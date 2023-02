El 50% de los españoles tira productos cuya fecha de consumo preferente ha vencido de forma recurrente

El precio de los alimentos se ha incrementado en los últimos meses mientras los ciudadanos ya se han acostumbrado a términos como inflación subyacente. Para intentar paliar esta situación, incluso el Gobierno ha decidido eliminar el IVA a los alimentos de primera necesidad durante 6 meses. Pero, ¿qué podemos hacer los consumidores para hacer frente a esta realidad? Según un estudio elaborado por Too Good To Go, la mayor app contra el desperdicio de alimentos del mundo, para los consumidores españoles hay tres claves principales para abaratar la bolsa de la compra: el 47% indica que hay que planificar mejor la lista de la compra, el 33% habla de organizar más eficientemente las comidas y un 40% señala que se precisan mayores conocimientos sobre cuándo es seguro consumir un producto después de su fecha de consumo preferente. En relación a la última clave, según indica la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), la fecha de consumo preferente y la de caducidad no significan lo mismo y distinguirlas es clave para la seguridad alimentaria pero también para reducir el desperdicio de alimentos. Así, el problema a la hora de distinguir ambas fechas está bastante generalizado en Europa: “el 51% de los consumidores tira productos cuya fecha de consumo preferente se ha vencido de forma recurrente” y esto se debe, una vez más, al desconocimiento, ya que “el 41% de los españoles desconoce qué hacer para saber si un producto se encuentra en buen estado tras superar su fecha de consumo preferente”. Algunos casos que demuestran la falta de conocimiento de los consumidores son, por ejemplo, que “el 35% de los consumidores no sabe que la carne tiene fecha de caducidad y que por tanto no se debe consumir pasada esa fecha. Pero por otro lado el 33% desconoce que en las galletas se indica la fecha de consumo preferente o el 39% no es consciente de que el pan tiene fecha de consumo preferente, y que una vez vencida pueden perder algunas propiedades pero pueden seguir siendo aptos para su consumo tiempo después”. Con respecto a los productos que más se tiran al superar la fecha de caducidad o preferente, el informe destaca las frutas y verduras envasadas (60%), el pan (59%) y los productos frescos, como leche, queso, yogures (39%). Fechas con sentido: ‘MIRA, HUELE, PRUEBA’

Por todo ello, la etiqueta “Mira, Huele, Prueba” de la campaña Fechas con Sentido impulsada por Too Good To Go ofrece las herramientas para combatir el desperdicio de alimentos, como asegura el 72% de los encuestados. Este distintivo, que se incorpora sólo a los envases de alimentos con fecha de consumo preferente, ya está presente en más de 1.200 referencias de alimentación de 40 marcas alimentarias de gran consumo y tiene la misión de sensibilizar y empoderar a los consumidores en torno a este problema. Se trata de una etiqueta con un pictograma de un ojo, una nariz y una boca que recuerda a los consumidores que usen y confíen en sus sentidos para comprobar si un alimento con fecha de consumo preferente vencida sigue en buen estado antes de tirarlo de manera innecesaria. “El etiquetado de fecha es uno de los grandes responsables del desperdicio en los hogares. Con esta iniciativa queremos conseguir que todo el mundo entienda el significado de la fecha de consumo preferente y se acostumbren a mirar, oler y probar estos alimentos para saber si siguen en buenas condiciones. Esto no solo supondrá un ahorro de dinero para los hogares sino que también ayudará a reducir las cifras de desperdicio y su impacto medioambiental”, señala Marie Lindström, directora general de Too Good To Go en España. Las marcas que ya se han sumado a la iniciativa Fechas con Sentido son: Danone, Palacios, RobinGood, Vitalinea, De Buen Café, Danonino, Hellmann’s, Danacol, Tierra Madre de Oxfam Intermón, Brebel, Hericamps, Actimel, Alpro, Oikos, Yosoy, Alimentos Sanygran, Almendrola, Monsoy, Veggie Maai, Kaiku, Kaiku Sin Lactosa, Kaiku Begetal, Kaiku Km0, Hort del Silenci, Almendras Chirlata, La vaca que ríe, Babybel, Quien es el Jefe, Central Lechera Asturiana, Gaza, Bico de Xeado, Gogo Squeez, La Antigua, Activia, Väcka, Planeta Huerto, Hort del Silenci, La Tetera Azul, Tuppers, Hellomamma!, Mammafiore.