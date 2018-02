Un software para cazar plagios en estudiantes halla una posible fuente de Shakespeare

Dennis McCarthy y June Schlueter publicaran la próxima semana una investigación que revelaría una fuente de William Shakespeare en 11 obras entre las que destacan ‘Ricardo III’, ‘Enrique V’ y Macbeth. Aunque el manuscrito nunca fue publicado, este ha sido detectado a través de un software para cazar plagio.

El software usado, WCopufind, utiliza fuentes abiertas para detectar plagios y aplica técnicas de rastreo parecidas a las usadas en el marketing o las finanzas para encontrar similitudes entre dos obras. En este caso la fuente se trató de ‘A Brief Discourse of the Rebellion and Rebels” escrito por George North, David Bebington, considera este hallazgo toda una “revelación” como se lo aseguró al New York Times.

Actualmente la Folger Shakespeare Library de Washington DC, realiza un proyecto de ‘Big Data’ donde se han analizado 767 fragmentos de 1.000 palabras de las obras del dramaturgo para conocer mejor su manera de escribir.

Fuente: Caracol.com