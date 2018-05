Un transbordador con batería completamente eléctrico para viajes ecológicos por mar

Un novedoso transbordador de vehículos y pasajeros completamente eléctrico contribuirá a descarbonizar el transporte marítimo. Además, superará las limitaciones de distancia para dichas embarcaciones centrándose en las conexiones de alcance medio.

Los cruceros, los transbordadores, los buques cisterna y los buques de carga son una fuente importante de emisión de CO2 y otros contaminantes. Actualmente, el sector naviero internacional emite alrededor de 1 000 millones de toneladas de CO2 al año, según un informe de la Organización Marítima Internacional. Esto equivale a aproximadamente el 2,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

A fin de reducir la dependencia del gasoil y del fuelóleo pesado que alimenta a la mayoría de estas embarcaciones, los constructores navales se centran cada vez más en desarrollar barcos híbridos y eléctricos. Vamos a conocer el proyecto E-ferry, financiado con fondos europeos, que próximamente va a presentar un transbordador completamente eléctrico, libre de emisiones y de tamaño mediano para pasajeros, coches, camiones y carga. Recorrerá mayores distancias que sus predecesores.

Tal como se afirmaba en el sitio web del proyecto E-ferry, el nuevo transbordador supera las limitaciones actuales de esfuerzos similares centrados en las conexiones de alcance medio y es probable que integre el mayor conjunto de baterías jamás instalado en una embarcación. «La potencia máxima de carga del conjunto de baterías de E-ferry y su conexión de carga en la costa será de hasta 4 MW».

Trayectos de menor duración

La embarcación del proyecto E-ferry podrá cubrir distancias de más de 20 NM entre cargas. En cambio, los transbordadores eléctricos contemporáneos, como el Norwegian Ampere, cubren únicamente unas 3 NM, según el informe periódico del proyecto en CORDIS.

Asimismo, afirma que E-ferry reducirá las emisiones anuales de la isla de Aeroe (Ærø) a aproximadamente 2 000 toneladas de CO2. «Es más, la puesta en práctica de E-ferry supondrá menos costes de explotación (costes de funcionamiento) para el operador, así como trayectos de menor duración para los pasajeros, en comparación con los transbordadores convencionales de gasoil existentes que operan en la isla en estos momentos».

E-ferry se pondrá en funcionamiento para las rutas entre Soeby-Fynshav (10,7 NM) y Soeby-Faaborg (9,6 NM) en la parte danesa del mar Báltico, conectando la isla de Aeroe con el continente.

El mismo informe prevé que el impacto socioeconómico y medioambiental de E-ferry no afectará únicamente a la isla «ya que en Europa, y en todo el mundo, hay numerosas comunidades que actualmente cuentan con transbordadores convencionales que cubren distancias similares a las de E-ferry».

El proyecto en curso E-ferry (E-ferry – prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles) se estableció con el objetivo global de aplicar un concepto de diseño recién desarrollado y con un bajo consumo energético. Además, tiene por objeto desarrollar un caso y un modelo de negocio, así como preparar el concepto para su comercialización poco después de que finalice el período de demostración.

Tal como se especificaba en el sitio web de E-ferry, más allá de la duración del proyecto, el objetivo es llegar a un nivel de unos diez transbordadores E-ferry más que funcionen en Europa «y en todo el mundo al año, alcanzando un total de diez o más en 2020, cien o más en 2030, ahorrando así (en cifras aproximadas) 10-30 000 toneladas de CO2 al año en 2020 y 100-300 000 toneladas de CO2 al año en 2030».

Para más información, consulte:

Sitio web del proyecto: Sitio web del proyecto E-ferry