La aplicación definitiva para disfrutar aún más de películas y series

Si le interesan las aplicaciones para películas y series, es muy probable que haya reparado recientemente en una nueva con capacidades muy atractivas denominada Dive. La aplicación reúne una combinación de capacidades similares a las de la Wikipedia, Shazam y Zalando y aprovecha el micrófono del dispositivo móvil para ofrecer información en tiempo real sobre lo que muestra la pantalla e incluso permite comprar esos fabulosos zapatos que lleva su actor favorito.

Financiada mediante el proyecto TOUCHVIE (Catch what you watch; a game-changer technology that will change how people watch TV and revolutionise in-movie advertising and product placement), Dive tiene como misión mejorar la experiencia del usuario y contribuir a obtener un beneficio económico de productos relacionados con una película o un programa de televisión.

La aplicación ofrece más de dos mil quinientos programas enriquecidos con contenidos nuevos, como información relacionada con los actores, anécdotas graciosas, bandas sonoras, ubicaciones de rodaje, vehículos utilizados y ropa y accesorios mostrados. La información adicional puede mostrarse en una pantalla secundaria (tableta o smartphone) o en televisiones inteligentes de Samsung.

David González, cofundador de Dive y coordinador de TOUCHVIE, habla sobre el éxito de la aplicación y las oportunidades que ofrece la financiación de fase 2 del Instrumento de financiación para pymes de la Unión Europea.

¿Cómo funciona exactamente la tecnología de Dive? ¿Puede ofrecer un ejemplo de una situación en la que resulte útil?

David González: Todo el mundo se ha preguntado alguna vez al ver una película o una serie quién es ese actor, dónde se rodó esa escena, dónde podría comprar ese vestido o simplemente cómo obtener más información sobre una escena en concreto. Dive responde inmediatamente todas estas preguntas y de este modo mejora la forma tradicional de ver la tele e incluso aporta formas nuevas.

Dive ofrece a los espectadores la posibilidad de interactuar con todos los elementos en pantalla, ampliar la experiencia en tiempo real y vivir más intensamente su pasión. Todo esto se consigue en la pantalla principal gracias a colaboraciones potentes con empresas como Samsung (disponible ya en España y Alemania) y en pantallas secundarias y complementarias mediante nuestra aplicación para iOS y Android, también disponible en ambos países y próximamente en otros como Estados Unidos y Reino Unido.

¿Qué proceso hay que seguir para licenciar las películas y las series?

La estrategia jurídica es fundamental para este proyecto e incluye derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y de marca, secretos industriales y patentes), leyes sobre competencia, derechos de imagen de actores y derechos morales. Todo esto se ha tenido en cuenta para garantizar los mecanismos de protección más sólidos y optimizar los resultados a través de abogados de prestigio.

El valor añadido de nuestra empresa reside tanto en la tecnología desarrollada como en nuestro proceso y metodología. De hecho, la tecnología se creó en función de la estrategia de propiedad intelectual. La parte más importante fue garantizar que solo utilizásemos imágenes, textos o enlaces viables, ya fuese mediante las autorizaciones o los acuerdos de uso pertinentes o por ser contenido Creative Commons.

¿Qué nos puede contar sobre los logros de Dive hasta la fecha?

Los logros pueden medirse en función de distintos criterios. En primer lugar, nuestra base de usuarios muestra un crecimiento sólido. También hemos recibido varios galardones de prestigio como el TiE50 en Silicon Valley, la fase 2 de Horizonte 2020 o el Digital Top 50 (otorgado por McKinsey, Google y Rocket Internet). Ya hemos cerrado colaboraciones sólidas con Samsung, Asos, El Corte Inglés y About You, y estamos a punto de hacer lo propio con empresas de vídeo bajo demanda y telecomunicaciones y canales de televisión de primera fila.

Organismos científicos y líderes de opinión como Ovum, Forrester e IHS han reconocido el valor que aporta Dive para los usuarios y la singularidad de nuestra tecnología.

¿Por qué solicitaron financiación europea y cómo contribuyó ésta a su expansión?

Comprendimos durante el curso del proyecto que, si bien el catálogo se multiplicó por cinco, la cantidad de usuarios lo hizo por ocho. Nos dimos cuenta de que necesitábamos más títulos interactivos en nuestra plataforma, y para este fin era necesario automatizar en mayor medida el proceso de creación de contenidos interactivos.

Nuestra intención principal era crear algoritmos complejos de inteligencia artificial que detectasen e identificasen automáticamente elementos clave como actores, personajes, lugares, música o vehículos. En cuanto nos percatamos de la enorme necesidad del proyecto de contar con más recursos y financiación, optamos por solicitar financiación de la UE.

Ahora que nos encontramos en el ecuador del proyecto, podemos afirmar que hemos logrado mejoras importantes en cuanto a automatización y estamos orgullosos de haber publicado Dive en dos países importantes.

¿Qué objetivos le quedan por alcanzar de aquí al final del proyecto?

Antes de que termine el proyecto en agosto será necesario mejorar la inteligencia artificial ya desarrollada en nuestra plataforma de producción interna, comercializar la tecnología en los Estados Unidos, concluir las conversaciones ya muy avanzadas con empresas de vídeo bajo demanda y telecomunicaciones y canales de televisión estratégicas y concretar la ronda de series A que iniciamos oficialmente la semana pasada.

TOUCHVIE

Financiado con arreglo a H2020-SMEINST-2.

Fuente: CORDIS