Alicia Collado no soporta la estafa en videncia

¿Cuántas veces te has planteado hablar con una tarotista para tiempo más tarde echarlo atrás sin más? Alicia Collado, un equipo profesional que lleva años ayudando a miles de personas y en contacto directo con los arcanos mayores, sabe muy bien lo que pasamos en ese momento en el que nos entra el miedo.

Alicia Collado en contra absoluta ante la estafa ha visto cómo incluso cuando quieres intentar recuperar a tu ex, hay quien está al tanto para poder hacerte el mal, jugar con tus sentimientos y crear falsas ilusiones cuando lo único que piensan es en ese dinero que se van a llevar. Tratando que tú no caigas en lo mismo, siempre busca la manera de ayudar para ello.

La estafa, que por desgracia está a la orden del día en el mundo del tarot, es una batalla que dicho equipo experto no va a dejar de luchar. Se ha hecho abanderada de una videncia limpia, confiable y que saca de dudas a los clientes.

Alicia Collado, la estafa es algo contra lo que nos enfrentarnos con todas las fuerzas

Alicia Collado y la estafa es algo que no ligan, son como el agua y el aceite. Siempreluchando contra lo que no cree justo, con el paso del tiempo ha sabido cómo descubrir a esos impostores que lo único que querían era poder sacar un dinero, pero ¿será capaz de acabar con todas las que hay?

Este servicio experto en amarres de amor, con muy buenas referencias en diferentes portales de internet, no solo quiere que sus clientes se sientan en confianza cuando le hablan de sus problemas, sus dudas o cualquier otra cosa que les asalte la cabeza, también precisa que tú, como persona que no merece ser engañada, vayas sobre seguro.

La lectura del futuro, en opiniones de Alicia Collado, tiene que ser sana, orientada a ayudar a la persona que lo necesita y ofreciendo las mejores garantías al que ha pagado por disfrutar de una sesión con ese especialista espiritual en el que deposita toda su confianza. ¿Ves cómo hay quien hace las cosas bien?

Se pone el máximo esfuerzo en ayudar contra la estafa a buenas personas

Una persona que busca ayuda espiritual es alguien que necesita consejo, que busca opiniones sobre aquello que le aterra o crea incertidumbre. Teniendo esto en cuenta, debemos tener claro que para poder tener una buena sesión de videncia, no vale cualquiera, pues se necesita que tenga el don de al menos saber interpretar los arcanos mayores en referencia a su caso en particular.

Alicia Collado y sus opiniones sobre la estafa, sobre aquellos que solo van por el incentivo económico y sin gana alguna de ayudar, nos habla de la sin razón. Como profesionales esotéricos, les duele desde dentro saber que hay alguien que pueda estar falto de tus consejos, de esa sensación de calma que a menudo provocan estos profesionales.

Poniendo el máximo esfuerzo en que se reconozcan esos falsos profesionales sin sentimiento alguno, con el paso de los años hemos visto cómo en México, por ejemplo, sí que destapó nombres. Ahora, a la caza de nuevo, su idea es que cualquiera que tenga la mínima intención de mentir o faltar no se haga con oportunidades.

Alicia Collado: “La estafa es algo indigno y deplorable y nos afecta a todos”

El movimiento contra la estafa no es algo que Alicia Collado haga solo por ellos o para que el beneficio pueda ser solo suyo. Haciendo juego limpio cuando se trata de su competencia directa, lo que no se puede consentir es que todavía queden personas que vivan de engañar a aquellos que más lo necesitan.

Así, siempre poniéndose en la piel de la persona que lo está pasando mal, es por esto que sus clientes se sueltan con este equipo tan honesto y se sienten muy aliviados. El engaño, como algo que no se puede permitir bajo ningún concepto, se ha convertido en el mal que tira por tierra a esos profesionales que sí que quieren hacer las cosas bien.

En la web de Alicia Collado solo vemos opiniones a favor, personas que están muy contentas con el trato que se les da o que aseguran cómo ha cambiado su vida a mejor en el momento en que acudieron a su consulta. Ahora, sabiendo que Alicia Collado también lucha contra la estafa que hacen otros, igual los quieren el doble.

Como vemos, Alicia Collado desea acabar con la estafa, buscando la manera de acabar con lo que no le hace bien a nadie y, con el paso del tiempo y mucha paciencia, parece que lo viene consiguiendo.

