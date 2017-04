Hellosign, conocida plataforma que nos ayuda a firmar documentos, ha presentado una nueva herramienta especialmente diseñada para facilitar el rellenado de formularios vía móvil: HelloWorks.

Se trata de un sistema creado para que no tengamos que enviar PDFs complejos a nuestros clientes con el objetivo de que completen los campos vacíos, ya que en muchas ocasiones esa es una tarea extremadamente difícil: desde el móvil no se lee bien todo, muchos campos están ocultos entre letras y no se ven correctamente, los dedos no aciertan en el campo adecuado, etc.

HelloWorks permite que transformemos un PDF en un formulario especialmente hecho para móviles, con campos grandes, con condicionales para que se muestre una cosa u otra en función de lo que hemos indicado antes, con alertas intuitivas cuando alguien ponga un tipo de dato en un campo que no lo permite… la idea es que sea sencillo definir reglas y crear formularios para enviarlos al cliente o asociado, esperando los datos de vuelta en pocos minutos.

La plataforma está toda en inglés, pero los formularios pueden tener descripciones de campos en cualquier idioma.

Es posible usar HelloSigns de forma gratuita con un límite de 3 documentos por mes, pero aún no han especificado la tabla de precios de HelloWorks, siendo necesario entrar en contacto para pedir una demostración del producto.

Fuente: wwwhatsnew.com