Beneficios de ver porno para tu salud física y mental

Para muchas personas, tropezar con el historial del navegador de alguien puede ser un poco problemático e incluso traumático. La pornografía es uno de los temas más tabú, por lo que parece contradictorio pensar que ver pornografía puede ser buena para ti. Existen muchos estudios que analizan lo malo que es ver porno, pero a menudo pasamos por alto el lado más claro y brillante de sus ventajas. Aunque la pornografía no curará el cáncer en el corto plazo, sí que tiene excelentes beneficios tanto para la salud física como mental. Para defender el porno contra sus críticos, aquí hay algunas razones por las que un poco de porno en Internet es bueno para usted.

Razones por las que ver porno

El porno puede proporcionar a las personas expectativas poco realistas sobre el sexo y las relaciones, pero también lo hace «Crepúsculo». Las expectativas poco realistas sobre el sexo están en todas partes, ¡así que no se puede culpar al porno por eso! Algunas personas ven videos de maduras x para relajarse y escapar del día a día atosigante. Depende de cómo se use, es lo que determina su efecto en tu vida sexual. Nadie debería sentirse amenazado o avergonzado.



A pesar de los estudios que afirman que la pornografía es mala para tu cerebro y tus relaciones, hay muchos estudios que dicen que la pornografía no causa un daño irrevocable en tu salud; de hecho, incluso podría ser bueno para ti. Una encuesta realizada a 688 adultos daneses concluyó que la pornografía no produjo ningún efecto mental o de salud negativo. De hecho, los investigadores descubrieron una correlación positiva entre la visualización de pornografía de los sujetos y el aumento de la satisfacción sexual, así como los beneficios autoinformados en otras áreas de sus vidas.



Te permite explorar y aprender

La pornografía es ideal para cuando quieres crear fantasías y disfrutarlas, porque seamos honestos, no siempre somos tan creativos. Así como la educación sexual fue la forma con la que descubrimos la mecánica del sexo, la pornografía ayuda a muchos a descubrir su sexualidad. La pornografía no es un reemplazo ideal para la educación sexual, pero puede ser una excelente forma de aprender y explorar.

Ayuda a las personas a sentirse más cómodas con el sexo

El sexo, en general, con sus ruidos imprevistos y fluidos corporales y sus ridículas caras, es algo divertido e incluso un poco tonto a veces. El hecho de que haya un nivel adicional de artificio para la pornografía lo hace aún mejor. Si no puedes meterte en el porno en sí, al menos puedes respaldar la idea de que el sexo debería ser divertido. Ver porno puede ayudar a las personas a sentirse más cómodas con todos los matices locos del sexo.

Ten en cuenta, sin embargo, que el porno es una forma de entretenimiento creado por profesionales. Esto no significa que el porno no pueda ayudarte a explorar cuáles son tus gustos y preferencias, si no que debes mantener las cosas en perspectiva. Los actores pueden hacer cosas con las que no estás de acuerdo, pero eso no significa que tu también tengas que hacerlo. Aunque la mayoría de nosotros puede sentirse incómodo al hablar sobre ciertos aspectos del sexo, ver porno puede ser una forma útil de abordar ese tema y crear opiniones para ti y para los demás.



Mejora las relaciones sexuales y sentimentales

El mejor sexo ocurre cuando las parejas están al mismo nivel. Ver porno juntos ayuda a las parejas a ser honestas y abiertas sobre sus preferencias, y ahí es cuando aparece el buen sexo. Si ambas personas se sienten cómodas con algo, eso puede ser una gran revelación.

La pornografía no es un sustituto de la realidad, pero la investigación también ha demostrado que disfrutar de una masturbación saludable nos hace mejores parejas sexuales, y mejores parejas en general. Aunque no solo es bueno para tu salud física y mental, es una forma de continuar asegurándote de que satisfaga tus propias necesidades sexuales.

Hay una enorme división entre las perspectivas sobre el porno en nuestra sociedad. Mientras que algunos dicen que es perfectamente saludable y natural, otros opinan que aparecen problemas relacionados con la pornografía, como la disfunción eréctil, las elevadas tasas de divorcio e incluso las adicciones sexuales. Probablemente nunca habrá un estudio final sobre pornografía que sintetice todo lo bueno que tiene la pornografía. Ya veas porno o no, se puede acordar que las claves para una sexualidad positiva son la honestidad, la atención a tus propios deseos y la buena comunicación.