¡No te lo pienses! Si buscas a profesionales que de verdad se interesen por ti y para quienes seas una persona antes que un negocio, Alicia Collado es el servicio de videncia profesional que siempre has querido cerca de ti, pero que hasta ahora nadie te había presentado. ¿Te vas a quedar con las ganas de saber qué es todo aquello que podrías llegar a conseguir?

Un servicio líder en esoterismo que lucha contra la estafa

El reconocido equipo profesional de los amarres de amor, Alicia Collado, encabeza una cruzada contra falsos profesionales y explican cómo reconocerlos. «Las consecuencias de un amarre mal hecho pueden ser demoledoras», advierten.

Nadie dijo que el amor fuera fácil. Se trata de un camino lleno de luces y sombras, pruebas, terceros en discordia y traiciones. También se trata de personas dispuestas a luchar contra todo eso para encontrarse.

Pero muchas veces, esas personas necesitan ayuda. «Una linterna en medio de la niebla», así define Alicia Collado sus servicios profesionales de videncia y amarres de amor.

Los amarres de amor de Alicia Collado se posicionan hoy en día como los número uno en cantidad de clientes, reseñas positivas y recomendaciones. Esto es el resultado de un servicio claro y transparente, en el que un equipo multidisciplinar liderado por expertos en la materia brinda una ayuda espiritual inestimable.

Consciente de esta realidad, Alicia Collado embiste contra la estafa de falsos profesionales de la videncia ofreciendo experiencia y reputación, mientras previene a las personas para evitar esa clase de engaños. Pero, ¿cómo detectarlos? ¿Es posible diferenciar un profesional serio de uno que no lo es? Todas las respuestas, en este artículo.

Tras recibir clientes estafados por otros, en Alicia Collado prepararon un protocolo anti estafas

En muchas ocasiones, sucede la misma secuencia, y así lo dicen en Alicia Collado: “Mucha gente cuando contactan dicen ‘vale, me lo voy a pensar’. Se pasean por videntes de poca reputación y a los 6 meses dicen ‘Alicia, ¿te acuerdas de mí?’ La respuesta es siempre la misma: ‘No, no me acuerdo tesoro’. Y responden: ‘Si soy fulanito, pero con muchos euros menos, y una preocupación mayor’”.

Esta realidad es el día a día en el trabajo del equipo de Alicia Collado. Y por ello, realizaron una serie de recomendaciones para que las personas puedan reconocer a los estafadores y evitarlos.

En primer lugar, se debe comprobar si hacen uso de la buena fe y utilizan la magia blanca. Según Alicia Collado la estafa podría ser cuando utilizan otro tipo de herramientas.

Asimismo, es importante que el profesional realice un seguimiento de su trabajo. Cuando se trata de amarres de amor, el vidente debe seguir el paso a paso, indagando cómo se siente el consultante e incluso ir aplicando correcciones en el procedimiento si hiciera falta. Si no ofrece seguimiento y reportes, no es un profesional de confianza.

Otro paso imprescindible en este protocolo es cerciorarse de que el vidente brinda información clara y sincera sobre las consecuencias del trabajo, resultados a esperar y condiciones del servicio. Si la información no es transparente, es un motivo de desconfianza.

Alicia Collado alerta sobre la forma de operar de muchos estafadores:

Según este equipo experto en videncia, “La gente que está pasando por un mal momento empieza a ver carteles de amarres de amor ‘100% garantizados’, ‘recupera a tu pareja en 3 días’ y se lanzan a la piscina de un supuesto amarre por 150 euros”. Estos estafadores seducen con falsas promesas y terminan timando el bolsillo de las personas.

Los falsos profesionales ofrecen presupuestos irrisorios, no tienen testimonios verificados y prometen garantías y resultados imposibles de llegar a conseguir. Como en todo, en la videncia también se paga un servicio de calidad y los precios bajos suelen ser motivo de sospecha, ¿crees sinceramente que intentar recuperar el amor de una persona es más barato que comprarte un modelito en una tienda de Inditex?

Para detectar a los estafadores es importante hacerles preguntas y recibir una respuesta sin rodeos. Para Alicia Collado es una estafa contratar un servicio donde no te responden a tus dudas, el principal objetivo de todo servicio experto en videncia debe residir en intentar conseguir el bienestar de quienes confían en ellos.

La primera toma de contacto es crucial, desconfía de servicios gratuitos

Si los precios bajos huelen a estafa, los servicios gratuitos casi siempre lo son. Muchos supuestos videntes ofrecen una solución para los casos de rupturas o separaciones en forma gratuita, pero pidiendo un número de tarjeta de crédito como garantía o a condición de que luego se abonen diferentes cifras de dinero.

