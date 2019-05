Fake influencers: cuidado con los impostores

El éxito del marketing de influencers está en la capacidad de comunicación para llegar al target y en una relación a largo plazo entre marca e influencer.

El hub de conocimiento digital The Valley ha participado en el Digital Enterprise Show (DES), un evento líder mundial dedicado a la transformación digital. En su espacio, Digital Marketing Planet, han tenido lugar diversas charlas y ponencias lideradas por expertos del ámbito digital.

Su objetivo es abrir nuevas oportunidades a profesionales y más de 300 empresas tech, que impulsan iniciativas innovadoras y tecnológicas donde prima el conocimiento digital, la experiencia y las nuevas formas de hacer negocios.

Entre los temas tratados, destaca el marketing de influencers, cada vez más común y útil para lograr objetivos de ventas y de negocio. Cuándo activar un plan de marketing de influencers, cuáles son los canales que funcionan mejor para cada campaña, con qué partners aliarse, qué hacer para no perder la autenticidad, cómo tratar con los influencers y cómo medir el ROI y el impacto de este tipo de acciones son algunas de las temáticas que se trataron en la mesa redonda «The Power and Tools of Influencer Marketing».

Philippe González, fundador de Instagramers; Daniel Sánchez, CEO de Influencity; Walter Jennings, Senior Consultant en The Tantalus Group y Natalia Wiechowski, Personal Branding Strategist en Think Natalia, fueron los participantes de esta ponencia moderada por Sergio Méndez, Head of Creative & Artist Services, Warner Music Spain. Entre las principales conclusiones de esta mesa redonda destacan:

– Una de las claves del marketing de influencers es el engagement. Más allá del número de seguidores que pueda tener un perfil de redes sociales, lo que realmente importa y aporta valor es la capacidad de interacción que tenga el influencer con el público de la marca y su capacidad de transmitir un producto o servicio de forma profesional llegando al público target.

– Es importante que en las colaboraciones entre la marca y el influencer exista una relación continuada y cuidada. El objetivo es que el influencer sea un «brand ambassador» y, para eso, se debe sentir cercano e identificado con la marca para poder comunicar bien el mensaje mediante la creación de contenido profesional.

– Se debe tener especial cuidado con los fake influencers que intentan engañar sobre su recorrido profesional o su impacto en las redes sociales. En este sentido, Daniel Sánchez resaltó que «la tecnología nos debe indicar qué influencers tienen seguidores falsos y cuáles los compran».

La formación en tecnología, clave para la transformación digital

Carlos Gómez, partner & CMO de The Valley moderó la mesa redonda «Cross-industry CMOs: How did you make it?», enfocada en los retos que enfrenta cada empresa en el camino a la transformación digital.

La mesa contó con la participación de Tomasz Lisewski, Global Head of Marketing en Philips; Maite González, Head of Marketing en eBay Marketplaces; y Dorien Wamelink, Deputy CMO de Atos; referentes en el sector de marketing que aportaron su experiencia en cuanto a los cambios que experimenta su trabajo diario gracias a la innovación.

González comentó que la clave para conseguir el éxito en la digitalización está en la formación de equipos que no solo trabajan con las nuevas tecnologías como la automatización o los algoritmos, sino que también deben saber gestionar proyectos y adaptarse a entornos cambiantes: «Debemos ser expertos antes de pasar a otras estrategias», comentó.

Por su parte, Lisewski resaltó que, para él, la automatización y la inteligencia artificial serán el futuro de la industria, además, de la necesidad de encontrar el crecimiento en mercados con rápido desarrollo como China y no solo centrarse en Europa.

En la misma línea, Wamelink expresó la necesidad de saber manejarse en los distintos contextos para seguir siendo relevante en el negocio de sus clientes. Además, señaló que «en el futuro de la industria, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial serán muy necesarias en la vida de los consumidores y el trabajo de las empresas».

Por último, Carlos Gómez enfatizó en la importancia de la formación tecnológica para no quedar último en el mercado. «Los nuevos perfiles y el paradigma actual del marketing digital hacen que el trabajo del CMO se convierta en algo más esencial e integral en el día a día».

Fuente: Marketingdirecto.com