Cronología del nacimiento y crecimiento de las criptomonedas

A lo largo de los años han ocurrido diversos eventos que han fomentado la utilización de las criptomonedas. Si bien no todos han sido 100% favorables, vale la pena conocerlos para saber cómo cambiaron la historia de las criptomonedas actuales, con el fin de conocer un poco más del tema. Es una historia que abarca más de 13 años, ya que empezó a mediados del 2008 (más precisamente en agosto de ese año). El primer paso fue registrar la página web asociada al bitcoin, lo que en términos informáticos se conoce como dominio y un mes después vio la luz el primer bitcoin. Se habla del bitcoin puesto que representa la primera criptomoneda en existir, haciendo historia en la economía mundial y el panorama internacional. En ese momento no existía el famoso “blockchain”, que actualmente es un estándar y prácticamente representa una condición sine qua non para la existencia de criptomonedas. La razón es que generan bloques, los cuales dan como resultado la emisión de más monedas crypto. Fue en el 2009 cuando empezó a funcionar un bloque, siendo así el primero en formar parte de la blockchain. A los pocos días se realizó la operación económica o transacción, lo que equivale al puntapié inicial de las criptomonedas.

¿Qué hitos existen a lo largo de la historia?

Mucho se ha hablado ya del día en que se compró una pizza con miles de bitcoins, así que no vale la pena seguir reseñando una historia que ya es muy conocida. Lo que sí vale la pena es entrar a https://bitiqapp.com/es/ para indagar en qué consiste y cuál es la propuesta de valor que ofrece. Un hito que sí es importante en la vida de las criptomonedas es cuando la unidad llega a valer lo mismo que el dólar, porque se percibe como si alcanzara un tope o una meta. Vale decir que actualmente muchas criptomonedas se encuentran por debajo de ese umbral, pero existen varias que superan dicho valor con creces. Por lo tanto, una persona que quiera invertir puede decidir fácilmente cómo usar su dinero y a cuál criptomoneda desea darle su confianza como inversionista. Evidentemente, es válido que escoja varias criptomonedas, si tiene la disposición de hacerlo y cuenta con los recursos suficientes. Aparte del bitcoin está el litecoin, el ethereum, el ripple, entre otras criptomonedas que se han ido creando con el tiempo, de la misma forma que se menciona en el siguiente reportaje.

¿Ha habido hechos que lamentar?

No todo ha sido perfecto en la historia de las criptomonedas, puesto que en ocasiones el precio ha bajado por distintos motivos, entre los que se encuentran ataques cibernéticos, desplomes, fallas de ciertas empresas, entre otras razones. A nivel mundial la recepción no ha sido unánime, debido a que cada territorio toma decisiones con respecto a si aceptarla o no (en realidad, es el mandatario de cada país, no el pueblo). Yendo desde lo social hasta lo personal, existen algunas personas que han perdido fondos por el mal manejo de sus contraseñas. Tal eventualidad genera circunstancias nunca antes vistas, que no por ello son malas, como el acceso descentralizado. Esto significa lo opuesto de la centralización, es decir, no se dependerá de una sola organización para proteger el dinero de cada usuario. Así que el usuario debe tener más responsabilidad con los datos técnicos vinculados a su cuenta en criptomonedas, porque si pierde alguna clave, lo más probable es que no haya servicio técnico disponible para ayudarlo a recuperarla, debido a que nadie puede tener acceso a ella, lo cual alivia cualquier preocupación que se pueda tener de personas malintencionadas dentro del sistema.