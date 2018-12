PlayStation hizo esto para ganar seguidores en redes sociales

Con el objetivo de aumentar la comunidad de los canales sociales de PlayStation Plus España, la compañía ha llevado a cabo una original acción, de la mano de la agencia Pixel and Pixel, llamada “Play Station Plus Tuning”. Gracias a ella PlayStation ha conseguido más de 10.000 nuevos seguidores en apenas tres semanas entre los canales de Facebook y Twitter.

La agencia creó un concurso inspirado en el mítico programa “Pimp My Ride” (en España se emitió como “MTV Tuning” y en él tuneaban coches) pero adaptado al target: ¿a qué ‘gamer’ no le gustaría tener una habitación tuneada por los mejores expertos jugones?

Se eligieron tres expertos: Mark Olsson, diseñador de interiores, encargado de rediseñar la habitación del jugador; DJ Mariio, ‘hardcore gamer’ y ‘betatester’; y Dave Janowsky, a.k.a Mr. Robot, experto tecnológico.

El vídeo de presentación de la acción, una ‘landing’ y piezas de apoyo (‘newsletter’, ‘banners’, etc.) con toda la información sobre la acción, junto a cinco piezas audiovisuales diseñadas especialmente para su difusión en redes sociales, fueron publicadas tanto en los perfiles de PlayStation Plus España como en los de PlayStation España, canales donde los expertos y el presentador Keyblade explicaban la mecánica (seguir a PlayStation Plus España era el requisito) e invitaba a la participación. Cada participante subía el contenido que quería, razonando por qué su habitación merecía ser tuneada.

Fuente: Marketingnews.com