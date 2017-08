Dragon Quest XI vuelve a ser el juego más vendido en Japón

Como cada semana, Media Create ha revelado los datos de ventas de videojuegos y consolas en tierras niponas, y una vez más, la undécima entrega numerada de Dragon Quest está en primera posición.

La versión de 3DS ha colocado 67.705 unidades nuevas, mientras que la de PlayStation 4 ha distribuido 49.543 copias más con respecto a la semana pasada. Además, hay que resaltar el reciente lanzamiento de la edición de PS4 de Dragon Qust X, que ha ya conseguido vender más de 14.000 unidades. A continuación os dejamos con el listado completo de ventas:

1. [3DS] Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix, 07/29/17) – 67.705 (1.640.920)

2. [PS4] Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix, 07/29/17) – 49.543 (1.291.802)

3. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 34.108 (949.737)

4. [3DS] The Snack World: Trejarers (Level-5, 08/10/17) – 25.674 (123.208)

5. [PS4] Dragon Quest X: All In One Package (Square Enix, 08/17/17) – 14.052 (Nuevo)

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13.589 (646.483)

7. [NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – 6.439 (203.722)

8. [3DS] Hey! Pikmin (Nintendo, 07/13/17) – 5.960 (120.710)

9. [3DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – 5.789 (224.166)

10. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – 5.268 (566.032)

11. [PS4] Hitman: The Complete First Season (Square Enix, 08/10/17) – 5.214 (22.466)

12. [3DS] Pokemon Sun / Pokemon Moon (Nintendo, 11/18/16) – 5.048 (3.314.619)

13. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Doko Nan Desu? (Nippon Columbia, 07/20/17) – 4.934 (45.288)

14. [PS4] Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (SIE, 08/03/17) – 4.929 (42.476)

15. [3DS] Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy (Level-5, 07/20/17) – 4.848 (120.036)

16. [3DS] The Great Ace Attorney 2 (Limited Edition Included) (Capcom, 08/03/17) – 4.829 (85.447)

17. [PS4] Gundam Versus (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 07/06/17) – 4.754 (162.712)

18. [PS4] Dragon’s Dogma Online Season 3 Limited Edition (Capcom, 08/17/17) – 4.590 (Nuevo)

19. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition (SIE, 03/19/15) – 3.942 (1.195.570)

20. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo, 12/01/11) – 3.535 (2.806.124)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ya se encuentra disponible en Japón y en 2018 llegará a Occidente para las plataformas PlayStation 4 y Nintendo 3DS. Seguimos a la espera de más noticias acerca de la versión de Switch.

