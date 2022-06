Cinco consejos para que tu móvil sobreviva al verano

El verano es la época del año en la que más utilizamos el móvil y, al mismo tiempo, cuando más se estropea. Sacar fotos, hacer pagos, hacer videollamadas con los amigos o usar el GPS son solo algunas de las acciones que se intensifican en vacaciones y que, si no adoptamos ciertos cuidados, pueden convertirse en un peligro para nuestro smartphone.

La empresa SMAAART, experta en el reacondicionamiento de móviles y orientada a reducir el impacto ambiental que genera la industria telefónica, nos ofrece cinco recomendaciones para evitar que los terminales sufran daños inesperados en verano. ¡Toma nota!

Evita la exposición directa al sol

Las altas temperaturas pueden afectar negativamente al funcionamiento del teléfono, por lo que es importante prevenir el sobrecalentamiento en verano. “Reducir el brillo de la pantalla, cerrar las aplicaciones que no estés utilizando o poner el modo avión son algunas maneras de reducir la energía de tu smartphone y evitar que se caliente todavía más”, recomiendan los expertos de SMAAART. Además, se aconseja no exponer el móvil directamente al sol y no dejarlo abandonado en superficies como la tumbona o la guantera del coche.

Aléjalo del agua, sobre todo la salada

Un estudio elaborado por la compañía de Digital & Social Media Adglow revela que siete de cada diez españoles se lleva el móvil físicamente a la playa, lo cual puede ser un riesgo para el dispositivo. Aunque cada vez existen más terminales resistentes al agua, esto no significa que podamos sumergirlos en el mar o en la piscina: “Tanto la sal como el cloro pueden dañar los componentes internos de los móviles, por lo que no debemos confiarnos. También es importante tener las manos totalmente secas para que el teléfono no coja humedad”, explican los expertos de SMAAART.

¡Cuidado con la arena!

La arena de la playa también es perjudicial para el smartphone, ya que puede entrar en pequeñas ranuras como el puerto de carga o la entrada de los auriculares. ¿Y qué debemos hacer en estos casos? Desde SMAAART recomiendan apagar el teléfono y soplar suavemente en las aperturas exteriores para eliminar los minúsculos granos de arena.

Protege tu móvil de accidentes

En vacaciones pasamos más tiempo fuera de casa, lo que aumenta la probabilidad de que nuestro móvil sufra golpes o caídas. Por esta razón, “es fundamental protegerlo adecuadamente con un protector de pantalla y una carcasa de calidad con refuerzo antigolpes”, afirman los expertos de SMAAART. Antes de elegirla debes comprobar que sea de un material resistente y, preferiblemente, impermeable.

Ten precaución con las pérdidas y hurtos

El Barómetro Europeo de la Vida Digital revela que tres de cada cuatro españoles no disponía de seguro cuando ha sufrido un robo o pérdida de su teléfono. Frente a esta problemática, la solución es evitar cualquier despiste o contratar un seguro de móvil que ofrezca la cobertura adecuada. Además, los expertos de SMAAART sugieren “realizar una copia de seguridad de los archivos e instalar una aplicación de búsqueda como Find My iPhone”.



El 80% de la huella de carbono de un teléfono se debe a su fabricación, por lo que es fundamental alargar al máximo la vida útil de nuestro smartphone. Aplicando estos cinco consejos, evitarás la generación de basura electrónica y contribuirás a tu economía.