Dos copas de vino pueden tener más calorías que una hamburguesa

La Alcohol Health Alliance UK (AHA), que representa a más de 60 organizaciones de salud, encargó recientemente a un laboratorio independiente que analice el contenido de azúcar en 30 botellas de vinos tintos, rosados, blancos, espumosos y de frutas vendidos en el Reino Unido. El análisis resultante, que aparece en el sitio web de la AHA, reveló una «amplia variación de azúcar y calorías entre los productos». El informe señaló que dos copas de algunos vinos pueden exceder la cantidad de azúcar diaria recomendada, pero la mayoría de las etiquetas de alcohol no comparten esta información. Suprimir tales detalles puede llevar a los consumidores a ingerir calorías y azúcar adicionales sin saberlo, advierten los expertos en salud.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas están sujetos a estrictos estándares de etiquetado nutricional. Estas reglas hacen que la información sobre calorías y azúcares esté fácilmente disponible para los consumidores. El profesor Sir Ian Gilmore, presidente de la AHA, llama «absurda» la excepción con el alcohol: “[E]sta información no es necesaria cuando se trata de alcohol, un producto que no solo fomenta la obesidad, sino que tiene daños generalizados para la salud y está relacionado con siete tipos de cáncer”. Para Alison Douglas, directora ejecutiva de Alcohol Focus Scotland, el etiquetado de productos en bebidas alcohólicas es “lamentablemente inadecuado, cuando el alcohol cobra 70 vidas al día en el Reino Unido. Medical News Today le preguntó a Holly Gabriel, RNutr, gerente de nutrición de Action on Sugar en el Reino Unido, sobre este dilema de etiquetado. Gabriel contribuyó al informe de la AHA.

En una entrevista exclusiva, Gabriel comentó: “[D]ebido a la falta de etiquetado y la falta de conocimiento sobre el contenido de azúcar de las bebidas alcohólicas, hay menos escrutinio para los fabricantes. En el Reino Unido, tenemos un impuesto a la industria de refrescos [que] excluye por completo las bebidas alcohólicas y los sustitutos del alcohol, como el vino desalcoholizado. Es imposible que los consumidores tomen una decisión informada cuando no tienen la información nutricional completa sobre los ingredientes”. La colaboradora del estudio Gemma Crompton, gerente de políticas y asuntos públicos de Alcohol Focus Scotland (AFS), también le dijo a MNT: “A diferencia de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas solo deben mostrar el volumen y la fuerza (en ABV) y los alérgenos comunes. No se requiere información sobre los valores nutricionales, incluidas las calorías y el contenido de azúcar, los ingredientes o las advertencias sanitarias y, por lo tanto, en gran medida no se encuentran en las etiquetas. En cambio, el gobierno del Reino Unido depende de la acción voluntaria de la industria del alcohol”.

Los azúcares libres pueden sumarse

Las dietas modernas suelen contener alimentos y bebidas con azúcares. Los azúcares se dividen en tres grupos principales: azúcares naturales azúcares agregados que se agregan durante la cocción, el procesamiento o la comida: incluyen azúcar de mesa, dextrosa, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, jarabe de arce, miel y agave los azúcares libres Trusted Source incluyen todos los azúcares agregados más los azúcares naturales, incluidos los liberados al hacer jugos de frutas y verduras Demasiada azúcar puede contribuir a la caries dental, aumento de peso, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y aumento de los factores de riesgo de cáncer. Las pautas del gobierno del Reino Unido sugieren que los adultos no consuman más de 30 gramos (g) de azúcares libres al día. Esto es equivalente a aproximadamente 2,3 cucharadas. La American Heart Association Trusted Source recomienda límites diarios de azúcar añadido de 36 g para hombres y 25 g para mujeres.

Sin embargo, el informe de la AHA encontró que dos copas de vino medianas pueden contener casi toda la cantidad recomendada de azúcares.

Grado alcohólico bajo, más azúcar

Ninguno de los 30 vinos estudiados mencionaba el contenido de azúcar en sus etiquetas. El análisis actual también encontró que los vinos con más azúcar eran los productos de menor concentración. A los investigadores de la AHA les preocupa que las personas que eligen alcohol de baja concentración como una opción más saludable, sin saberlo, consuman más azúcar. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar una serie de enfermedades crónicas. MNT le preguntó a Crompton si el alto contenido de azúcar en los vinos de baja graduación impulsa el consumo más que el propio alcohol: “Si bien una bebida dulce puede ser más apetecible para algunos y llevarlos a beber más, el consumo de alcohol está impulsado por el bajo precio, la facilidad con la que está disponible y el alto volumen de marketing”.

La AHA también informó que dos vasos medianos de los vinos más densos en calorías contenían más calorías que una hamburguesa de McDonald’s. Estos vinos también eran bebidas de mayor concentración. Sin embargo, solo el 20% de las bebidas examinadas mostraban contenido calórico.

El informe de la AHA dice que los fabricantes de alcohol se están estancando en los cambios de etiqueta. Los productores citan factores de costo y afirman que los consumidores pueden acceder a dicha información en línea. Sin embargo, Crompton no estuvo de acuerdo: “En realidad, pocas personas acceden a esta información en línea. En el Reino Unido, hemos tenido dos décadas en las que la industria no ha cumplido sus promesas de actuar voluntariamente”. Gabriel cree que esta reticencia es el resultado de “una larga historia de cabildeo gubernamental por parte de la industria del alcohol y la falta de voluntad del gobierno para tomar una posición”. Crompton sospechó que los fabricantes de alcohol temen que un etiquetado claro y coherente pueda afectar las ventas. Ella argumentó que los mandatos legales para el etiquetado son la única forma de garantizar que las personas obtengan detalles precisos sobre los productos. “La gente quiere y necesita información confiable directamente sobre los productos donde pueda informar nuestras decisiones de manera útil”, dijo.