trabajar en otoño e invierno y descansar en primavera y verano”, “quiero tres meses en verano y una semana en Navidad” o disfrutar de “vacaciones escolares”.

La segunda opción más elegida, con un 28,1% de los votos, es disponer de menos de 15 días de vacaciones: “un día estaría bien”, “con una semana ya descanso…”, o de 1 a 2 meses (18,8%). Incluso hay quien ha manifestado que querría tener al año…. “más de un año de vacaciones” o disfrutar de “vacaciones infinitas”.

Pero antes de tener que negociar sus condiciones laborales en materia salarial y permisos de descanso, los jóvenes tendrán un paso previo que será enfrentarse a una entrevista de trabajo. ¿Saben qué tienen que contar en una de ellas? Pues parece que los más pequeños lo tienen claro:

XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor

Lo que más destacarían los niños y niñas españoles en una entrevista de trabajo son, un año más, las características que componen su personalidad (35,9%). Se describen como buenas personas, simpáticos, amigables, sociables, puntuales, sinceros o leales.

Después, destacarían las competencias o habilidades de las que hacen gala (20,8%): creatividad, inteligencia, ser buenos en ciencias, buenos dibujantes… Esto da paso a la actitud que adoptarán ante el trabajo (13,5%): “lo haré bien”, “seré muy trabajador”, “no me rendiré nunca”, y un 8,3% reconoce que no sabe de qué hay que hablar en estas entrevistas.

Un 6,4% de los niños dedicaría espacio a hablar de sus aficiones y gustos: “me gusta el fútbol”, “me encanta leer” o “me relaja mucho tocar el pelo de la gente”. Y un 3,6% proporciona otro tipo de datos personales de toda índole: “estoy sano”, “no lloro”, “me preocupo por los animales” o “quiero mucho a mis profesores”. Un 3,1% se centraría en su descripción física alegando que son guapos, altos, fuertes, rubios o morenos… y un 2,6% destacaría su formación para el puesto o si ha tenido buenas notas: “he ido al instituto”.

La vocación que sienten también la ponen de manifiesto en el 2,1% de los casos, incluso algunos contarían cosas negativas de sí mismos, también con un 2,1% (a veces soy cabezota, tengo muy mal genio cuando me enfado, soy un poco trastillo). Para el final dejan los idiomas que hablan (1,6%).

Y algunos aprovecharían la entrevista para decirle al responsable de Recursos Humanos que “es muy guapo y quiero trabajar con ellos”.

El mundo de la empresa

También se ha preguntado a los jóvenes españoles en qué tipo de empresa les gustaría trabajar en el futuro y aquí se vuelven a apreciar diferencias por sexo.

Por ejemplo, ellos querrían trabajar en algún organismo público como primera opción (12,5%) como podrían ser comisarías, algunos ministerios y ayuntamientos o en algunos juzgados, incluso hay quien quiere trabajar en el Tribunal Supremo. Después, preferirían empresas vinculadas al mundo del deporte (10,9%) como clubes de fútbol o marcas deportivas y un 9,4% escoge alguna multinacional dedicada a la consultoría (de informática, de Telecomunicaciones, de RRHH o similares…). También verían con buenos ojos trabajar en compañías del sector de la alimentación (6,3%) sobre todo si dedican a la fabricación de chuches, chocolates o caramelos, o de la educación (también un 6,3%) como su antiguo colegio, la universidad o alguna guardería.

Ellas en cambio ven como primera opción trabajar en una empresa del ámbito escolar y lo votan mayoritariamente (23,3%), seguidas de empresas vinculadas a la cosmética y la belleza (10,4%) como peluquerías o centros de estética, a los animales (6,7%) nombrando zoos, clínicas veterinarias o tiendas de animales y otro 6,4% no querría trabajar en la empresa de nadie, sino abrir su propio negocio. La sanidad (6,2%) es otra área para el que se emplearían: hospitales o centros ambulatorios son sus preferencias.

Opciones más divertidas también hay: “quiero trabajar en una empresa de aparatos de gimnasia rítmica”, “en la NASA” o en “la de mamá y así nos veremos más”.

Precisamente, se les ha preguntado a los jóvenes qué producto o servicio venderían si tuviesen que montar su propia empresa el día de mañana. Los chicos eligen de nuevo montar un negocio que tenga que ver con el deporte (28,1%), con la electrónica y/o tecnología (18,8%) que comparte porcentaje con empresas alimenticias. Los juguetes y el material escolar o los coches también tienen su importancia.

Las chicas en cambio montarían primero una empresa de moda, así manifestado por 1 de cada 4. Después ven posibilidad de negocio en la alimentación (15,6%), en las TICs (9,4%), en el mundo animal (6,3%) y en el arte (5,8%) así como en la venta de material escolar (5,8%).

Algunos de los productos que podríamos encontrar en todas estas empresas serían: helados, equipaciones deportivas, chuches, videojuegos, comida para los pobres, pendientes y collares, tecnología anime o, incluso, podremos comprar dinero.

Descanso y familia, el plan ideal para la jubilación

Por último, y siguiendo con la tradición, Adecco ha querido saber qué planes tienen los más pequeños para la época del retiro laboral. ¿Cuáles son sus ideales de cara a la jubilación?

Los chicos eligen como posibilidad prioritaria descansar (18,2%), una opción que aparece por primera vez a la cabeza del ranking. Tras ella, la mejor perspectiva de futuro es pasar tiempo con la familia, en especial, cuidando a los nietos (15,6%), viajar (15,2%), dedicarse a las labores del hogar (9,1%) y aprovechar la jubilación para ejercer otra profesión (6,1%). Cuidar a sus mascotas, divertirse, hacer deporte, cuidar del huerto o jardín y ver la tele también están entre sus preferencias.

Ellas, en cambio, escogen en primer lugar pasar la jubilación al calor de la familia, pues así lo desean 1 de cada 4. Después optan por conocer mundo (18,8%), descansar (14,7%), divertirse (12,2%) o emplear su tiempo en acciones solidarias como colaborar con ONGs y participar en voluntariados (10,4%). También ven atractivo hacer actividades relacionadas con manualidades o creatividades (5,5%) como tejer bufandas, hacer pulseras o coser; ver la tele, cuidar de las plantas, hacer las tareas de casa o dedicarse a una nueva profesión son el resto de ideas.

XV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor

Este año dedicarse a las tareas domésticas es una opción más considerada por los chicos que por las chicas, tras varios años en los que esa opción había sido mayoritaria entre ellas.

¿Toman como referencia el modelo que ven en sus casas? No parece que sea así, sino todo lo contrario pues Adecco ha preguntado a los niños y niñas de nuestro país que quién se encarga de hacer las tareas en casa y un 56,3% de ellos dice que es algo exclusivo de mamá, un 40,6% dice que sus progenitores se reparten las tareas del hogar y solo un 3,1% dice que es papá quien más hace en casa. Patrones que apenas han cambiado desde que se hace esta encuesta.

Fuente: Adecco.es