“Por lo general este tipo de estafadores utilizan esta técnica con el fin de llamar la atención y una vez que has contratado el servicio empiezan los problemas, muchas veces te piden una suma inicial y después te dicen que hay un problema y hay que pagar un extra”, explica Alicia Collado estafa detectada.

El presupuesto debe ser claro y transparente desde el comienzo y los servicios gratuitos podrían llegar a esconder un timo, ya que los trabajos de videncia y amarres de amor requieren tiempo, dedicación y experiencia. Y nada de eso es gratis.

En definitiva, cuando se trata de amarres de amor, magia blanca y videncia, es importante estar alerta y no dejar que nuestra desesperación sea la presa de falsos profesionales. Siempre es mejor consultar a videntes expertos, con experiencia comprobable y leer reseñas y opiniones verificadas sobre sus trabajos.

Desde la primera toma de contacto, un profesional de la videncia nos hará saber si estamos ante una ayuda espiritual sincera y eficaz o ante un timo del que saldremos con el corazón roto y los bolsillos vacíos.

¿Nada más comenzar te están pidiendo dinero sin esperarlo?

Según alerta Alicia Collado sobre la estafa y la manera de operar de estos estafadores del mundo de la videncia, es que nada más comenzar te están pidiendo dinero sin esperarlo. Hay personas que se han sentido intimidadas por estos falsos profesionales, pues sin ni siquiera haberles hecho un análisis de la situación, le pidieron dinero a cambio.

Por lo que, si te has encontrado en una situación así o parecida, lo mejor que puedes hacer es ignorar lo que te dicen y buscar una segunda opinión o alternativa. No es sencillo dar con verdaderos profesionales en este sector, pero si indagas un poco más por internet y comparas las opiniones que te encuentras, probablemente des con expertos en la materia.

Alicia Collado es un servicio altamente reconocido, que realiza de manera gratuita su primera consulta, por ello, no tendrás que pagar nada por saber qué es lo que piensan unos verdaderos expertos sobre tu caso. En Alicia Collado tienen precios muy acordes a sus trabajos y calidad de los mismos, y siempre serás tú quien tome la última palabra.

Si no pagas te amenazan con utilizar tus datos personales

Otro modus operandi que tienen los falsos profesionales de la esotérico, según Alicia Collado es que te amenazan si no pagas más dinero con utilizar tus datos personales. Desde luego que para los expertos en videncia esto supone un delito contra la privacidad, y por lo que luchan sin descanso para que no vuelva a ocurrir.

Es así como Alicia Collado y la estafa van siempre en direcciones opuestas, porque lucha contra ella siempre que detecta que un engaño se está produciendo. Solo hay que entrar en la web oficial que posee para ver la cantidad de información relevante que puedes encontrar. Los consejos, las recomendaciones y las advertencias sobre cómo no caer en las estafas se han viralizado en los últimos meses.

Cuando confías tus problemas a un servicio de videncia, debes estar muy segura de lo que haces, y comprobar que dicho servicio tenga una buena reputación en el sector, ya que puede que sin darte cuenta le estes dando información personal de más, con la que luego te podrán amenazar si lo que quieren es llenarse los bolsillos con tu dinero.

¿Desaparecen nada más pagar tu amarre de amor?

Alicia Collado habla de la estafa más común en los amarres de amor, y con la que los estafadores más operan para intentar sacar el mayor beneficio económico. No es otra que la de los falsos profesionales que desaparecen nada más pagar por el ritual de amor que te han ofrecido.

Por desgracia esta es una de las que más se repite, y es que para los falsos profesionales es muy fácil de llevar a cabo, solo necesitan crear páginas web nuevas, hacerse pasar por videntes, engatusar a las personas emocionalmente débiles con promesas imposibles, y cuando pagan por un amarre de amor cambian rápidamente de persona, y vuelta a empezar.

Con las nuevas tecnologías, esto es muy fácil de conseguir, y por ello desde Alicia Collado siempre aconsejan que se verifique el dominio de la página que posee cada servicio, así podrás saber si está comprado desde hace algún mes, o si por el contrario está comprado desde hace años, como ocurre en el caso de servicios de videncia profesional y con experiencia.

Alicia Collado detectó la estafa que estaba sufriendo Juan Miguel

“Cuando Juan Miguel llegó a nuestra consulta a través de WhatsApp y nos contó un poco su historia y todo lo que estaba pasando por culpa de un supuesto vidente, supimos de inmediato que estaba siendo estafado”. Nos explican desde Alicia Collado.

