¿Sabemos escribir a máquina?

Casi hemos conseguido en España que independientemente de su clase social o su lugar de origen, cualquier joven con normal capacidad intelectual, si tiene interés y se esfuerza, pueda estudiar hasta finalizar una carrera universitaria. Cuando alcance esa meta, habrá iniciado su formación a los tres o cuatro años en preescolar y acabará mas o menos a los 24 años, es decir que se habrá pasado 20 años recibiendo clases, 7 horas al día, 5 días a la semana durante unos 8 meses al año, o lo que es lo mismo habrá recibido 23.520 horas de clase.

Ese es el tiempo es el que se necesita para transformar, un niño en un ingeniero, un médico, un filósofo, o cualquiera de las muchas ramas y especialidades del saber que se imparten en el país. Sea cual sea lo la licenciatura alcanzada, habrá estudiado asignaturas que no serán de utilidad en su futura profesión, pero que se consideran básicas para la formación integral de cualquiera, como geografía, historia, dibujo artístico o gimnasia.

Sin embargo hay dos conocimientos que prácticamente todos los universitarios van a necesitar en el ejercicio de su profesión y que sin embargo no se las dedica ni una sola hora lectiva entre en las 23,500 horas de clase que dura su formación, son conducir un coche y escribir a máquina. Asombrosamente nuestro sistema de estudios considera que conducir y mecanografía son dos enseñanzas innecesarias para el alumno universitario y las coloca al mismo nivel de conocimientos como la escultura o la pesca deportiva. Para recibir esas enseñanzas, el alumno debe de preocuparse si está interesado en encontrar fuera del horario escolar donde y quien se las enseñe, y pagar lo que les exijan por las clases.

Sinceramente nunca he entendido que se encuentre tiempo para enseñar a tocar la flauta, o los fundamentos de la filosofía de Kant, enseñanzas que solo a unos pocos alumnos en concreto les va a ser útil y no se encuentre tiempo para enseñar el Código de la Circulación o la mecanografía, que con seguridad serán útiles a la gran mayoría de los estudiantes. No siendo enseñante ni pedagogo, no me siento adecuado para juzgar si esta postura es correcta o no, solo expreso mi perplejidad sobre este tema.

Lo cierto es que como para conducir un coche se pide por ley sacar el Carné de Conducir, cualquier joven terminará aprendiendo a conducir correctamente, pero para manejar el Pc no se exige ninguna carné, por lo que pese a que se van a pasar mas horas frente a un ordenador que conduciendo, nadie se pone a estudiar a escribir a máquina y en consecuencia una tras otra generaciones de jóvenes que escriben con solo dos o a lo más cuatro dedos, pese que en el mismo bachillerato y más aún en la carrera, muchas asignaturas precisan de trabajos mecanografiados.

En consecuencia los jóvenes no solo no aprenden a escribir correctamente sino que adquieren vicios de mecanografía, que son difíciles de eliminar en el futuro. Conviene por ello que aprendamos a escribir con todos los dedos y mirando a la pantalla, pues no solo ganaremos velocidad escribiendo, sino que cometeremos menos errores tipográficos, lo que redunda en una mayor velocidad de finalización de los escritos.

He encontrado en Internet una serie de cursos de mecanografía que pueden ser de interés para corregir esta deficiencia.

El más conocido es Mecanografiax 5.5 tiene una versión de prueba de 30 días y si gusta, la versión definitiva vale 15,20 € . Es uno de los más completos de su clase, aparte de 30 lecciones de dificultad creciente, incluye un juego para hacerlo más divertido. Controla las pulsaciones por minuto, aciertos, errores, palabras acertadas, posibilidad de ocultar el teclado, cronómetro con pausa, corrección de textos y niveles de dificultad, etc.

Un programa gratuito es SES Type Español 1.40 , un curso que pone énfasis en la precisión del resultado y no tanto en la velocidad, pues opina que lo verdaderamente importante es que no cometer fallos que obliguen a repetir lo escrito. Se instala fácilmente y por ser en español acepta la ñ y los acentos.

También gratuito y pensado para niños Tux Typing 2 1.5.3 es un juego educativo que, con ayuda del pingüino TUX intenta que los niños aprendan mecanografía de una forma divertida.. Para acostumbrarlos no mirar el teclado, en el primer juego llueven peces que para que se los coma Tux, debes escribir correctamente la letra o palabra de cada pez. En otro de los juegos defiendes Tierra armado con un láser. Para que los meteoritos no la destruyan deberás introducir nuevamente la palabra adecuada. Iniciar a los niños en la mecanografía puede serlos de gran ayuda en su aprendizaje.

La única pega es que un algunas partes el programa esta pendiente de finalización o es un poco chapucero, y la versión española es mejorable, pero a caballo regalado,….

Hay también on-line un Curso de Mecanogrfía Gratis por Internet de Cursomeca.com. Quien esté interesado si tiene Tarifa Plana de conexión puede explorar si le gusta o no sin ningún coste. Por lo poco que yu he explorado es un curso basado en los métodos tradicionales de aprender a escribir a máquina que son un poco aburridos, pero eficaz.

Creo que todos debemos mejorar nuestra mecanografía pues el teclado seguirá siendo la interfaz mas utilizada por mucho tiempo para controlar el Pc y sea la que sea nuestra profesión el ordenador será sin duda el instrumento habitual que urilizaremos en nuestro trabajo.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fuente: José Manuel Gimeno [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZwYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSUyRnBhZ2VhZCUyRmpzJTJGYWRzYnlnb29nbGUuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElM0MlMjEtLSUyMDMwMHgyNTAlMkMlMjBjcmVhZG8lMjAyMiUyRjEwJTJGMTAlMjAtLSUzRSUwQSUzQ2lucyUyMGNsYXNzJTNEJTIyYWRzYnlnb29nbGUlMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBzdHlsZSUzRCUyMmRpc3BsYXklM0FpbmxpbmUtYmxvY2slM0J3aWR0aCUzQTMwMHB4JTNCaGVpZ2h0JTNBMjUwcHglMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLWNsaWVudCUzRCUyMmNhLXB1Yi01MTYzNDQyODY1MDg5OTY2JTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1zbG90JTNEJTIyNjA1MDYwOTQxMCUyMiUzRSUzQyUyRmlucyUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUzRSUwQSUyOGFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTNEJTIwd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTdDJTdDJTIwJTVCJTVEJTI5LnB1c2glMjglN0IlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZwYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSUyRnBhZ2VhZCUyRmpzJTJGYWRzYnlnb29nbGUuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElM0MlMjEtLSUyMDMwMHgyNTAlMkMlMjBjcmVhZG8lMjAyMiUyRjEwJTJGMTAlMjAtLSUzRSUwQSUzQ2lucyUyMGNsYXNzJTNEJTIyYWRzYnlnb29nbGUlMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBzdHlsZSUzRCUyMmRpc3BsYXklM0FpbmxpbmUtYmxvY2slM0J3aWR0aCUzQTMwMHB4JTNCaGVpZ2h0JTNBMjUwcHglMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLWNsaWVudCUzRCUyMmNhLXB1Yi01MTYzNDQyODY1MDg5OTY2JTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1zbG90JTNEJTIyNjA1MDYwOTQxMCUyMiUzRSUzQyUyRmlucyUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUzRSUwQSUyOGFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTNEJTIwd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTdDJTdDJTIwJTVCJTVEJTI5LnB1c2glMjglN0IlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]