Android O ahorrará batería apagando y encendido el WiFi automáticamente

Ahorrar batería en el móvil es clave para tener una autonomía superior en nuestro teléfono inteligente. La pantalla consume mucha energía, pero también toda la conectividad de nuestro smartphone. Por ejemplo, puede ser algo útil apagar el WiFi cuando no lo utilizamos. Ahora Android O incluirá una opción para apagar y encender el WiFi automáticamente.

Android O ahorra batería

Ahorrar batería siempre ha sido clave con cada actualización de firmware que se ha ido lanzando. En ocasiones se ha conseguido con más éxito, y en ocasiones no ha habido una mejora real en el ahorro de batería del smartphone. Sin embargo, con Android O habría una mejora real. Y es que el sistema operativo sería capaz de activar y desactivar automáticamente el WiFi cuando estemos cerca de redes WiFi en las que nos hayamos registrado.

Para esto, Android O utilizará nuestra ubicación para localizar cuándo activar y cuando desactivar las redes WiFi. Lógicamente, si tenemos el GPS activado, la precisión de la ubicación será superior. No obstante, incluso aunque no lo tengamos, también podrá activar y desactivar automáticamente las redes WiFi, localizándonos utilizando las redes móviles. No será tan preciso como tener activo el GPS, pero lo lógico si queremos ahorrar batería es que desactivemos el WiFi, y que también llevemos desactivado el GPS. Poca lógica tendría que pagar ahorrar batería activáramos el GPS para que se desactive el WiFi automáticamente, cuando el GPS activo gasta más batería que la conectividad WiFi.

Esta característica no estaba presente en la anterior versión de prueba de Android O, sino que ha llegado ahora en la Beta que ya está disponible para los usuarios que tengan un Google Pixel, un Nexus 6P o un Nexus 5X. Una función útil para ahorrar batería en nuestro móvil Android. Aunque, como es lógico, no llegará de forma generalizada a todos los móviles hasta que no se lance definitivamente Android O.