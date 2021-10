¿En qué se diferencia FIL de las demás criptomonedas?

Es válido que para muchos “FIL” sean unas siglas desconocidas o una palabra que no tiene ningún significado. Nadie tiene porque conocer las últimas novedades del mundo de las criptomonedas, aunque sí serviría de mucho hacerlo, especialmente para hacer inversiones. Sin más preámbulo, “FIL” es una criptomoneda relativamente nueva que se relaciona con la blockchain Filecoin, la cual tiene la particularidad que no solo funciona como cadena de bloques, sino también actúa como una red que conecta las computadoras de diferentes usuarios con el fin de que éstos puedan enviar y almacenar data en otros ordenadores. En otras palabras, este tipo de red “peer-to-peer” es similar a las que utilizan varias páginas web que permiten la descarga de archivos por paquetes, que provienen de diversas computadoras. A medida que se descarga una canción, un video o un programa, se van uniendo partes del archivo que pueden estar alojados en diversas computadoras. En síntesis, no se hace una conexión de una computadora a otra, más bien es de una a muchas. Es importante tener claro este aspecto porque la criptomoneda “FIL” tiene mucho que ver con este tema.

¿Quién la creó y por qué?

El informático estadounidense Juan Benet fue quien creó dicha criptomoneda, con el objetivo de facilitar el almacenamiento de archivos por internet. Lo cual tiene sentido, si uno observa que con el pasar de los años la cantidad de información crece a pasos agigantados, por lo que muchas computadoras y algunos servidores no pueden guardar tantos datos porque sencillamente no tienen tanta capacidad. Cabe destacar que Juan Benet también inventó IPFS (Sistema interplanetario de archivos), que también es otro sistema de archivos. Ahora bien, en lugar de buscar conocimiento técnico, es preferible investigar sobre bitcoin era estafa para tener más información al respecto. Es probable que entender de redes p2p sea un poco complicado para personas que no están familiarizadas con la terminología, o trabajen en otros rubros donde no haga falta entender de informática. Sin embargo, tener cierta idea del tema ayudaría para saber qué hacer, en caso de quedarse sin espacio de almacenamiento en la computadora. No en vano ha tenido un crecimiento en los últimos meses, como se destaca en este escrito. Y las razones no son únicamente económicas, también están relacionadas con la computación, ya que si se consolidan nuevos sistemas de almacenamiento de tipo p2p, se pudiera prescindir de los servicios de almacenamiento en la nube.

¿Cómo afectaría a las grandes empresas que almacenan datos?

Retomando el tema mencionado anteriormente, un protocolo descentralizado que facilita guardar información sin tener que pagar por un servicio, podría poner en jaque las aspiraciones de empresas que ceden un espacio en sus servidores, a cambio de una cuota mensual. De hecho, la FIL no tiene como norte darle más poder o potencia a las computadoras, como pasa con las otras monedas de tipo crypto. Se enfoca únicamente en brindar espacio para guardar archivos, incluyendo los más novedosos como los NFT. Claro está, mientras más se pueda almacenar, más recompensa podría recibir una persona. Lo que quiere decir que los mineros de FIL son distintos a los que minan otras criptomonedas, porque no necesitan equipos especiales para fortalecer el poder de cómputo de otros ordenadores; lo que deben ofrecer es espacio para que otros guarden lo que deseen. No todo se reduce a los Gigabytes o Terabytes de almacenamiento, puesto que también deberían brindar facilidades para que los usuarios consigan los archivos de forma rápida y segura. Aquellos que no cumplan con eso, podrían recibir castigos o penalizaciones, dependiendo de la falta en la que hayan incurrido.