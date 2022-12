Conciertos y shows: dónde van las prepagos de Bogotá en Dulzón

Las prepagos de Bogotá en Dulzón aman los espectáculos, los conciertos, obras de teatro y todo tipo de show. Cualquier excusa para ellas es buena para una salida, más aun si es para estar en un VIP, una zona platinium o un palco presidencial.

Descubre de qué manera aprovechan estas chicas prepagos la cantidad de eventos que se organizan año tras año en esta gran ciudad cosmopolitan, a la que llegan artistas nacionales e internacionales.

Las scort online aman lo romántico

Las prepagos en Bogotá adoran la buena música y más si es Camilo quien les canta. Él se ha presentado muchas veces en esta ciudad y la verdad es que siempre asisten más de tres chicas juntas a su concierto, adoran su música, es bailable y, sobre todo, es linda y habla de cosas románticas.

Catrina, una morena escort online de unos 30 años, experta en el violonchelo y también toca el piano, nos dijo en esta entrevista que ¡ama a Camilo!.

“Me parece que es un artista completo, lleno de chispa, buena vibra, buena música y mucho ritmo. Yo que desde que nací tengo talento para las notas y sonidos que empleo con mis instrumentos, sé apreciar y reconocer un gran artista”, explicó.

En el marco de la conversión y al indagar más sobre sus gustos Catrina agregó que “les diré un pequeño secreto, en mi trabajo como scort suelo poner antes de una velada una canción completa de Camilo, la que más me gusta es Tutu y la canto a gritos y ella me inspira para atender a mis clientes, sobre todo, aquellos a los que les tengo confianza”.

También hablamos un poco con Camila, ella tiene, actualmente, 21 años y se está preparando para ser modelo de pasarela profesional.

Le preguntamos a esta chica prepago qué es lo que más te gusta de Camilo, además de su nombre.

Ella sonriente y muy simpática nos dijo que: “me gusta todo de él y su nombre es lo principal. Me parece que es un artista bellísimo y lo siento por Evaluna, pero él me tiene enamorada. A veces les pido a mis clientes que me canten, aunque sea un pedacito de alguna de sus canciones y si ellos lo hacen les aseguro que ven el cielo porque eso me emociona mucho”.

Como puede ver, aunque Camilo no se especializa como tal en la música romántica que solemos reconocer por un ritmo lento, él tiene canciones dedicadas al amor y por eso, las chicas prepago online aman ir a sus shows y verle cantar.

Un buen reggaetón enciende a las escorts online

Wisin y Yandel, el dúo de la historia más famoso de este género musical se presentó el mes de julio en Bogotá y las chicas prepagos de Dulzón se pusieron a bailar como nunca.

Así es, un buen reggaetón siempre enciende el ambiente, eleva los ánimos y procura la sensualidad, objeto que aprecian nuestras damas, pues de eso se encargan, de explotar al máximo este último ítem.

Entre las prepagos de Bogotá en Dulzón que asistieron al evento destaca Melani, una colombiana de 24 años de edad, quien expresó que “fui con un cliente VIP por supuesto, el pagó toooooodo. Además que me invitó, luego me sorprendió porque me llevó a conocer a Wisin, ese hombre me parece guapísimo y por supuesto que le dí mi número de teléfono”.

Cada una de las asistentes vivió esta experiencia de manera distinta, y si no lo crees fíjate en lo que dice Sarah de 19 años de edad:

“Solo puedo decir que el sexo después de ese concierto no tuvo límites, fue grandioso verlos y nosotras que vamos en grupo gozamos un mundo. Cada una atendiendo de lo mejor a su cliente, disfrutando del perreo y de lo más intenso del reggaetón. Mi cliente amaba a estos dos duros y se sabía todas sus canciones, así que pasamos un rato bastante agradable y ameno antes de nuestra velada”.

Es que en Latinoamérica, este género urbano parece que nunca pasará de moda, y en este coincide esta bella escort online que se identifica con el nombre de Amaia:

“Solamente tengo 25 años y para mí esta experiencia de ver al dúo dinámico del reggaetón, la verdad es que fue la mejor del mundo. Amé cada canción, sobre todo cuando gritaban el nombre de la misma antes de entonarla, fue maravilloso. El reggaetón suele encenderme un poco y más si son de esas canciones que me sabía en mi época de colegiala”.

Las chicas prepago aman la salsa

La salsa es un género musical muy completo, tiene muchos instrumentos y ellos convergen entre sí para dar armonías únicas. Entre timbales y platillos, pueden encender una fiesta entera al momento de ir a la pista de baile.

Las prepagos en Bogotá de Dulzón aman especialmente el “Festival Salsa al Parque” que tras muchos años de ausencia regresó este año a la ciudad para ponerla a gozar.

Aunque no tiene la tónica de un concierto, pues van muchos artistas de renombre, nuestras chicas bailaron como nunca y les encantó ir para allá.

Maelo Ruíz y Tony Vega fueron uno de los cantantes que más resaltaron, la salsa romántica, incluso la erótica fue lo que motivó a muchas de ellas a asistir con sus clientes más asiduos. Veamos sus impresiones:

“¡Vaya! Si te digo lo que sentí creo que no tendrías páginas para escribir de lo intenso que fue el Festival. Asistí al festival porque uno de mis clientes más queridos me llevó con él, sabe que amo la salsa y le gusta complacerme, así como lo hago yo”, fue lo que comentó Tiffany al respecto.

Esta prepago online añadió que le encanta “bailar bien pegaditos y por eso no rechacé la invitación. Gocé un mundo cada tambor, cada tonada y cada canción, a su lado bailé miles de piezas y eso fue solo el inicio de una noche romántica y muy hermosa”.

Este evento se realizó el sábado 4 y domingo 5 de junio específicamente y fueron muchos los asistentes, entre ellos la linda Carla quien compartió algunos comentarios sobre su asistencia:

“Amo bailar salsa, de hecho, es uno de mis pasatiempos preferidos. Asistí al festival con una de mis amigas que también es chica prepago online y fue una experiencia muy grata. Esa misma noche, conocimos a dos galanes que luego nos llevaron a un paseo en moto por la ciudad. Bogotá es bellísima de noche así que les dimos una buena recompensa a esos caballeritos”.

Otro de las damas que describen lo que fue su asistencia al show se identifica como Jennifer y nos dice que “el festival es una de las cosas que tanto anhelé desde que salimos de la pandemia, estoy agradecida a mi ciudad por haberlo incorporado nuevamente a nuestra cultura”.

Agregó que “amo tener sexo con salsa de fondo, siento que eriza cada centímetro de mi piel y me transporta al momento justo para que mis clientes salgan satisfechos, en conclusión, amo la salsa, amo el festival y amo bailar. Mi cita de esa noche se llevó un CD de salsa para nuestra velada en el hotel”.

Nuestras chicas prepagos de Bogotá vivieron el ritmo y hasta encontraron una cita en este lugar. Solo nos queda decir: ¡qué viva la buena música!