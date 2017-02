Ramadán digital, o el modem de la pobreza

Aprovechando el puente de la Inmaculada me tomé una semanita de vacaciones. En mi segunda casa tengo teléfono fijo, pero no servicio ADSL, pues mis estancias no son lo suficiente largas para justificar un segundo abono. Pagando el importe de una llamada local, el teléfono fijo me permite conectarme a la red mediante el modem del portátil. Así pues, durante una larga semana he pasado de tener tarifa plana a una velocidad (teórica) de 1 Mb., a “gozar” de una tarifa según el tiempo de conexión, a una velocidad (teórica) de 56 Kb., o sea más o menos la venteaba parte de rápido.

Qué pronto nos acostumbramos a la buena vida. Miramos con envidia a nuestros vecinos los franceses, que tienen el ADSL2 a 30 Mb . y se nos olvida que aún muchos de nuestros compatriotas, por motivos que van desde el estrictamente económico, a la trashumancia crónica, no pueden gozar ni del ADSL a 1Mb y que aún peor lo tiene muchos de nuestros lectores del otro lado del charco, donde la insaciable voracidad de los operadoras telefónicas, les privan de la posibilidad de elección entre un servicio lento, pero barato, y uno algo rápido, pero caro, condenándolos a “disfrutar” de servicios malos y caros sin elección posible.

Mi Ramadán digital

Las religiones suelen exigir ayunos a sus fieles, parecen sacrificios masoquistas, pero la razón es que quien no ha sentido el hambre en sus propias entrañas no sabe lo que es la pobreza y por lo tanto, no es capaz de comprender el sufrimiento de quien no padece el temporal ayuno voluntario, sino un continuo y obligado hambre nunca satisfecho del todo.

Con todo mi respeto para los creyentes y salvando las distancias, esta semana de uso obligado del modem, ha sido para mi, como el Ramadán para los musulmanes. Me ha permitido reflexionar que aun dentro de mi modesta economía, no dejo de ser uno de los escasos privilegiados de la tierra. Muchos a mi alrededor solo disfrutan de la venteaba parte de lo que a mi me parece lento y pesado, y muchos más, quizá un millar por cada uno como yo, no tiene ni modem, ni PC, ni quizá tan siquiera luz eléctrica.

La pobreza digital

Tenía pensado en este artículo hablar de la pesadilla que ha sido bajar el correo lleno de SPAM, que había dejado de visitar mis blogs favoritos por estar llenos de fotos, con lo que tardaban la tira en bajar y cosas por el estilo, pero una vez frente al teclado creo que mi obligación es hablar sobre la “pobreza digital”. De la “indigencia digital”, es decir la derivada de la falta material de medios, y del “analfabetismo digital” de quienes por falta de formación sufren una ceguera parcial que les incapacita para ver y disfrutar lo que se puede proyectar en esa magnífica ventana al mundo que es el monitor. Ocio, cultura, información, formación, . deja de estar al alcance de los pobres y de los que sin ser estrictamente pobres, no han tenido la suerte de toparse en el trabajo o en los estudios con una formación mínima de informática.

Soy cibervoluntario

Me cabe el orgullo de decir que, en pequeña medida, he combatido en ambos frentes. En el del “analfabetismo digital” como cibervoluntario . dando clases a grupos de personas, principalmente amas de casa, jubilados, emigrantes y gitanos, y en el frente de la “indigencia digital”, haciendo llegar a personas necesitadas, con gran interés por la informáticas, viejos equipos, algunos propios, pero en la gran mayoría, donados por personas que conocían mi labor.

Hoy ando apartado de esta lucha, por un lado, la ONG Cibervoluntarios donde estaba encuadrado, cesó su actividad efectiva y si bien sigo teóricamente siendo miembro, mi actividad y las de los demás miembros del grupo, es nula, al desaparecer los servicios administrativos centrales, que actuaban como motor de la entidad. Por otra parte con los gitanos , grupo al que he dedicado bastante esfuerzo, la administración ha tomado las riendas de nuestro trabajo, sustituyendo a la caridad con la justicia, como debe ser, hoy en el barrio madrileño de Hortaleza , un aula informática perfectamente dotada y regida por profesionales, sustituye la labor, (muy provechosa y efectiva), que realizaban voluntarios con más voluntad que medios.

No me he movido para seguir

Hoy estoy fuera de esta actividad, en parte por las circunstancias, pero fundamentalmente porque no he dado pasos para seguir en ella. Intentaré sacudirme la pereza y volver a la lucha. Por experiencia sé que es tremendamente gratificante y que recibes mucho más que lo que das, solo se necesita vencer la inercia y ponerte en marcha. Tampoco hay que hacer grandes cosas, más que nada estar en situación de disponible para cuando se presente la ocasión.

Cursos de formación básica

Si alguno quiere enseñar a otro a utilizar el ordenador como usuario, puede contactar conmigo para que el dé un guión sobre que y como debe enseñar. Con solo quince horas de clase, por ejemplo cinco clases de tres horas, dos semanas a días alternos, se puede enseñara a un grupo de unas ocho personas, con un nivel de estudios primarios, lo básico para manejar el ordenador en asuntos como leer la prensa, chatear, buscar trabajo y hacerse un currículo, aprender a rellenar un formulario, jugar, hablar con Skype etc. Dedicar una media de dos horas por alumno es suficiente, y no acaban ahí los frutos, estos alumnos a su vez suelen enseñar a otros de su entorno de su misma condición, extendiendo los conocimientos básicos como una mancha de aceite.

Reciclado de equipos

Si en vuestro entorno alguien se deshace de un equipo anticuado, (con frecuencia las empresas regalan a ONG s los equipos viejos cuando proceden a renovar el material de sus empleados), solicitar que os los entreguen, acumulando la RAM de varios Pc’s en uno, sus discos duros y seleccionando los teclados y pantallas en mejores condiciones, se puede hacer entre varios ordenadores viejos, un ordenador que pese a su antigüedad, pueda dar el uso que le va a necesitar un principiante, aprender ofimática, ver webs, (copiadas previamente a un CD, si no hay Internet que es lo mas difícil), retocar fotos digitales, oír música mp3 y cosas por el estilo.

No regaléis los equipos, darlos como premio al esfuerzo y al interés demostrado en clase, las cosas que se consiguen sin esfuerzo no se aprecian. También os puedo orientar tanto el hardware mínimo necesario que deben tener estos equipos, así como el soft, (pirata), que se debe instalar.

You-did-it-to-me: A-mí-me-lo-hicisteis

No soy creyente, pero lo he sido y si bien hoy no creo, tampoco estoy totalmente seguro que no exista algo en el más allá. Si estoy confundido y no todo acaba con la muerte, me gustará, oír que cuando enseñé a aquel emigrante a encontrar el periódico de su tierra, o ayudé a subir un currículo a un parado, o enseñé a chatear a un jubilado, lo hice al mismo Dios, pues según aprendí, todo lo que se hace a un pobre, al mismo Dios se le hace .

