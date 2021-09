Comer nueces a diario puede reducir el colesterol ‘malo’

Un creciente cuerpo de investigación científica sugiere que las nueces, que son ricas en ácidos grasos omega-3, pueden proteger contra las enfermedades cardíacas. A lo largo de los años, varios estudios han investigado si el consumo de nueces podría reducir los factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un metaanálisis de 2019, una fuente confiable, vincula un mayor consumo de nueces con una menor incidencia y mortalidad de enfermedades cardiovasculares, incluida una menor incidencia y mortalidad de enfermedades coronarias y una menor fibrilación auricular. Un nuevo estudio, que aparece como una carta de investigación en la revista Circulation de la American Heart Association, investiga si la adición de nueces a la dieta diaria durante 2 años influye específicamente en los niveles de colesterol.

Además, este estudio se centra en los adultos mayores. Los autores encontraron que la inclusión de nueces en la dieta disminuyó el colesterol total y redujo modestamente los niveles de colesterol LDL, al que la gente a menudo se refiere como colesterol «malo». Además, los científicos midieron las subclases de colesterol LDL de los participantes. Una de estas subclases, las partículas de LDL pequeñas y densas, se asocia con mayor frecuencia con la aterosclerosis, que ocurre cuando se acumulan depósitos de grasa en las arterias. En su estudio, encontraron que el consumo diario de nueces redujo tanto la cantidad de partículas LDL totales como las partículas pequeñas de LDL. Una composicion optima El Dr. Emilio Ros, autor principal del presente estudio y director de la Clínica de Lípidos del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona en España, habló con Medical News Today. Explicó cómo él y sus colegas han estudiado los beneficios para la salud de las nueces durante muchos años. «Siempre obtuvimos buenos resultados con respecto a la reducción del colesterol. Fuente confiable (perfil de lípidos estándar), fuente confiable de función endotelial mejorada, fuente confiable de presión arterial reducida y efectos antiinflamatorios», dijo. El Dr. Ros no duda en cantar las alabanzas a las nueces, que incluye en su propia dieta. “Las nueces tienen una composición óptima de nutrientes y bioactivos, que incluyen cantidades considerables de ácido alfa-linolénico, el ácido graso omega-3 vegetal, el mayor contenido de polifenoles de todas las nueces y fitomelatonina”, explicó. En este estudio, la investigación indica, según el Dr. Ros, que «comer nueces con regularidad reducirá el colesterol LDL y mejorará la calidad de las partículas LDL, haciéndolas menos aterogénicas (menos propensas a entrar en la pared arterial y desarrollar aterosclerosis, la base de las enfermedades cardiovasculares), y esto ocurrirá sin un aumento de peso no deseado a pesar del alto contenido de grasas (aunque grasas vegetales saludables) de las nueces «.

Colesterol «malo» reducido

En total, 636 participantes de entre 63 y 79 años completaron el estudio. Todos residían en Barcelona, ​​España o Loma Linda, CA. De los participantes, el 67% eran mujeres. Los participantes estaban cognitivamente sanos y no tenían problemas de salud importantes. Aproximadamente la mitad de los participantes tomaban medicamentos para la presión arterial alta o hipercolesterolemia, lo que, según el Dr. Ros, es típico de esta población de adultos mayores. De los participantes, el 32% estaba tomando estatinas. Los investigadores le dijeron a un grupo de participantes que no comieran nueces. El otro grupo incorporó media taza de nueces crudas en sus comidas diarias. Los profesionales de la salud monitorearon a los participantes, buscando qué tan bien estaban siguiendo su dieta y cualquier cambio en su peso, cada dos meses. Los investigadores probaron los niveles de colesterol de los participantes y analizaron la concentración y el tamaño de las lipoproteínas con espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Durante el transcurso del estudio, los participantes que consumieron nueces redujeron sus niveles de colesterol LDL en un promedio de 4,3 miligramos por decilitro (mg / dl) y su colesterol total en un promedio de 8,5 mg / dl. Los participantes del grupo de las nueces redujeron su número de partículas LDL totales en un 4,3% y de partículas pequeñas de LDL en un 6,1%. Entre los participantes que consumieron nueces, los cambios en el colesterol LDL difirieron según el sexo. En los hombres, el colesterol LDL se redujo en un 7,9%. En las mujeres, cayó un 2,6%.

Un beneficio modesto

El Dr. Sanjiv Patel, cardiólogo intervencionista del MemorialCare Heart & Vascular Institute en Orange Coast Medical Center en Fountain Valley, CA, le dijo a MNT que el estudio no cambia las reglas del juego cuando se trata de agregar a lo que los científicos ya saben sobre la dieta y el corazón. . “Ya sabíamos que los frutos secos son beneficiosos para la salud”, dijo. Apreciaba que los investigadores siguieran a los participantes durante un período de 2 años. «No fue un tipo de estudio de unas pocas semanas», dijo. El Dr. Patel señaló que los participantes en el estudio experimentaron solo una pequeña caída en el colesterol LDL. “Hay una reducción en su perfil [de colesterol] pero no en el nivel de lo que se obtiene al tomar estatinas”, dijo el Dr. Patel. “Por lo tanto, las personas que tienen un riesgo significativo de enfermedad cardíaca o que ya tienen una enfermedad cardíaca no deben sustituir las nueces por estatinas. Además, pueden tomar las nueces para aumentar el beneficio, pero no reemplazarlo «. De hecho, el Dr. Ros le dijo a MNT que, en el futuro, le gustaría realizar un estudio que analice el impacto de agregar nueces a las dietas de las personas en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El Dr. Patel también advirtió que las personas que leen este estudio no deben pensar que está bien comer nueces bolsa tras bolsa. Aconseja ceñirse a no más de un puñado por día.

Ciertas limitaciones

El Dr. Ros también señaló algunas limitaciones del estudio al hablar con MNT. Por ejemplo, explicó que el estudio no fue «ciego». En otras palabras, los participantes sabían que estaban en el grupo de las nueces. También explicó que “el estudio no se realizó en un entorno de alimentación controlada, sino en individuos de vida libre, que podían elegir sus alimentos diarios, por lo que no fue una intervención isoenergética, y hubo un aumento en la ingesta de energía y grasas en el grupo de las nueces, lo que podría haber influido en los resultados «. Es importante destacar que el Dr. Patel también señaló que la investigación fue apoyada por una subvención de la Comisión de Nueces de California, que se estableció para representar a los productores y manipuladores de nueces de California. “Obviamente, eso mancha un poco los datos”, dijo