Un buscador de torrents sin anuncios, enfocado en la privacidad y que funciona

Si algo tienen en común la mayoría de las páginas para buscar torrents, es que suelen estar bastante abarrotadas de publicidad o que son perseguidas por la industria del cine y la música, al punto que algunos de los más conocidos como The Pirate Bay o Kickass Torrents han empezado a caer como moscas dejando a más de un usuario con el corazón roto y el uTorrent vacío.

En la usual lista de alternativas a The Pirate Bay no vas a encontrar este nuevo amigo. Aunque parezca un tanto increíble, este nuevo motor de búsquedas de torrents no solo está completamente libre de anuncios, sino que ofrece muchísimos resultados. Su nombre es Sky torrents y quiere ser como el Google de los torrents y ofrecer una experiencia limpia, sin publicidad y enfocada en la privacidad.

Sky torrents afirma que no recopila ningún tipo de datos, ni inyecta cookies en tu navegador para rastrear a los usuarios de cualquier forma. De hecho, si usas alguna extensión como uBlock Origin verás que no tiene absolutamente nada que bloquear en esta web, ni un simple script. Haz la prueba con el mismo The Pirate Bay o ExtraTorrents.cc y mira la diferencia.

Este nuevo proyecto es mantenido y actualizado por software inteligente, aunque la intervención manual es limitada, si existe, y cada hora cientos de nuevos torrents son descubiertos y puestos en la base de datos para que los usuarios busquen. Los torrents marcados con un escudo verde han sido verificados y deberían ser seguros.

Sky torrents se encuentra en beta y puedes enviar tus comentarios o reportar algún problema escribiendo a la dirección de correo admin@skytorrents.in. Los correos que se envíen a esta cuenta sin usar PGP son automáticamente descartados y desde la misma web puedes obtener la clave PGP de Skytorrents.

Fuente: Genbeta.com