¿Ha afectado el Coronavirus las relaciones de pareja?

La pandemia ha afectado a toda la población de una manera u otra. A lo largo de este artículo nos vamos a centrar en cómo ha afectado la Covid-19 a las relaciones en pareja. Si nos basamos en los últimos estudios nos damos cuenta de que las relaciones funcionales han mejorado de media. En contra, las parejas que ya estaban en una situación complicada han visto cómo la pandemia ha roto todavía más la relación.

Teniendo en cuenta la opinión de los expertos, no todas las parejas lo han pasado mal durante el confinamiento y pandemia. Es verdad que las parejas más infelices han ido a peor, en cambio, las parejas más felices se han unido y en consecuencia se puede decir que ha sido un periodo positivo para ellas. Pero si tenemos en cuenta el estudio realizado por Psychological Science, podemos decir que realmente la pandemia no ha cambiado la evolución de las parejas.

¿Cómo ha cambiado las relaciones sexuales de las parejas el Coronavirus?

Como ya te habrás dado cuenta, la pandemia ha cambiado nuestra vida de manera importante. Es verdad que los estudios demuestran que las relaciones siguen su curso, pero sí que ha afectado a nuestra manera de relacionarnos y actuar.

La pandemia ha provocado un alejamiento social. Ese alejamiento no solo ha afectado a las parejas que no estaban unidas y solo buscaban sexo por placer, sino que también ha afectado de manera directa a las parejas unidas. El miedo a contraer el virus ha probado que el número de relaciones sexuales de las parejas haya disminuido en la gran mayoría de parejas. Pero ese descenso no solo está ligado al miedo, sino que también viene acompañado al estrés y la presión que se ha vivido durante los últimos meses. Todo eso ha provocado un descenso importante de la libido.

Pero como se nos informa en este artículo especializado sobre las relaciones sexuales durante el coronavirus, no todo está perdido. La pandemia ha abierto un nuevo horizonte a la hora de disfrutar del sexo en pareja o a nivel individual. Es verdad que en ocasiones las personas han perdido las ganas de disfrutar del sexo, pero en ocasiones también han aumentado el deseo. Como se nos informa en el artículo, podemos ver como el sexo virtual ha ganado importancia. La ventaja de esta opción es que permite seguir disfrutando de la pareja, pero de una manera diferente. La sexualidad a través de videollamadas se ha hecho muy popular, de aquí que muchas parejas la hayan usado para mantener la llama del amor viva.

Lo que está claro es que durante la pandemia la gran mayoría de personas se han vuelto mucho más cautelosas. Eso ha supuesto que antes de tener una relación sexual las parejas siempre se hayan preparado para evitar el contagio. Esas protecciones no solo se realizan en el momento más importante, también se ponen en práctica durante el resto del día. Las parejas no solo han tomado medidas de precaución para evitar no contagiarse en el día a día, sino que también las han tomado para evitar infectarse y posteriormente infectar a sus parejas. Eso ha permitido que las relaciones hayan podido ser más seguras de lo que se pensaba en un primer momento.

¿Cómo serán las relaciones después de la pandemia?

Hay opiniones de todo tipo, pero la gran mayoría de expertos piensan que la explosión de relaciones podría ser importante. La gente tiene muchas ganas de relacionarse, es decir, cuando se eliminen las pautas de distanciamiento social la gente querrá volverse a unir. Eso provocará seguramente que las relaciones sexuales esporádicas sean una realidad y muchas personas apuesten por ellas.

Mientras llega ese momento, hemos podido comprobar con la ayuda de esta tienda especializada en regalos eróticos que las ventas online han crecido con fuerza. Se ha podido confirmar que la venta de regalos eróticos y sexuales online ha crecido con fuerza porque la gente no quiere disfrutar del placer. Ese incremento ha sido producido por el desarrollo de internet, la comodidad y sobre todo por las opciones que ofrecen las tiendas eróticas online. Se puede comprar de casi todo a través de ellas y los paquetes llegan de manera anónima. Nadie sabe lo que hay en su interior. Gracias a esa discreción muchas personas y parejas se han animado a comprar juguetes sexuales para experimentar cosas nuevas.

Fuerte crecimiento de las apps para ligar

Como nos informa nuestro sociólogo, la sociedad ha tenido que cambiar de manera radical la forma de ligar. Uno de los puntos fuertes de encuentro eran las discotecas y en segundo lugar los bares. Al cerrarse, las personas se han dado cuenta de que no tienen forma física de conocer a gente nueva para relacionarse y ligar. Pero aquí es donde han entrado las aplicaciones para ligar. Estas apps se han convertido en las grandes ganadoras.

Si antes de la pandemia este tipo de aplicaciones ya venían registrando un incremento de usuarios importante, hemos podido comprobar como con el confinamiento el número de usuarios ha crecido con mucha fuerza. Los jóvenes y no tan jóvenes no se han conformado con quedarse en casa, sino que han querido seguir conociendo gente. Eso ha provocado que el número de usuarios de las aplicaciones para ligar creciese con mucha fuerza. La gran beneficiada de ese incremento ha sido claramente Tinder. Pero otras apps como Badoo o Lovoo también han visto como el número de usuarios ha crecido con fuerza en los últimos meses. El objetivo era comunicarse e intentar ligar y estas aplicaciones han realizado muy bien esa labor.