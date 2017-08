10 apps para sobrevivir durante estas vacaciones

¿Disfrutando ya de unas merecidas vacaciones o contando las horas para hacer las maletas? Sea como sea, Babbel (https://es.babbel.com/), la app líder en el aprendizaje de idiomas, ¡ha hecho una exhaustiva selección de las mejores aplicaciones para sobrevivir durante las vacaciones de verano!

Aprende y/o práctica, en el menor tiempo posible, el idioma de tu destino vacacional

Antes de irte de vacaciones, especialmente si es al extranjero, es recomendable informarse sobre todo lo relacionado con la cultura del destino escogido y, ¿por qué no?, practicar también la lengua del país para no perderse nada. Babbel, disponible en web y en dispositivos móviles iOS y Android, dedica algunos de sus cursos (a través de sus lecciones cortas y fáciles) a la presentación de las principales ciudades europeas y a temas relacionados con viajar ¡Así te sentirás como un lugareño más cuando estés de vacaciones en el extranjero!

Aprovecha para descubrir la variedad de la gastronomía local con VizEat

Con VizEat puedes reservar experiencias gastronómicas únicas y eventos culinarios de la mano de anfitriones locales allá donde vayas. VizEat, disponible en más de 110 países, pone en contacto a anfitriones de todo el mundo con posibles comensales y viajeros, para organizar una cena o una comida irrepetible. Es la oportunidad perfecta para conocer gente, aprender idiomas y descubrir culturas distintas mientras se disfruta de deliciosos platos alrededor de una mesa. La oferta de experiencias gastronómicas de VizEat es amplia y variada, donde pequeños chefs y aficionados a la cocina sorprenden a sus invitados con recetas creativas. ¡Atrévete a compartir mesa y mantel con un desconocido!

Desconecta del ruido de la ciudad con Star Walk 2

Si todavía no has podido escapar de la bulliciosa ciudad, ¿por qué no empiezas a mirarla con otros ojos? Las vacaciones aún no han llegado a todas las casas y con la aplicación Star Walk 2 podrás disfrutar de las noches estrelladas. Échale un ojo a la estrella que más te gusta o descubre todas las curiosidades de los cuerpos celestes con esta última tecnología. ¡Descubrir la Vía Láctea puede ser un plan pero que muy romántico en pareja!

Controla todos los lugares secretos de la capital con Foursquare

Si aún no estás de vacaciones pero quieres empezar a sentir esa sensación de libertad, de descubrir cosas nuevas y excitantes…O bien tienes ganas de vivir el verano al máximo, descargate Foursquare y descubre lugares nuevos que te encantarán a la vuelta de la esquina, a través de recomendaciones personalizadas de confianza, sobre todo de amigos y expertos locales. ¡También puede ser de gran inspiración para recrear citas originales e inolvidables! Puedes encontrar desde cuáles son las tendencias del momento en la ciudad, hasta filtrar por precios o saber si los locales están abiertos en ese momento.

Mantén la figura con Runtastic antes de tus vacaciones

Tanto si no has llegado a tiempo para la operación bikini como si quieres prepararte para cualquier excursión, no hay nada mejor que un poco de ejercicio físico. Si últimamente no has podido ir con frecuencia al gimnasio, otro método infalible pueden ser las apps de entrenamiento físico: cómodas, prácticas y siempre al alcance de las manos. La app Runtastic te permite competir en retos personales gracias al “desafío de una carrera” o con otras personas escogiendo uno de los recorridos ya disponibles. Además de contar con la voz de un entrenador que te recuerda los resultados que estás obteniendo, existe la posibilidad de participar en entrenamientos por intervalos para ajustarse a los propios ritmos.

Exprimir al máximo los planes con AEMET

Si eres un culo inquieto y te gusta probar planes distintos es importante tener el factor del tiempo bajo control. ¿Piscina, terraza o cine? Frente a la ola de calor nada mejor que sumergirse en alguna piscina, al caer la noche una terraza con la brisa del mar y los días de calor abrasador: encerrarse en el cine con el aire acondicionado. No olvides investigar qué tiempo va a hacer a la hora de decidir el plan del finde con AEMET, aplicación de la Agencia Estatal de Meteorología, al alcance del móvil tanto para Android como para iOS. Información precisa y detallada, en un formato sencillo.

El verano, época de festivales: No habrá canción ni grupo que se te resista

Cada año son más personas las que deciden disfrutar de la música en directo y festivales. Con Spotify es fácil crear playlists adaptadas a los gustos de cada uno, para que no se te escape ni una letra y puedas cantar a pleno pulmón. Ya puedes agregar tus éxitos preferidos de entre 30 millones de pistas o descubrir canciones nuevas gracias a las listas creadas por la misma plataforma y disponibles en la sección “Explorar”, ¡todas para escuchar en streaming! Además, con la suscripción Premium tienes la posibilidad de reproducir las playlists disponibles, sin internet ni cortes publicitarios, y puedes llevar tu música favorita allá donde vayas. Para un vuelo, en un lugar mágico pero sin conexión a internet, o en un país lejano con tarifas móviles internacionales exageradas… ¡la música podrá acompañarte todo el verano!

Date un gusto antes de escapar

Groupon es una forma fácil de conseguir grandes descuentos mientras te diviertes con nuevas experiencias en tu ciudad. Encontrarás ofertas diarias de todo tipo: desde experiencias culinarias, deportivas, de belleza… ¡Hasta el regalo perfecto para el cumpleaños de tu suegra! ¡Tal vez puedas pasarlo tan bien, y por tan poco dinero, como si ya estuvieras de vacaciones!

Completa tu armario con Zalando

Si quieres completar tu equipaje con los mejores “outfits” veraniegos, sin salir de casa o pasar calor en los probadores, la app de Zalando te permitirá escoger entre 1.500 marcas. Y lo puedes gestionar desde cualquier lugar: en el sofá, en la terraza, en cama, en la playa, en la peluquería o en la cena, entre un plato y otro. La app se adapta a los gustos personales y sugiere marcas y prendas de vestir en base a las búsquedas y preferencias personales. Otras de sus ventajas son los consejos sobre el look del día y que las devoluciones no tienen coste alguno.

Asegúrate de que podrás controlar tu hogar desde cualquier parte del mundo

¿Preocupado por qué mueble estará arañando tu gato mientras estás en el trabajo? Simplemente descarga Presence en tu smartphone o tablet y tendrás una cámara de seguridad con detección de movimiento en casa. Inicia sesión en Presence con otro dispositivo móvil o en la Web y podrás echar un vistazo a tu casa en tiempo real. ¡Presence incluso te alertará con videos grabados cuando detecte movimiento para que siempre sepas lo que está pasando! También disponible tanto para Android como para iOS.