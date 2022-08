Comer bien nunca fue tan sencillo

Desde nuestro móvil, a la mesa. Comer bien está al alcance de cualquiera, pues cada vez existen más aplicaciones para pedir comida sana a domicilio, e incluso en el presente artículo hablaremos de algunas cuyos precios son reducidos, debido a que ofrecen la comida sobrante, igualmente de calidad, pero realmente barata, ya que el restaurante prefiere venderla a precio de saldo en lugar de tirarla.

Veamos a continuación algunas de las apps más interesantes, en este sentido.

Muerde la Pasta

Este restaurante italiano tiene su propia aplicación para móviles, con diferentes funcionalidades que nos permitirán comprar nuestro buffet online, así como localizar el local más cercano, entre otras opciones.

Se trata de una franquicia que se ha ido abriendo paso en el sector a lo largo de los últimos años.

Just Eat

Una de las referencias a la hora de pedir comida a domicilio, puesto que gran parte de los restaurantes ya tienen perfil en esta app.

Podemos ver online la carta del local en cuestión y seleccionar todo tipo de personalizaciones en nuestro pedido, mientras que los gastos de envío en algunos casos pueden ser gratis, dependiendo de las condiciones ofertadas para el propio negocio.

Uber Eats

Una alternativa a Just Eat que cada vez gana más adeptos debido a sus funcionalidades. Quizás no cuente con el amplio catálogo de restaurantes que tiene su competidor, pero igualmente el servicio funciona a la perfección.

Too Good To Go y apps similares

Existen otro tipo de aplicaciones que nos permiten comer bien y al mismo tiempo ayudar a no desaprovechar alimentos, ya que se compran las “sobras” de diferentes restaurantes y establecimientos varios, con amplios descuentos, ya que es comida no utilizada que, en su defecto, el local en cuestión acabaría tirando

Bajo esta premisa, Too Good To Go nos ofrece diferentes alternativas a precio reducido, que van desde panaderías hasta restaurantes. Es decir: no solo encontraremos menús a un ínfimo precio debido a que han sobrado en los locales de los alrededores, sino que también podremos encontrar fruta, pan y otros productos más básicos.

La funcionalidad de este tipo de aplicaciones, como la citada Too Good to Go, Encantado de comerte o Phenix, entre otras, es doble, pues podremos comer barato y al mismo tiempo ayudar a no desperdiciar los alimentos sobrantes.

Otras aplicaciones

Otras apps para pedir comida son Glovo, Deliveroo o las aplicaciones de las referencias en cuanto a lo que a comida rápida se refiere, como McDonalds y Burger King, pero ahí las alternativas para comer sano se reducen drásticamente…

En lugar de irnos a estas franquicias, siempre podremos buscar alternativas mucho más sanas que se adapten a lo que buscamos.

Y es que ya no tenemos excusas para no comer bien, ni aunque no nos guste cocinar. Hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano, en nuestro teléfono móvil, demasiadas alternativas, muchas de ellas realmente económicas, como para seguir buscando excusas. Ahora es cuestión simplemente de investigar un poco y encontrar las opciones que mejor se adapten a nuestros gustos.