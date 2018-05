Primer grupo por internet de Alcohólicos Anónimos de España

Gracias a Skype ahora es posibles asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos por internet y poder compartir online con otras personas que sufren el problema del alcoholismo

Para hacerlo posible el Grupo Universal AA Skype ha utilizado las nuevas tecnologías y ha podido crear el primer grupo por internet de Alcohólicos Anónimos por Skype que se hace en España. Aunque es habitual este tipo de grupos en otros países, como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Francia, es la primera vez que se abre uno en nuestra lengua.

Con este innovador sistema se quiere ayudar a aquellas personas que tienen problemas con el alcohol y que, por alguna razón, no pueden desplazarse a una reunión presencial, ya sea porque no tenga los medios para hacerlo, porque no haya una reunión cerca o porque simplemente no sea posible.

Los fundadores del grupo creen puede ser muy útil para los alcohólicos que:

Residen en lugares donde no se celebran reuniones de AA y la asistencia a las reuniones presenciales no resulta posible.

Residen en lugares donde hay pocas reuniones de AA o son un número limitado de días a la semana, y así pueden ampliar el número de reuniones a las que pueden asistir (por ejemplo, la presencial semanal que haya en su zona y una virtual por Skype).

Por cualquier motivo (por no disponer de vehículo, por hallarse convalecientes, etc.) no pueden desplazarse hasta una reunión presencial.

Para aquellos compañeros que se hayan de viaje en el extranjero, y no pueden acceder a una reunión presencial en castellano.

Además, el grupo ha creado una página web que se puede ver en www.grupoaaskype.es.tl donde se informa del horario de las reuniones y se explica los pasos para poder asistir a las reuniones.

Las reuniones pueden seguirse desde un PC, una Tablet o una Ipad, un Móvil de Android o un Iphone. De momento el grupo sesiona dos días a la semana, los miércoles, de 22:30 a 23:30, y los domingos, de de 19:00 a 20:00.

Este primer grupo por internet de Alcohólicos Anónimos por Skype, es totalmente gratuito y libre, por lo que lo único que se necesita para acceder a él será tener una cuenta de Skype, que se puede crear en tan solo dos minutos. Como no se utiliza la videollamada (únicamente se usa la voz) nadie puede identificarse, en el caso de que el anonimato pueda preocupar al alcohólico que asiste a estas reuniones.

Fuente: Comunicae