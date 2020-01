Cómo mantener viva la llama de una relación de pareja

Unos cuantos años en una relación pueden menoscabar el deseo sexual. Aunque para algunas parejas, esto aún forma parte de la etapa de luna de miel, para otras parejas, que se vuelven muy familiares, la dulzura y el afecto han sustituido la pasión y el deseo. Y no es nada raro. Esto es perfectamente natural; después de todo, no es realista esperar que una relación proporcione el mismo nivel de emoción que al principio. Pero esto no significa que la diversión y las llamas de la pasión deban apagarse por completo.



Así que echa un vistazo a estos consejos sobre cómo mantener vivo el deseo en una relación:

Deja el móvil de lado

Estar mentalmente presente cuando pasas tiempo de calidad con tu pareja puede marcar una gran diferencia en una relación. La próxima vez que estéis juntos, guardad los móviles y apreciad realmente la compañía del otro. Aislarse del mundo exterior ofrece la oportunidad de conectarse entre sí en un nivel superior.

Expresa gratitud habitualmente

Y no te preocupes por las cosas pequeñas. Todos tenemos hábitos / peculiaridades individuales que hemos adquirido. Inevitablemente, hay cosas sobre cada uno de nosotros que a los demás no les gustarán o les molestarán. Todos necesitamos poner estas diferencias / molestias en perspectiva y dejar pasar lo que realmente no es tan importante.

Dale un masaje

Ir a una sala de masajes puede ser agradable. Pero de vez en cuando darle un masaje a tu pareja también puede ser algo realmente dulce. Dar un masaje puede ser físicamente agotador, pero si lo haces con amor es menos probable que te importe el agotamiento. Cuando le brindas a tu pareja la relajación que necesita cualquier cuerpo, vale la pena escuchar los altibajos del alivio que brinda.

Probad cosas nuevas juntos

Sal de tus hábitos cotidianos probando algo nuevo, ya sea viendo videos porno gratis, viajando, inscribiéndose en una nueva clase juntos.. Cuando nos vemos empantanados por la rutina, podemos sentirnos entumecidos por muchas de las razones por las que amamos y apreciamos a nuestra pareja. Bucear en nuevas experiencias juntos como también puede ser el hecho de visitar una página xxx juntos, no solo será divertido y emocionante, sino que ver a tu pareja en un entorno completamente nuevo te permitirá aprender cosas que nunca antes sabías sobre ellas y te recordará las razones iniciales por las que te enamoraste de ellas. Y quién sabe, ¡quizás hasta te enamores de ellos de nuevo! ¿Quizá os guste contemplar asiáticas juntos?

Lucha por la pasión



No dudes en darle un beso prolongado a tu amor o abrazarlo adecuadamente. No tener mucho tiempo antes del trabajo o algo por el estilo no significa que esos pocos segundos adicionales no puedan marcar la diferencia. Te sorprenderá gratamente lo necesario y deseado que este tipo de cosas puede hacer sentir a la persona más importante de tu vida.

Envíale un mensaje picantón de vez en cuando

Tómate el tiempo necesario para hacerle saber a tu pareja que le importas y le deseas y que estás pensando en él o ella, incluso si no recibe una respuesta. Nos acostumbramos tanto a conocernos que asumimos que ambos estamos bien.