¿Renuevo mi ordenador o aguanto?

Si buscamos en Internet una empresa dedicada a la venta de ordenadores domésticos en los modelos de sobremesa o torre, encontramos dos gamas básicas. Una gama baja de ordenadores basada en el Intel Celeron o el AMD 940 SEMPRON a 32 bits y otra gama alta basada en el procesador Intel Pentiun IV o bien en el homólogo AMD K8 ATHLON junto a otros basados en la gama Intel Pentiun D Dual Core o el AMD2 ATHLON.

Así pues hoy tenemos en el mercado de los PC domésticos, representantes de tres tecnologías diferentes de procesadores, procesadores a 32 bits, a 64 bits y procesadores con don núcleos o cores. Ello demuestra los cambios convulsos que se están produciendo en este momento en la informática doméstica. La pregunta es, ¿por qué decantarse hoy, a la hora de renovar el ordenador de sobremesa?.

Comienzo por decir, que si puede seguir tirando aceptablemente con el ordenador viejo, exprímalo unos meses más, pues compre lo que compre en este momento, no va a ser una buena decisión, como explicaré a continuación. El problema se presenta cuando ya el viejo equipo, ha dado todo lo que podía dar de sí e inevitablemente tiene que ser sustituido con urgencia. ¿Qué comprar?

Para este caso, iniciemos por eliminar la gama baja, no por que sean de 32 bits, sino por que el Celeron es un procesador barato, pero malo, porque le falta la caché, lo que se sustituye con el uso masivo de la memoria RAM, que es mucho mas lenta. En mi opinión, el ahorro obtenido por utilizar este procesador sobre uno de los otros está por el orden de 100 €, que no se justifica con la pérdida de rendimiento del equipo.

Solo aconsejo la compra de un Celeron a quien esa diferencia de importe le suponga comprar o no comprar el ordenador. Considero mejor tener un mal ordenador, que no tenerlo, pero aun en este caso, me decanto por la compra de un ordenador usado, pues puede conseguirse ordenadores de rendimiento equivalente por quizá la mitad de precio que el del Celeron nuevo.

Descartada la gama baja nos hemos quitado de un plumazo la tecnología de 32 bits y entramos de lleno en la de 64 bits. Si teóricamente esto es mejor, no lo es en la práctica, pues la mayoría de esos ordenadores van a trabajar con el sistema operativo Windows XP a 32 bits, con lo que se utiliza un ordenador de 64 bits que simula ser uno a 32 bits, perdiendo en esa simulación una parte de su rendimiento que aunque pequeña no deja de ser apreciable.

Claro está que puede utilizar un Windows XP a 64 bits, para la que aun no hay casi software preparado, con lo que entonces habrá cambiado de simular un procesador a simular un sistema operativo a 32 bits que trabaja con software a 32 bits, con la correspondiente perdida de rendimiento, debida a esta nueva simulación. O sea que. ¡qué más da una solución u otra!.

Tiene una tercera vía que es utilizar Linux a 64 bits con programas Linux a 64 bits, con lo que todo irá como la seda, si Vd, esta dispuesto a romperse periódicamente los cuernos, para instalar cualquier nuevo dispositivo que quiera sacar la industria. dado el tradicional “olvido” a la hora de crear los drivers imprescindibles para que funcionen los nuevos periféricos. Olvido que se multiplicará por 10 si se trata de hacer de buscar dirvers para Linux de 64 bits.

Total que como dije más arriba, ¡Virgencita, Virgencita ,que me quede como estoy!, si buenamente puede aguantar con su equipo unos meses mas, mi consejo es que aguante.

Pero, si no puede, si definitivamente no puede aguantar con el equipo viejo. Bueno, aun tendrá que elegir entre la vieja y probada familia de los procesadores Pentium IV o los Dual Core o si prefiere un procesador AMD entre los K5 o los AMD2.

Pues otra decisión que tiene una ventaja, elija lo que elija, se va a confundir a corto o a medio plazo. Hoy por hoy es más acertado comprar un procesador rápido que dos lentos, más o menos la velocidad en conjunto es la misma, pero nuevamente el sistema operativo Windows XP no esta preparado para exprimir el jugo a dos procesadores a la vez, por lo que si tiene una carga descompensada, por ejemplo un proceso ligerito u otro exigente, sacará mas rendimiento del viejo procesador funcionando a toda máquina que con el nuevo, en donde un core funcionará a todo lo que puede para sacar el proceso exigente, pero el otro, se dedicar a vaguear sacando a medio gas el otro proceso ligero.

Y eso seguirá así hasta que por fin Microsoft consiga sacar al mercado el retrasado Vista. Entonces, ¡por fin!. tendrá un procesador a 64 bits, un sistema operativo 64 bits, habrá en el mercado software a 64 bits, (que dicen que será difícil piratear, ¡Caiga el cielo sobre nuestras cabezas! como exclaman en Axteris), y además, el SO sabrá gestionar debidamente diversos cores a la vez, sacándo a su procesador todo el jugo, lo que notará si Vd. hoy se decantó por el procesador con dos cores, pero que no le dará ventaja si eligió un monoprocesador.

Lo dicho, haga lo que haga, lo hará mal., estire por eso lo que pueda el equipo que tiene ahora, cuanto más retrase la decisión más fácil será acertar. Si aun después de todo lo dicho, sigue pensando que no le queda más remedio que comprar un ordenador, le aconsejo ¡de perdidos, al rio!, que se prepare para la gran travesía y compre el procesador duocore, no el que mas rápido sea en ese momento sino el inmediatamente inferior, que casi con total seguridad es el que tiene la mejor relación calidad precio.

Si le dejan hacerlo, cómprelo sin SO y tome la gran decisión de pasarse a Linux con todo lo que comporta de aprendizaje y lucha. O si sigue sin atreverse, pase el Windows XP del viejo equipo al nuevo y con el Software de siempre continúe trabajando como si nada hubiera pasado, para ir haciendo la migración a 64 bits, poco a poco, empezando por el SO y luego programa a programa, pasando a software de 64 bits a medida que los que tiene hoy, necesite ser renovado por otro programas con más prestaciones, pues le contaré la ultima duda que tengo:

No estoy seguro si la próxima generación de programas que Vd. utilice, vaya a residir en su disco duro, o estará en la Red y para acceder a ellos, le baste y sobre con su viejo ordenador, un Linux normalito a 32 bits y el Firefox y acabemos de una vez por todas, con la cruz de las actualizaciones de Hard y de Soft. ¡¡¡ Que me tienen ya hasta los co**es !!!, con tanto cambio y tanto avance, Que mi economía no aguanta más compra de equipos, y gracias al pirateo, pero ¡¡¡ a ver que hacemos, si como dicen, con Vista se acabó y todos a pagar!!!.

Suerte que siempre en Internet aparece la venda antes que se haga la herida, la solución aplicaciones beta 2.00 gratis y con mucha publicidad contextual, ¡¡¡ Vivan los juegos de rol con Product Placement !!! ¡¡¡ Viva el Quake con anuncios en las paredes !!! ¡¡¡ Gratis total. y anuncios contextuales a go-go !!!.

Fuente: José Manuel Gimeno