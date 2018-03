Incluso con las mejores hipótesis de emisiones, los niveles del mar podrían seguir aumentando hasta el año 2300

Al revelar que los niveles globales del mar muy probablemente sigan aumentando aun cuando se cumplan los objetivos del Acuerdo de París, los científicos advierten de que adoptar medidas a medias o de forma tardía tendría graves consecuencias.

Los científicos llevan tiempo avisando de que el aumento de los niveles del mar es una importante consecuencia del cambio climático causado por los humanos y que sus efectos ya son patentes. Las temperaturas más elevadas de lo normal a causa de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero están incrementando el volumen de las aguas oceánicas y provocando el deshielo de glaciares montañosos, casquetes polares y láminas de hielo. Lo que resulta todavía más sobrecogedor es que el impacto completo de nuestras emisiones actuales solo se percibirá dentro de siglos o, incluso, milenios.

A pesar de que hay diversos estudios que prevén un aumento del nivel del mar en los próximos siglos, y también a más largo plazo, ninguno de ellos había estudiado cómo se verían afectados los niveles del mar futuros si se cumpliesen los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Esta laguna en los conocimientos científicos ha sido colmada por un grupo internacional de investigadores, uno de los cuales recibió financiación de la Unión Europea a través de los proyectos CD-LINKS y CRESCENDO. Sus hallazgos, publicados en «Europe PMC», muestran cómo influirán las limitaciones establecidas por el Acuerdo de París en el aumento del nivel del mar hasta el año 2300.

Con el fin de limitar las temperaturas globales a 2 °C o, incluso mejor, 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el Acuerdo de París pide a los países que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su nivel máximo lo antes posible. Tras alcanzar ese pico máximo, las emisiones deberían reducirse para que los gases de efecto invernadero producidos por los seres humanos se compensen con los niveles que absorben los árboles, la tierra y los océanos de forma natural. El objetivo es alcanzar ese equilibrio, denominado emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, entre 2050 y 2100.

El equipo del proyecto estudió diversas hipótesis. Comparó los efectos de unas emisiones netas cero de gases de efecto invernadero con los de unas emisiones netas cero de carbono (excluyendo otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso) sobre los niveles futuros del mar. El aumento del nivel del mar se calculó utilizando como base unas tasas de reducción de las emisiones de 0,3, 0,5 y 0,7 gigatoneladas de carbono al año tras alcanzar el pico máximo de emisiones.

¿Cuánto aumentarán los niveles globales del mar?

En función de lo que tardemos en reducir las emisiones en este siglo, los científicos descubrieron que los niveles del mar podrían aumentar entre 0,7 y 1,2 m para 2300 si mantenemos hasta entonces unas emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, y esto a pesar de una disminución de las temperaturas globales. La situación sería aún más funesta si solo se equilibrasen las emisiones de CO2 en el mismo plazo, en cuyo caso el aumento del nivel del mar sería de entre 1,1 y 1,6 m.

Haciendo hincapié una vez más en la importancia de adoptar medidas inmediatamente, señalan que cada retraso de 5 años en la consecución de las emisiones pico globales produciría un aumento de 20 cm adicionales en el nivel del mar para 2300.

Estimaciones adicionales mostraron asimismo que estabilizar la temperatura global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales no es suficiente para mantener el aumento del nivel de mar por debajo de 1,5 m cuando solo se tienen en cuenta las emisiones de CO2. De hecho, cuando las temperaturas superan el nivel de 1,5 °C, ninguna hipótesis de emisiones netas cero de CO2 muestra un aumento de nivel del mar inferior a 1,2 m para 2300. Una hipótesis más optimista, con unas emisiones netas cero de gases de efecto invernadero y por cada 10 años que las temperaturas superen 1,5 °C, sería un aumento medio de los niveles del mar de tan solo 4 cm adicionales.

Por consiguiente, claramente es esencial alcanzar el pico máximo cuanto antes mediante unas reducciones estrictas de las emisiones para poder minimizar el aumento del nivel del mar. Cualquier demora en la adopción de medidas provocará que dejemos una triste herencia a las generaciones futuras.

Los proyectos CD-LINKS (Linking Climate and Development Policies – Leveraging International Networks and Knowledge Sharing) y CRESCENDO (Coordinated Research in Earth Systems and Climate: Experiments, kNowledge, Dissemination and Outreach) aprovecharán los resultados que han obtenido hasta la fecha para seguir contribuyendo a que las políticas para mitigar los efectos del cambio climático se elaboren sobre una base mejor informada.

