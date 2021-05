La COVID-19 podría reducir el volumen de materia en el cerebro

Alrededor del 15% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 experimentan complicaciones neurológicas. Los síntomas, que son más comunes en pacientes gravemente enfermos, incluyen deterioro de la conciencia, confusión y agitación. Sin embargo, los efectos físicos del COVID-19 en el cerebro no se conocen bien. En un nuevo estudio, investigadores dirigidos por la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta analizaron las tomografías computarizadas de pacientes sometidos a evaluaciones de síntomas neurológicos en un hospital especializado en Brescia, Italia.El equipo evaluó la cantidad de materia gris, que en su mayoría comprende los cuerpos celulares de las neuronas. , en la capa externa o corteza del cerebro de los pacientes. De un total de 120 pacientes, 58 tenían COVID-19, mientras que 62 no. El equipo emparejó los dos grupos por edad, sexo y otras enfermedades. Si bien los investigadores no encontraron diferencias significativas en el volumen de materia gris entre los dos grupos, sí encontraron diferencias entre los pacientes con COVID-19. Aquellos que necesitaban oxigenoterapia habían reducido la materia gris en los lóbulos frontales de su cerebro en comparación con aquellos que no la necesitaban. El menor volumen de materia gris en las regiones frontales también tuvo vínculos con una discapacidad más grave, que los investigadores midieron en la escala de Rankin modificada, hasta 6 meses después del alta del hospital. Además, los pacientes que experimentaron fiebre durante su enfermedad habían reducido la materia gris en los lóbulos temporales de su cerebro en comparación con aquellos que no tenían este síntoma. La investigación aparece en la revista Neurobiology of Stress.

Alteraciones en el estado de ánimo

El estudio encontró que las reducciones en la materia gris en las regiones frontales del cerebro tenían asociaciones con la agitación, lo que sugiere que pueden ser la base de los cambios de humor que a menudo experimentan los pacientes recuperados. «Las complicaciones neurológicas están cada vez más documentadas para los pacientes con COVID-19», dice el autor principal Vince Calhoun, director del Centro Triinstitucional de Investigación Traslacional en Neuroimagen y Ciencia de Datos (TReNDS) y profesor de psicología en el estado de Georgia. «También se ha demostrado que una reducción de la materia gris está presente en otros trastornos del estado de ánimo, como la esquizofrenia, y probablemente esté relacionada con la forma en que la materia gris influye en la función neuronal», añade. Los autores del estudio sugieren que en el futuro, los investigadores podrían potencialmente usar alteraciones en la materia gris en los lóbulos frontal y temporal para determinar el pronóstico a largo plazo de los pacientes o evaluar las opciones de tratamiento. Todas las asociaciones siguieron siendo estadísticamente significativas incluso después de que los investigadores contabilizaron la enfermedad cerebrovascular preexistente, que afecta los vasos sanguíneos de la cabeza, la diabetes y la hipertensión. Escriben que la infección puede dañar indirectamente las regiones cerebrales identificadas debido a la fiebre o la falta de oxígeno.

Limitaciones clave de la investigación

El estudio involucró una sola «instantánea» del cerebro de cada paciente, en lugar de una serie de exploraciones distribuidas a lo largo del tiempo, por lo que no pudo probar que COVID-19 en realidad causara ninguno de los cambios. Solo mostró asociaciones entre la cantidad de materia gris y factores como la suplementación con oxígeno y la fiebre. Además, hubo un pequeño número en cada subgrupo de pacientes, lo que limita la confiabilidad de los hallazgos. En su artículo, los científicos reconocen algunas otras limitaciones importantes. Escriben que, si bien los hospitales utilizan habitualmente imágenes de TC para diagnosticar a los pacientes, es posible que las exploraciones no capturen adecuadamente los cambios sutiles en el volumen de la materia gris. Esto puede explicar por qué el estudio no encontró diferencias en ninguna de estas regiones del cerebro entre los pacientes con COVID-19 y aquellos sin la enfermedad. Otra explicación puede ser que algunos de los cambios no ocurrieron cuando los profesionales de la salud realizaron las tomografías computarizadas, sino que se realizaron entre 4 y 5 días, en promedio, después del diagnóstico.

Los autores señalan que dos estudios previos que detectaron diferencias en la materia gris entre los pacientes con COVID-19 y los controles involucraron resonancias magnéticas alrededor de los 54 y 90 días después del diagnóstico. Finalmente, los investigadores advierten que sus hallazgos solo pueden aplicarse a pacientes hospitalizados con COVID-19 que experimentan complicaciones neurológicas. En el futuro, esperan repetir su estudio en un grupo más grande de pacientes, incluidos diversos grupos de pacientes con COVID-19. También les gustaría incorporar datos de diferentes tipos de escáneres cerebrales.