Un servicio como el de Alicia Collado podría detectar la estafa en muy poco tiempo, pues llevan muchos años realizando labores esotéricas, y conocen a la perfección cómo se mueve el sector del esoterismo.

“No es sencillo ni plato de buen gusto para nuestro equipo detectar las estafas que se producen casi a diario, y es que en muchas ocasiones eso nos pasa facturas a los verdaderos profesionales, no solo por la lacra que representa para el sector, sino por el desgaste emocional que supone para los verdaderos tarotistas y videntes”. Continúan opinando desde Alicia Collado.

Según hemos podido saber en nuestra redacción, el caso de Juan Miguel resultó para Alicia Collado detectar una estafa a tiempo, y por eso se sienten orgullosos de poder decir que ayudaron a este chico a no seguir en las garras de esa persona desalmada.

“Nos dimos cuenta de que Juan Miguel no estaba recibiendo un buen servicio”

“En cuanto Juan Miguel nos contó su historia supimos que no estaba recibiendo un buen servicio esotérico. Pues para empezar no le hicieron un análisis de su caso, ni siquiera le ofrecieron alternativas para que pudiera elegir, y encima le pidió una cantidad de dinero por un ritual de amor desorbitada”. Dicen los expertos de Alicia Collado.

Un buen servicio de videncia se diferencia desde un principio de manera muy clara con uno que no lo es. Como hemos mencionado anteriormente, para que podamos considerar óptimo un servicio de videncia, debe de existir desde un primer momento transparencia, sinceridad y honestidad, como es el caso del equipo de Alicia Collado.

“Sabemos por lo que llegan a pasar las personas que son estafadas, en ocasiones es demasiado tarde y no se puede hacer nada por ellas y sus casos. Sin embargo, en la mayoría de las veces, las personas se dan cuenta de que algo falla y deciden buscar una alternativa a tiempo. Por suerte, podemos decir que gracias a nuestros consejos muchas personas hoy día saben diferenciar un buen servicio de videncia profesional”. Continúan diciendo en Alicia Collado.

“Me dijeron que no podían continuar con el amarre hasta que no me quitasen un muerto de encima”

Lo que más impactó en el servicio de Alicia Collado sobre la estafa que estaba sufriendo Juan Miguel, es cuando esta persona le dijo que no podían continuar con el amarre hasta que no le quitasen un muerto de encima. Esto es algo que sorprendió mucho al equipo de Alicia Collado porque estas personas que no saben ni de lo que hablan, pueden llegar a hacer mucho daño por su escaso, o inexistente conocimiento sobre la materia.

A las consultas de Alicia Collado han llegado personas diciendo que le habían dicho que tenían una magia negra, o muchos obstáculos que les impedían volver y para ello había que pagar una suma importante de dinero, pero jamás se habían encontrado con que una persona tuviera que quitarse un muerto de encima para intentar recuperar a su ex pareja.

Desde luego para Alicia Collado es una estafa garrafal, pues para intentar unir a dos personas con amarres de amor, no tienen que inventarse ese tipo de cosas, que pueden llegar a asustar a las personas, y cometer errores por ello.

Desde Alicia Collado avisan que la estafa no está en que un amarre no funcione, sino en que ni lo hagan

Sin duda para los especialistas en amarres de amor, como es el caso de Alicia Collado, avisan de que la estafa no está en que un amarre no funcione, sino en que ni lo hagan. Y esto es de verdad, lo que hace daño al sector del esoterismo.

Que las personas que creen y tienen fe en las artes adivinatorias, en las energías del Universo, y en los rituales ancestrales, acaben por aborrecer este tipo de creencias por culpa de los falsos videntes, es lo que más duele a los profesionales del sector místico. Y es por eso que Alicia Collado no cesará su lucha contra la estafa en la videncia.

Para un equipo como el de Alicia Collado, con un altísimo nivel de compromiso con sus clientes, no existe mejor manera de brindarle la ayuda que necesitan ofreciendo las mejores alternativas esotéricas del mercado actual. Y es que, para ello dedican mucho tiempo a la investigación y el conocimiento de nuevos amarres con los que se podrían llegar a aumentar las fuerzas de la naturaleza para luchar con más intensidad si cabe.

Alicia Collado se consolida como número 1 internacional en rituales de amor muy poderosos

Como ya habíamos avanzado al inicio de este artículo, Alicia Collado se consolida año tras año como número 1 internacional en rituales de amor muy poderosos, y es gracias a este reconocimiento que muchas personas deciden desde el primer momento ponerse en manos expertas, y no caer en las temidas estafas.

