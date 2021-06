Guía paso a paso para jugar a las tragamonedas en Colombia.

La Ley de iGaming de 2016 marcó una nueva etapa de la industria del juego en Colombia. Aunque los estudios demuestran que al menos el 70% de los colombianos han apostado al menos una vez, no fue hasta hace poco, que las opciones de juego que tenían a su disposición eran fiables. La Ley de iGaming creó un marco legal seguro que fomentó la innovación entre los operadores de casinos y les brindó a los jugadores más opciones de juego. Si hasta ahora sólo has jugado en casinos tradicionales y tienes curiosidad por ver cómo han cambiado los casinos online, te llevarás una grata sorpresa. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la experiencia de los casinos online, desde la elección de la plataforma perfecta para tus necesidades hasta el retiro de tus ganancias.

Encuentra un casino que cumpla todos tus requisitos

El camino hacia una experiencia de juego divertida y rentable empieza por encontrar el casino adecuado para tus necesidades. Pero, ¿cómo puedes encontrar exactamente ese casino, especialmente ahora que tienes tantas opciones entre las que puedes elegir? Esta es una de las principales preguntas que se hacen los jugadores colombianos. Bueno, tu proceso de selección debe incluir dos pasos.

En primer lugar, debes asegurarte de que el casino es fiable. Afortunadamente, esto no es difícil de comprobar porque hay muchos sitios web de reseñas en la red y, en cuanto un operador tiene prácticas fraudulentas, se descubre inmediatamente. Detectar los casinos online poco fiables puede parecer difícil ahora que cualquiera puede instalar un diseño atractivo y poner el casino en marcha, pero si observas con atención, verás las señales. Por ejemplo, si no puedes ver su número de licencia en el sitio web, o el servicio de atención al cliente no responde a tus consultas a tiempo, probablemente debas evitar ese sitio web.

En segundo lugar, debes ver si el casino online se ajusta a tus preferencias personales en cuanto a:

La variedad de juegos

Tiempos/límites de retiro y depósito

Bonos y promociones

Otras características de la plataforma

El casino Codere es un casino online colombiano que atiende a una amplia variedad de jugadores, desde los principiantes hasta los avanzados. Si quieres empezar a jugar online, es sin duda una de las opciones que vale la pena tener en cuenta.

Realiza tu primer depósito

La mayoría de los casinos online requieren que los nuevos miembros hagan un depósito para poder empezar a jugar. Decimos “la mayoría” porque es posible que juegues algunos juegos gratis como prueba. De este modo, puedes hacerte una idea de cómo es la experiencia. Además, algunos casinos ofrecen lo que se llama un “bono sin depósito”, lo que significa que el casino te da un poco de crédito para jugar como una forma de ganarse tu confianza. Aunque recomendamos reclamar este bono porque es una buena oportunidad, es importante que seas consciente de que el juego es un pasatiempo que requiere fondos y que necesitas saber cómo se hacen los depósitos.

Para depositar fondos en tu cuenta de casino online, tendrás que vincularla a una cuenta bancaria o a un sistema de pago digital. Cada casino tiene su propia lista de métodos de depósito aceptados, así que léala con atención para ver si tu preferido está ahí. La mayoría de los casinos respetables aceptan pagos de PayPal, Skrill y otros servicios de pago digitales populares, pero si quieres pagar con cripto o un servicio menos conocido, tendrás que hacer una investigación más exhaustiva.

Otra cosa que debes saber es que casi todos los casinos online utilizan este depósito inicial como forma de verificar tu identidad y que tendrás que pagar una cantidad mínima. No te preocupes, suele ser bastante pequeña.

Aproveche las ventajas de las bonificaciones y las jugadas gratuitas

Una de las mayores diferencias entre los casinos físicos y los casinos online es que estos últimos ofrecen más bonos y promociones. Y sería una pena no aprovecharlos, teniendo en cuenta que es una de las formas seguras de aumentar tus ganancias y minimizar el riesgo. Hay muchos tipos de bonos entre los que puedes elegir. Por ejemplo, si quieres jugar a las tragamonedas en un casino online colombiano, si quieres jugar a las tragamonedas en un casino online colombiano, entonces definitivamente debes aprovechar los giros gratis. Así es como funcionan: cuando creas una cuenta en un casino, o haces un depósito, el casino te dará un número de giros que puedes usar gratis al jugar a las tragamonedas. Algunos casinos llegan a ofrecer varios cientos de tiradas, y la posibilidad de ganar el premio gordo con esas tiradas es considerable.

Otros tipos de bonos que debes conocer son los bonos de igualación y los bonos de depósito. Básicamente, cuando haces un depósito, que normalmente tiene que cumplir un límite específico, el casino te devolverá la misma cantidad o incluso más. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada casino tiene sus términos y condiciones cuando se trata de estos bonos. Por ejemplo, es posible que no se te permita retirar la cantidad que has recibido como dinero a tu cuenta bancaria y que, en su lugar, tengas que utilizarla para jugar. Pero, incluso en este caso, sigue siendo una buena oferta porque no tienes que hacer depósitos adicionales y puedes jugar con los fondos del casino.

Retira tus ganancias

Después de jugar unos cuantos juegos de casino y ganar algo de dinero en tu cuenta, es hora de pasar a la parte más gratificante: retirar tus ganancias. En los últimos años, la velocidad de las transacciones ha aumentado, de modo que si trabajas con un casino fiable, el dinero te estará esperando en tu cuenta bancaria en poco tiempo. Sin embargo, hay algunos factores que debes tener en cuenta. En primer lugar, todos los casinos tienen un importe mínimo de retirada. En segundo lugar, el tiempo que tarda en realizarse la transacción depende del método de retirada elegido. Por ejemplo, las transferencias bancarias suelen ser las más lentas porque dependen de los procedimientos administrativos del banco. Las plataformas de pago digitales son algo más rápidas y, en el caso de los retiros de criptomonedas, la transacción se realiza al instante. Por último, algunos casinos pueden cobrarte una comisión de depósito si realizas más de un determinado número de retiros en un tiempo determinado.