Un futuro con PCs aún más sencillos

Hará veinte años, durante una conferencia, un ejecutivo de Xeros nos puso un ejemplo para resaltar lo mucho que tendría que avanzar la informática hasta llegar a ser usada por el gran público. Dijo: la televisión y el teléfono son técnicamente, mucho más complejos que el PC, para que alguien vea en su casa un partido de fútbol o hable con el otra persona situada en el otro extremo del mundo, han de cooperar montones de compañías diferentes, cada una con sus propios métodos de trabajo y protocolos de comunicaciones, para conseguir entre todos que la señal generada en un extremo del mundo y atravesando cables aéreos y submarinos, antenas y satélites, llegue hasta el aparato que el individuo tiene en su casa. Bien, pues todo eso, lo maneja el usuario con un solo dedo, usando un teclado del tamaño de un paquete de tabaco.

Por aquel entonces el PC utilizaba aún el DOS como sistema operativo y solo los entendidos éramos capaces de escribir en la línea de código, los comandos necesarios para hacer cosas tan sencillo como copiar un fichero o cargar un programa. La idea de un PC tan fácil de manejar como el teléfono, que no necesita por parte del usuario ningún conocimiento ni reparación técnica nos, parecía sencillamente una utopía inalcanzable.

Primer paso, el Windows

Transcurridos veinte años esas profecías se han cumplido. El manejo del ordenador se ha simplificado lo suficiente con el uso del ratón y los iconos, para que personas sin preparación informática, no encuentren problema en realizar la copia de un fichero y naveguen por Internet, para oír música, o hablar con cualquier parte del mundo usando, (casi), solamente las teclas del ratón. Avances técnicos como el ratón o la conexión de periféricos mediante puertos USB, han un gran paso en el camino a de simplificar la tecnología para ponerla al servicio del usuario sin preparación en informática.

Es necesario finalizar esta fase

Pero estamos aún lejos de llegar al final del camino, quienes trasteamos todos los días con el ordenador, no somos conscientes de lo complejo que resulta para el ciudadano de a pié enfrentarse por primera vez al PC. Los fabricantes de hard y de soft deben conseguir que sus productos se instalen y funcionen, sin que el usuario tenga que introducir más datos que los que conoce, como su nombre o su clave secreta, el resto de parámetros, deben obtenerlos automáticamente el sistema, seleccionando el adecuado en cada caso de una base de datos del mismo programa, o consiguiéndolo a través de Internet. Sobra solicitar ningún parámetro técnico al usuario.

Igualmente los mensajes o pregunta al usuario debe realizarse en su idioma y en términos fácilmente comprensibles. Debe evitarse utilizar palabras en inglés o expresiones técnicas como, password, o Add to zip, que siendo claras para un usuario avanzado no lo son para el ciudadano medio. Como ejemplo de lo que no se debe hacer, presento el mensaje de un fallo del programa Outlook:

Falló la conexión con el servidor. Cuenta: ‘pop.gmail.com’, Servidor: ‘pop.gmail.com’, Protocolo: POP3, Puerto: 110, Seguridad (SSL): No, Error de socket: 10060, Número de error: 0x800CCC0E

Un mensaje como este asusta al principiante y no le informa de nada, podía haberse redactarse de forma más amable, como por ejemplo:

No se abrió su cuenta en gmail.com. La clave introducida no coincide. Tenga presente al intentarlo de nuevo, que el ordenador diferencia las letras mayúsculas de las minúsculas. Por ejemplo Pepete y pepete son dos claves diferentes para el ordenador.

Pese a ser menos preciso para un técnico, este texto informa al inexperto más claramente del incidente detectado, a la vez que le tranquiliza y orienta sobre la solución.

El siguiente paso, eliminar el teclado

Escribir en un teclado es un auténtico tormento para una buena parte de la población. Conviene ir migrando las aplicaciones hacia su uso mediante reconocimiento de voz. No hay motivo para que un e-mail, (o deberíamos decir un e-fono), no necesite más que de la voz para funcionar. Ya es factible, seleccionar la dirección de envío y dictar el cuerpo del mensaje.

Pese a la mayor dificultad de conseguir la comprensión de los mandatos de voz, es posible. Ya hay móviles de manos libres que funcionan mediante la voz y la información indistintamente puede ser texto o sonido, como pasa en Messenger . Solo falta crear el software adecuado para ello, alrededor del pod casting hay hoy toda una técnica que avanza a gran velocidad en la dirección de sustituir el texto por el sonido. Se demuestra que ha llegado el momento de desplegar esta tendencia en todas las áreas. El día que sea posible manejar el PC con una combinación de ratón y voz alcanzaremos la meta que hace más de veinte años nos propuso el directivo de Xerox, hacer que el PC conquiste al ciudadano medio.

