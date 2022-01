5 consejos para mantener una relación íntima sana con nuestra pareja

Los problemas de intimidad son uno de los principales problemas que las parejas señalan cuando entran en terapia de pareja. Han perdido la «chispa». Han dejado de ser cariñosos. Han dejado de expresar su aprecio. A menudo han empezado a dormir en habitaciones separadas por diversos motivos.

Y es que, hay muchas razones por las que la intimidad empieza a disminuir entre las parejas, pero es esencial encontrar formas de avivar el fuego y mantenerlo encendido.

La intimidad y el afecto son una parte esencial del mantenimiento de una relación sana, pero requiere trabajo. Para la mayoría de las parejas, con el paso del tiempo, los hijos, el estrés y las cargas de la vida, la intimidad puede empezar a pasar a un segundo plano en favor de otras cosas, como el sueño.

La intimidad empieza a bajar en la lista de prioridades, lo que en cierto modo significa que la relación también ha bajado en la lista de prioridades. La intimidad es una función esencial de una relación feliz y saludable.

Entonces, ¿qué cosas pueden reavivar una relación íntima?

Cómo mantener una relación íntima sana

Aprecia a tu pareja

Cada miembro de la pareja debe hacer el ejercicio de decirle al otro algo que aprecia de él/ella, diariamente, durante un tiempo determinado. No importa si es cara a cara, por nota, pizarra, correo electrónico o SMS. Sólo importa decirlo, ya que es una forma de que su pareja se dé cuenta de que aprecia las pequeñas cosas que hace y que hace tiempo que dejó de verbalizar. El agradecimiento constante es vital en una relación íntima.

Comunícate de forma abierta

Aunque pueda parecer obvio, ésta es otra de las principales razones por las que las parejas acuden a terapia. Esto abarca muchos ámbitos cuando se trata de una relación sana, cercana e íntima. Comienza con la capacidad de la pareja de poder comunicarse honesta y abiertamente entre sí en casi todos los temas.

Si una pareja siente que no puede compartir cosas con su pareja de forma honesta, empieza a cerrarse y se empieza a crear distancia. Esto también se refleja en su vida íntima, porque si no pueden hablar abiertamente de los temas cotidianos, no es probable que hablen de sus deseos y necesidades íntimas de forma abierta y cómoda.

Practica el respeto mutuo en la relación

Este es otro factor clave para establecer y mantener el afecto y la intimidad. Cuando los miembros de la pareja sienten amor y respeto mutuos por el otro, quieren estar cerca de esa persona. Mantienen un cierto nivel y tipo de atracción hacia ella.

Cuando un miembro de la pareja siente que NO es respetado por su pareja, que no es visto como un igual, que su pareja no cree que su trabajo o su estilo de crianza estén a la altura, empieza a sentirse resentido y se aleja.

Cuida la confianza

La confianza es otra cuestión clave cuando se trata de afecto e intimidad en una relación. La confianza abarca muchos niveles. Si no confías en que alguien sea honesto y fiel contigo, te costará mucho abrirte a él. Tendrás sentimientos de resentimiento, preguntas y un nivel de inestabilidad que fomenta la distancia y el cuestionamiento en lugar de la cercanía y la honestidad.

Nunca presiones a tu pareja en lo que respecta a la intimidad

Tenemos que entender que todos vamos a tener momentos en los que no estamos al mismo nivel de energía, ganas y deseo que nuestra pareja. Ellos tendrán momentos en los que quieran estar cerca y nosotros simplemente no estamos ese día.

Hay que entender que es natural. Que no se trata de nosotros, y que ser humano y no estar de humor, estar cansado, o simplemente no tener deseo en ese momento, está totalmente bien.

Además, no hay que olvidar que las pequeñas cosas suman mucho en la salud y la estabilidad de tu relación. La confianza mutua, el respeto y el apoyo del otro también contribuyen en gran medida a mantener vivo el fuego.

Hay algo en sentirse apoyado, en saber que tu pareja no sólo se siente físicamente, sino también mentalmente atraída por ti. Si se tienen en cuenta estas cosas y se propone ponerlas en práctica de forma diaria, contribuirá a tener una vida íntima y emocional saludable a largo plazo.