Cómo ver las contraseñas wifi guardadas

Seguro que alguna vez no te acordaste de alguna contraseña de una WiFi que tienes guardada en el teléfono

¿Alguna vez te has conectado a una red WiFi desde tu teléfono Android y luego no te has acordado de la contraseña para conectarte desde otro dispositivo? Bueno, no hay que avergonzarse, seguro que eso le ha pasado a todo el mundo. Cuando vamos a una casa ajena o a una cafetería nos suelen dictar la contraseña por lo que la escribimos una vez y se nos olvida para siempre, hay gente que las anota, pero ¿por qué vas a hacer eso pudiendo recuperarlas siempre que quieras?

Atención: Recuperar las contraseñas es muy sencillo, pero para hacerlo es necesario obtener permisos ROOT. Si no has oído esta palabra nunca o si no sabes que es, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esta entrada o seguir los pasos con mucho cuidado.

Método 1: Mediante el Administrador de archivos

Para este método, se necesita un administrador de archivos, que tenga la posibilidad de explorar la raíz de nuestro sistema. Si no tienes ninguno hay un montón de ellos disponibles, pero nuestro preferido es ROOT Browser, ya que se puede encontrar en la play store y es completamente gratis.

Abre el administrador de archivos de tu elección y dirígete a “data / misc / wifi”. Allí encontrarás un archivo de texto llamado “wpa_supplicant.conf”. En su interior, podrás encontrar los detalles de las redes WiFi actuales y de las que se han conectado en el pasado.

Como acabas de observar en la imagen, ver las contraseñas es muy sencillo y las encontrarás con el siguiente formato:

network = { ssid = “Nombre de red Wi-Fi” psk = “contraseña” key_mgmt = WPA-PSK priority = }

Método 2: A través de una aplicación de terceros

Si no te quieres liar demasiado con exploradores y cosas, hay una solución muy sencilla a través de una aplicación de terceros.

En la play store podrás encontrar un montón de aplicaciones con nombres que incitan a su descarga, y probablemente alguna funcione, pero nosotros hemos encontrado una que la verdad nos ha funcionado a la perfección, se llama “WiFi Passwords Recovery Pro” y también es completamente gratuita en la tienda de aplicaciones.

Para ver las contraseñas Wi-Fi guardadas, basta con abrir la aplicación y concederle el permiso de superusuario. Una vez hecho esto, la aplicación nos mostrará todas las redes WiFi que nos aparecían en el archivo anterior. A continuación, simplemente puedes pulsar sobre el nombre de la red que quieras conocer para ver su contraseña.

Un proceso muy sencillo, pero para el que hace falta ser ROOT

¡Eso es todo amigos! La conclusión es, si tienes tu dispositivo Android con ROOT, se pueden ver muy fácilmente las contraseñas, y aunque lo hemos buscado no hay ningún método para hacerlo sin necesidad de serlo ya que esos archivos están protegidos para que no todo el mundo pueda tener acceso a ellos.

Fuente: Androidtr.es