Ultimo paso, adquirir las características de la tecnología popular

Pero si queremos que el PC pase a ser para el público un aparato más de su vida como un electrodoméstico, ha de reunir las siguientes propiedades que caracterizan a los equipos que han triunfado en el hogar:

Disponibilidad inmediata.- El tiempo de carga del SO debe desaparecer o reducirse a nada y cada usuario debe poder encontrar el software que utilice y sus datos en cualquier equipo que utilice. Cuando usamos el teléfono su puesta en servicio es inmediata y cualquiera puede utilizar un teléfono publico o privado si necesidad de ningún cambio. Si utilizamos un PC que no es el habitual, aparte de tardar un cierto tiempo en cargar el SO, probablemente tenga una configuración que nos resulte extraña y con toda seguridad no tendremos acceso fácil a nuestros datos. Es necesario que cualquier PC se encuentre conectado permanentemente a la red y en un estado latente como el teléfono, para permitir acceder instantáneamente de forma remota a nuestro software. Algunos opinan, que en el futuro el PC será solamente un “cliente tonto” que crea solamente la interface de usuario de los procesos realizados en servidores remotos que contienen todo el software y nuestros datos.

Interoperabilidad los entre los distintos componentes. – Cualquier accesorio, periférico o los equipos han de operar entre si sin dificultad. La estandarización debe alcanzar a los imput y outputs de los distintos equipos de modo que puedan conectarse entre sí sin problemas. No puede ocurrir como ocurre ahora que una grabadora “ no entiende a una máquina Linux ” o que no la podemos utilizar una impresora con un Mac por que nos faltan los “drivers”. ¿Notan lo incomodo que es que haya enchufes de diferente tipo, pues imaginen lo que sería que los aparatos Philips sólo pudieran enchufarse en enchufes Philips y los Sony en enchufes Sony?

En el futuro cada equipo funcionará internamente como quiera, con Windows, con Linux o Tigre, como sea, pero todo ha de ser compatible entre sí. Las nuevas técnicas como el puerto USB, la conexión Bluetoot o las redes WiFi, y sobre todo Internet marcan la tendencia de lo como se modulará el ordenador en el futuro con otros componentes para adaptarlos a las necesidades específicas de cada cual.

.

Uso intuitivo.- Los equipos deben poderse utilizar con solo observarlos y sólo en casos extremos hay que acceder al estudio de su manual de uso. ¿Piensan lo que sería que para conducir un coche de alquiler tuviéramos que aprendernos su manual de uso antes de empezar a manejarlo? Pues el PC del futuro no debe plantear mayores problemas que la conducción de un coche desconocido, diciéndolo de una forma un poco ofensiva, los ordenadores del futuro serán “a prueba de tontos”, como hoy ya lo son los cajeros automáticos, por ejemplo.

Equipos compactos.- Un único aparato ha de ser en la medida de lo posible autosuficiente para realizar cualquier tipo de trabajo encomendado. El portátil es un ejemplo de esta tendencia, en un único aparato encontramos incluido teclado, ratón procesador, pantalla, modem y sonido, una tendencia hacia la que caminan también los PC de sobremesa . Las impresoras multifuncionales, suma de impresora, fotocopiadora, scanner y fax en una pieza, son otro ejemplo de hacia adonde iremos en el futuro. Posiblemente equipo de sobremesa futuro sea la fusión del portátil y la impresora multifuncional. Fuera de la mesa un montón de aparatos y sus correspondientes cables, cargadores, transformadores y todo tipo de chismes que hoy “adornan” nuestro escritorio.

No obstante la llegada de este equipo dependerá de la velocidad de bajada de precios de los equipos informáticos, pues la compra de un compacto, supone el despilfarro de sustituir equipos en perfecto uso por otros que vienen incluidos en el compacto y eso siempre tiene un coste.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fuente: José Manuel Gimeno[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZwYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSUyRnBhZ2VhZCUyRmpzJTJGYWRzYnlnb29nbGUuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElM0MlMjEtLSUyMDMwMHgyNTAlMkMlMjBjcmVhZG8lMjAyMiUyRjEwJTJGMTAlMjAtLSUzRSUwQSUzQ2lucyUyMGNsYXNzJTNEJTIyYWRzYnlnb29nbGUlMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBzdHlsZSUzRCUyMmRpc3BsYXklM0FpbmxpbmUtYmxvY2slM0J3aWR0aCUzQTMwMHB4JTNCaGVpZ2h0JTNBMjUwcHglMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLWNsaWVudCUzRCUyMmNhLXB1Yi01MTYzNDQyODY1MDg5OTY2JTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1zbG90JTNEJTIyNjA1MDYwOTQxMCUyMiUzRSUzQyUyRmlucyUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUzRSUwQSUyOGFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTNEJTIwd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTdDJTdDJTIwJTVCJTVEJTI5LnB1c2glMjglN0IlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZwYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSUyRnBhZ2VhZCUyRmpzJTJGYWRzYnlnb29nbGUuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElM0MlMjEtLSUyMDMwMHgyNTAlMkMlMjBjcmVhZG8lMjAyMiUyRjEwJTJGMTAlMjAtLSUzRSUwQSUzQ2lucyUyMGNsYXNzJTNEJTIyYWRzYnlnb29nbGUlMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBzdHlsZSUzRCUyMmRpc3BsYXklM0FpbmxpbmUtYmxvY2slM0J3aWR0aCUzQTMwMHB4JTNCaGVpZ2h0JTNBMjUwcHglMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLWNsaWVudCUzRCUyMmNhLXB1Yi01MTYzNDQyODY1MDg5OTY2JTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1zbG90JTNEJTIyNjA1MDYwOTQxMCUyMiUzRSUzQyUyRmlucyUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUzRSUwQSUyOGFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTNEJTIwd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTdDJTdDJTIwJTVCJTVEJTI5LnB1c2glMjglN0IlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]