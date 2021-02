10 medidas para mejorar la seguridad informática de tu PYME

Cada vez son más los negocios que están dando el salto a la digitalización de sus empresas. El crecimiento de la digitalización se ha disparado por culpa del Coronavirus. Las empresas que han querido seguir vivas se han visto obligadas a dar el paso y digitalizarse para llegar a sus clientes.

La digitalización es un proceso positivo para cualquier PYME. Pero para evitar problemas, se recomienda que las empresas tomen una serie de medidas de seguridad a través de las cuales tener la certeza de que sus datos y la de sus clientes están a salvo. Con la ayuda de los profesionales de Informatizados, expertos en productos informáticos, te presentamos una serie de medidas con las cuales podrás tener la certeza de que la seguridad informática está asegurada.

1- Uso de antivirus

Para evitar que el sistema informático de la empresa pueda verse afectado por un virus, es fundamental que se usen un buen antivirus. Puede parecer mentira, pero todavía hay muchas empresas que no lo tienen instalado. Recuerda, no solo hace falta tener un buen programa, sino que hay que tenerlo actualizado para que los nuevos virus no te puedan afectar.

2- Asegura las redes

Para evitar que los hackers puedan robar tu información y así tener la privacidad que necesitas, es fundamental usar un buen firewall. El objetivo es que toda la información esté protegida y sobre todo cifrada. Así en caso de robo no podrá acceder a los datos. Si no tienes un buen firewall, cualquier persona podría entrar con facilidad al sistema de la PYME y curiosear o robar datos directamente.

3- Protección de la red wifi

Proteger el wifi es muy importante. No solo los ordenadores se conectan a la red, sino que otros sistemas también lo hacen y hay que protegerlos.

Supongamos que tenemos una de las mejores cámaras de seguridad wifi que nos recomiendan desde Seguridad 10. Como nos informan, si la seguridad del wifi no es la adecuada, la información que envían esas cámaras podría ser robada con mucha facilidad. Pero no solo sucede con las cámaras de seguridad que envían la información a través del wifi, también puede suceder con otras herramientas de trabajo. La información tiene que estar protegida para evitar su robo.

4- Actualizar los ordenadores

Un error muy común de muchas Pymes es comprar ordenadores y no volvemos a actualizar. Al principio, el ordenador ofrecerá la protección que la empresa necesita, pero con el paso del tiempo comenzarán a quedarse desactualizados y la protección no será la adecuada.

Lo común es que los fabricantes de software suelan lanzar actualizaciones de sus programas. No se lanzan a la ligera, es decir, la empresa tiene que actualizarse para disfrutar de la protección que necesita. En muchas ocasiones esas actualizaciones se lanzan de manera automática. Pero en ocasiones hay que aceptarlas de manera manual. Evita no quedarte atrás o los ladrones de lo ajeno lo tendrán mucho más fácil.

5- Cuidado con las contraseñas

Por muchas medidas de seguridad que tomes, si luego optas por poner contraseñas fáciles, entonces no estarás haciendo nada. Aunque pueda parecer mentira, son muchos los negocios que ponen contraseñas sencillas como “1234” para proteger sus datos. Eso es como regalar los datos a los hackers.

Por ese motivo, se suele recomendar poner contraseñas mucho más complicadas que incluyan mayúsculas y símbolos. Cuanto más difícil se lo pongamos a los hackers, mucho mejor. Tenemos que proteger nuestros datos y los de los clientes. Y para conseguirlo tenemos que usar contraseñas seguras. Piensa que cuanto más te cueste recordarla, más difícil le resultará al hacker encontrarla.

6- Cuidado con los programas

Es algo que la empresa como los trabajadores deben tener muy en cuenta. De nada sirve poner en práctica las medidas de seguridad mostradas anteriormente si luego se instalan programas a la ligera. Siempre hay que instalar programas certificados y evitar instalar los programas que no estén relacionados con la empresa.

Eso hay que dejárselo claro a los trabajadores. Muchos hackers envían cosas a los trabajadores para que las instalen y así tener vía libre al acceso de los datos. Si se prohíbe a los trabajadores instalar programas que no son de la empresa, será más fácil mantener los niveles de seguridad.

7- Bloqueo de pantalla

Puede parecer una tontería, pero es muy útil. Cuando nos vamos a levantar del ordenador, se bloqueará la pantalla y así las personas que pasen no tendrán acceso a la información. Hay diferentes tipos de configuración, solo hay que optar por la que más nos interese.

8- Cuidado con los discos duros externos

Pueden parecer inofensivos, pero pueden ser la vía de entrada de los ladrones de datos. Para evitar problemas, los expertos siempre nos recomiendan conectar los discos duros externos que estén certificados por la empresa y desactivar la ejecución automática. De esa manera podemos garantizar un plus de seguridad. Y es que como nos informan los expertos, todas las medidas de seguridad son pocas a la hora de evitar que nos puedan robar los datos.

9- No olvides las copias de seguridad

Para evitar que los datos importantes se puedan perder por un error o por un hackeo, es vital hacer copias de seguridad. Dependiendo de la PYME, esas copias de seguridad tienen que realizarse en un disco duro externo o en la nube.

Pero lo importante es que la información siempre esté a salvo para poderla recuperar en caso de pérdida. Las empresas que no hacen copias de seguridad se arriesgan a perder datos que puedan provocar pérdidas importantes para el negocio. Por ese motivo, merece la pena hacer una pequeña inversión para tener la certeza de que toda la información está a salvo.

10- Pon seguridad a la nube

Cada vez son más las empresas que trabajan en la nube para agilizar todos los trámites. La nube tiene puntos positivos, pero también es fundamental protegerla para que no haya fuga de datos.

Siempre hay que usar un servidor de calidad. Y si la empresa no cuenta con profesionales que puedan poner en práctica medidas de seguridad, siempre hay que contratarlas.