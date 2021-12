COVID-19: Sugieren un posible vínculo molecular con la enfermedad de Parkinson

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los investigadores han informado de tres casos de síntomas de Parkinson que se desarrollaron después de contraer el SARS-CoV-2. Las personas en cuestión eran relativamente jóvenes para un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, lo que ha llevado a especulaciones de que el virus de alguna manera desencadenó la afección. COVID-19 causa complicaciones neurológicas hasta en un 85% de los pacientes como fuente confiable. Uno de los más comunes es la anosmia o pérdida del sentido del olfato, que también es un signo temprano del Parkinson. Existe alguna evidencia de estudios de laboratorio de que el SARS-CoV-2 puede infectar células cerebrales. Sin embargo, los científicos no están de acuerdo sobre si el virus en sí mismo o la respuesta inmune del cuerpo al mismo causa síntomas neurológicos.

El Parkinson es una enfermedad degenerativa del cerebro que causa problemas con el movimiento. Se sabe que varios factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, además de la edad avanzada, aumentan el riesgo de Parkinson. Los expertos creen que en las personas con Parkinson, las moléculas de una proteína en el cerebro llamada alfa-sinucleína se agrupan a nivel celular para formar fibrillas amiloides tóxicas. Con el tiempo, estos matan las neuronas que producen el neurotransmisor dopamina, que es esencial para el control motor. Los científicos de la Universidad de Twente en Enschede, Países Bajos, han encontrado evidencia de que una de las proteínas en el SARS-CoV-2 puede acelerar la conversión de alfa-sinucleína en fibrillas amiloides. Su estudio, que involucró experimentos en tubos de ensayo y cultivos de células humanas, aparece en ACS Chemical Neuroscience. Los científicos descubrieron que la proteína nucleocápside o proteína N del virus, que empaqueta su material genético, aceleró la velocidad a la que la alfa-sinucleína se agrega para formar fibrillas amiloides. Por el contrario, la proteína de pico del virus no tuvo ningún efecto sobre la tasa de agregación. Las vacunas COVID-19 se dirigen al pico, la estructura que usa el virus para penetrar en las células huésped.

Medical News Today se puso en contacto con varios expertos en Parkinson que se mostraron escépticos sobre cualquier posible conexión entre COVID-19 y la enfermedad. «Todavía hay mucho que no entendemos completamente en lo que respecta al Parkinson, y hay un gran esfuerzo global en la investigación actual para mejorar nuestra comprensión de la proteína alfa-sinucleína y el Parkinson», dijo Beckie Port, Ph.D., gerente de comunicaciones de investigación en la organización benéfica Parkinson’s UK. «Estos hallazgos en particular son interesantes, pero solo se han realizado en un tubo de ensayo, y es demasiado pronto para decir si los resultados serían los mismos en el cerebro humano», dijo a MNT. Enfatizó que no hay evidencia de que la frecuencia de los diagnósticos de Parkinson haya aumentado desde el inicio de la pandemia COVID-19. «Antes de la pandemia, la enfermedad de Parkinson ya era la afección neurológica de más rápido crecimiento en el mundo, y no hemos visto datos que sugieran que la cantidad de personas diagnosticadas con Parkinson se haya acelerado desde marzo de 2020», dijo. Michael S. Okun, M.D., director ejecutivo del Instituto Norman Fixel de Enfermedades Neurológicas de la Universidad de Florida en Gainesville, dijo que el estudio era solo uno de los muchos pasos necesarios para demostrar un vínculo. “El público no debe sobreinterpretar estos hallazgos, ya que ‘en el tubo de ensayo’ no es equivalente a ‘en el ser humano’”, dijo el Dr. Okun, asesor médico nacional de la Fundación de Parkinson en los Estados Unidos. «En pocas palabras, no debemos entrar en pánico, ya que estamos lejos de la evidencia necesaria para establecer una conexión», agregó.

Para evaluar la tasa de agregación de la alfa-sinucleína en sus experimentos, los científicos utilizaron una sonda química que emite fluorescencia cuando se une a las fibrillas amiloides. Descubrieron que, en ausencia de proteínas del SARS-CoV-2, la alfa-sinucleína tardó más de 240 horas en formar las fibrillas. Si bien la proteína de pico no tuvo ningún efecto, la proteína N redujo el tiempo de agregación a menos de 24 horas. En otros experimentos de probeta, los científicos encontraron que tres o más moléculas de alfa-sinucleína se unían a cada N-proteína. Sospechan que la proteína N cargada positivamente atrae las moléculas de alfa-sinucleína cargadas negativamente. Esto puede «sembrar» la formación de fibrillas de amiloide, de la misma manera que una mota de polvo puede sembrar la formación de un cristal de hielo a partir de moléculas de agua. Finalmente, los investigadores inyectaron proteína N y alfa-sinucleína marcada con fluorescencia en un tipo de célula nerviosa humana que los científicos usan a menudo para modelar la enfermedad de Parkinson. También inyectaron algunas células con alfa-sinucleína sola. Estos actuaron como controles. Descubrieron que a las concentraciones de proteína N que pueden encontrar en una célula infectada con SARS-CoV-2, mueren aproximadamente el doble de células en comparación con el control. También hubo evidencia de que la proteína N alteró la distribución normal de alfa-sinucleína en las células y condujo a la creación de estructuras alargadas. Los científicos no pudieron confirmar si estas estructuras eran fibrillas de amiloide.

Vacunas de próxima generación

El estudio puede tener implicaciones de seguridad para las vacunas COVID-19 de próxima generación. Algunos diseñadores de vacunas están considerando la posibilidad de usar la proteína N para provocar una respuesta inmune en lugar de la proteína de pico. A diferencia del pico, la proteína N cambia muy poco cuando evolucionan nuevas cepas del virus. Por tanto, una vacuna basada en la proteína N, en teoría, seguiría siendo igual de eficaz contra las cepas emergentes. Pero habría problemas de seguridad si la investigación adicional proporciona evidencia de que la proteína N aumenta el riesgo de Parkinson. “Tenga en cuenta que todos nuestros experimentos están en el tubo de ensayo, por lo que comentar sobre lo que sucedería en el cerebro es especulativo”, dijo a MNT la coautora principal Mireille Claessens, Ph.D. Dijo que sus experimentos sugieren que la proteína S no puede inducir la agregación de alfa-sinucleína. «A partir de este resultado, especulamos que incluso si después de la vacunación se produce proteína S en el cerebro, eso no representaría un riesgo desde el punto de vista de inducir la agregación de proteínas». «Siguiendo el mismo razonamiento, esto sería diferente para la proteína N», agregó.