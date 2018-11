Mastodon, así es la alternativa a Twitter que evita la censura gracias a la descentralización

Mastodon, una red social bastante “tranquila” en cuanto a actividad diaria si la comparamos con otras más conocidas, de repente se ha llenado de españoles en los últimos días. Tantos que su creador se sorprendió de la cantidad de nuevos registros y, al ver de qué tipo de usuarios se trataba, advirtió de que no era muy fan.

Cambios en Twitter, auge de usuarios españoles en Mastodon

En las últimas semanas Twitter ha endurecido sus normas de uso, ha empezado a bloquear cuentas de usuarios de forma automática si detectaba ciertas expresiones. Por ejemplo, si publicas (o has publicado) amenazas tipo “te mato” puedes ser bloqueado automáticamente. El algoritmo no entiende el contexto, ni el tono en el que lo has dicho. Ante esto, muchos usuarios de la red social han percibido que Twitter se ha vuelto un lugar mucho más estricto con sus usuarios.

Mastodon sin embargo se promociona como la alternativa a Twitter sin censura, de código abierta y libre de todo aquello malo que hay en Twitter. En Mastodon el límite de caracteres es de 500, Mastodon es gratuito (más o menos), Mastodon es más seguro, en Mastodon no hay usuarios cabreados… Recuerda a los orígenes de Twitter como red social y la nostalgia de volver a experimentar esa experiencia ha hecho que muchos usuarios hayan decidido pasarse (o por lo menos probar) esta red social. Tantos que –irónicamente– Mastodon se ha vuelto trendic topic en Twitter España.

Eugene, el creador de la red social, se ha sorprendido por la cantidad de nuevos usuarios que han llegado. Posteriormente se ha dado cuenta de que se trata de españoles, y alguna que otra broma hecha por estos usuarios no ha acabado de gustarle. Los nuevos usuarios han comenzado a hacer una comparación con la colonización de América por parte de los españoles, sólo que en esta ocasión la colonización era de Mastodon. Al fundador de la red social no le ha gustado estas bromas, debido a que en la red social hay usuarios de América Latina también. Paradójicamente, cuantos más usuarios hay, más se dan los mismos efectos que en Twitter.

Sin censura, a no ser que incumplas las reglas de cada host

Según explica la documentación oficial de Mastodon, es una red social descentralizada. Esto significa que realmente no hay un único Mastdon, sino todos los que se quieran crear. Se trata de una plataforma de código abierto y cualquiera puede crear su propio servidor con un Mastodon funcionando en el que los usuarios se registren y lo usen.

El ejemplo más sencillo para entenderlo son las direcciones de correo. Las hay diferentes (Gmail, Yahoo, Outlook…), alojadas en servidores distintos y la vez pueden interactuar entre ellas. De hecho, tu usuario de Mastodon tiene una estructura similar a una dirección de correo. No es simplemente @usuario sino usuario @usuario@servidor.com De este modo los demás sabrán en qué Mastodon encontrarte.

Pero lo más importante quizás sea entender que cada Mastodon también es independiente de otros. Al registrarte escoges en cuál entras, generalmente dependiendo de los gustos y el tipo de ambiente que busques. Además del Mastodon principal creado por su creador, tenemos por ejemplo un Mastodon muy popular entre usuarios japoneses, otros centrados en temáticas concretas como el café, otros para usuarios de Linux o incluso uno de usuarios catalanes si buscamos algo más local.

Cada servidor independiente y por lo tanto cada servidor un mundo aparte, una comunidad diferente con sus propias reglas. Es relevante enfatizar lo de las propias reglas porque de ellas depende que sigas o no en la red social. Con un funcionamiento similar a los subreddits de Reddit, cada servidor propone sus normas de conducta y la decisión final de si las cumples o no depende de sus administradores. Decíamos antes que Mastodon era gratuito, en principio sí, pero cada servidor puede implementar sus normas de financiación si lo desean.

Sistemas centralizados, federados y distribuidos según Mastodon, ellos se encuentran en una mezcla de las dos últimas opciones. Sistemas centralizados, federados y distribuidos según Mastodon, ellos se encuentran en una mezcla de las dos últimas opciones.

Lo inteligente o no que puede ser este funcionamiento por parte de Mastodon depende seguramente de los usuarios que tenga cada servidor. Controlar un servidor de 150 personas de las cuales dos tercios no tienen una cuenta muy activa en publicaciones, no es un problema. Controlar uno más grande (por ejemplo el Mastodon principal que tiene más de 200.000 usuarios) es más complicado, especialmente si es algo que ahora mismo depende de su creador y cinco administradores más. Las reglas centralizadas y algorítmicas de Twitter o las reglas descentralizadas y subjetivas de Mastodon, es decisión de cada uno.

Mastodon no es ni el primero ni probablemente el último

Este éxito repentino de Mastodon como alternativa a Twitter probablemente sea una situación que te recuerde a algo. Mastodon no es la primera red social en plantearle cara a Twitter, y lo curioso es que tenemos cierta corazonada de que tampoco va a ser la última, de que tarde o temprano Mastodon caerá en el olvido y llegará otra para intentarlo.

Una de las alternativas más conocidas a Twitter que aguantó durante años fue App.net, esta red social duró algo más de cinco años aunque finalmente cerró en 2017. A pesar de que muchos usuarios quieren ahora una suscripción de pago a Twitter como alternativa a la publicidad, parece ser que a App.net es algo que no le funcionó. La que no duró cinco años fue Peach, despegó en cuestión de horas y murió a las pocas semanas.

Similar a Mastodon encontramos Quitter, que también funcionaba como una red social descentralizada en 2015, y como alternativa a Twitter. En el olvido ahora mismo, aunque con algún que otro usuario aún. ¿Más alternativas? Vero es posiblemente la más reciente de todas, pero tal y como llegó se fue. La única alternativa que se mantiene ahora mismo con una cantidad considerable de usuarios y un ritmo de uso decente es Micro.blog, aunque aquí quizás haya más similitud con Tumblr que con Twitter.

Cada red social nace generalmente con el propósito de solucionar los problemas de otra ya existente. Problemas que han surgido debido al crecimiento de la red normalmente, o debido a unas bases mal estructuradas. Las bases mal estructuradas quizás se puedan evitar pero los problemas que surgen con el tiempo y el crecimiento de la cantidad de usuarios no es tan fácil. Mastodon ahora mismo puede controlar la conducta de sus usuarios, pero no lo hará en un futuro con más usuarios, si es que los consigue.

