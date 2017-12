Files Go: cómo liberar espacio de almacenamiento en Android con la nueva app de Google

Aunque la memoria de los móviles va aumentando, la falta de almacenamiento todavía es un problema bastante común, sobre todo en las gamas media y de entrada donde las especificaciones son más ajustadas. Google ha ido implementando funciones en Android para ayudarnos a gestionar mejor el almacenamiento y su última solución es Files Go, una aplicación enfocada a liberar espacio en Android de forma rápida y sencilla.

De momento, Files Go está en fase de pruebas y no ha sido lanzada de forma definitiva en la Play Store, pero ya es posible descargar el APK. Nosotros ya la hemos probado y podemos confirmar que funciona de maravilla. Te contamos cómo puedes liberar espacio en tu Android.

Gana espacio en tu Android con Files Go

Nada más abrir Files Go nos da la bienvenida una pantalla muy llamativa que está estructurada con la clásica interfaz de tarjetas de Google. En la parte superior, encabezando todas las tarjetas, tenemos el almacenamiento usado y lo que nos queda libre. En mi caso eran 11,40 GB de 23,50 GB, pero dependerá de cuánta memoria tenga tu móvil y la cantidad de datos que hayas almacenado.

En las tarjetas Google muestra varias sugerencias para arañar unos MB o incluso GB extra. ¿Y qué podemos eliminar? La verdad es que bastantes cosas, empezando por la caché de las aplicaciones. Si seleccionamos esta tarjeta, Files Go nos mostrará una lista de aplicaciones que han acumulado archivos temporales y lo que ocupan cada una de ellas. En la captura se puede ver como Instagram y YouTube eran las que más ‘basura’ han generado, mientras que otras como Telegram ocupan menos espacio.

La caché de las aplicaciones está formada por, como decíamos, archivos temporales. Estos archivos ayudan a que todo se cargue más rápido, pero también ocupan espacio, por lo que es conveniente vaciarlos de vez en cuando. Files Go nos permite elegir las apps una a una o todas a la vez, una vez hecha la selección basta con pulsar en el botón ‘Eliminar’ y se borrarán los archivos. Cuando vuelvas a la pantalla de inicio verás como la memoria usada ha descendido.

Files Go de Google también nos permite borrar otros archivos como los que se almacenan en la carpeta de descargas, archivos grandes, archivos duplicados, archivos multimedia basura y otros. En todos los casos la app nos deja elegir qué archivos de todos los sugeridos queremos borrar y también descartar la tarjeta en el caso de que no queramos borrar ninguno.

Si no configuramos nada, por defecto Files Go nos sugerirá eliminar todas las categorías que hemos mencionado, pero si nos vamos a Ajustes (se accede pulsando el botón de los tres puntos en la pantalla principal) podemos decidir si queremos limitar alguna de ellas. Por ejemplo podemos desactivar la opción de archivos multimedia grandes o los archivos descargados. Además, también nos permite configurar si queremos recibir alertas cuando quede poco espacio de almacenamiento.

Desinstala aplicaciones que no usas

Otra de las funciones que tiene Files Go es decirnos que aplicaciones de las que tenemos instaladas no estamos usando de forma regular. Es habitual que descarguemos apps y se queden olvidadas en alguna carpeta, o que simplemente dejemos de usar un juego o una herramienta concreta. Si queremos que Files Go pueda detectar estos casos, primero hay que darle permiso de uso, una vez configurado ya podremos ver las sugerencias que nos hace la aplicación.

Files Go nos mostrará una lista de aplicaciones que hace tiempo que no usamos, detallando la fecha del último uso de cada una de ellas para que nos sea más sencillo elegir cuales desinstalar y cuales no. Después, sólo hay que pulsar en Desinstalar y seguir el proceso. La pega en este caso es que tendremos que aceptar la desinstalación de cada app de forma manual.

Explorador y envío de archivos

La nueva aplicación de Google también tiene un apartado llamado ‘Archivos’ donde tenemos acceso a un explorador desde donde acceder a las carpetas de descargas, archivos recibidos, imágenes, vídeos, audio y documentos. Desde aquí podemos, no sólo eliminar, sino visualizar, obtener información del archivo, cambiar de nombre y hasta compartir todos los elementos.

Por último, en la parte inferior de este apartado tenemos la opción de enviar y recibir archivos sin necesidad de usar Internet. El envío se hace a través de Bluetooth y es necesario que la otra persona tenga también Files Go instalado en su móvil.

Al terminar de borrar todos los datos que me sugería Files Go, el espacio usado de mi móvil descendió a 8,88 GB, casi 3 GB menos del punto de partida, que no está nada mal. ¿Cuánto habéis conseguido liberar vosotros?

