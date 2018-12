Consejos para elegir la mejor casa de apuestas del momento

En los últimos años la cantidad de casas de apuestas ha crecido mucho. Sin embargo, entender los diferentes modos de juego, los bonos que ofrecen, las promociones y las condiciones de pago no es fácil para aquellos que recién ingresan a este mundo de las apuestas.

Para eso hemos recopilado una serie de consejos que te ayudarán a elegir la mejor casa de apuestas del momento. Toma buena nota.

¿Interesado en las casas de apuesta? Sigue estos consejos

Busca opiniones y comentarios

El punto de partida cuando te acerques a una nueva actividad es leer opiniones o comentarios y las casas de apuesta no son una excepción. De hecho y solo porque hay dinero en juego, es extremadamente importante saber cuál es la reputación de estos sitios.

Por este motivo es recomendable que leas tanto las reseñas publicadas por fuentes de confianza y expertas sobre el tema, como las opiniones que dejan los propios jugadores.

De esta manera será posible tener una idea bastante clara de los beneficios de las diversas casas de apuesta y sobre todo, para evitar salas de juego cuya reputación no es aceptable.

No te detengas solo en leer las primeras opiniones que encuentres, sino profundiza en el tema. Algunas evaluaciones pueden no ser ciertas, ya que algunos jugadores molestos por una pérdida de dinero con la que no están conformes podrían dejar evaluaciones negativas.

Otros pueden publicar impresiones extremadamente positivas solo porque tienen un interés económico en hacerlo. Así que echa un buen vistazo a más fuentes para que te hagas una idea general.

Utiliza los servicios de apoyo y asistencia

Todas las plataformas de juego cuentan con un servicio de asistencia para jugadores, como por ejemplo en lamejorcasadeapuestas.es, así que úsalo siempre que lo necesites, ya que este tipo de sitios cuentan con una sección dedicada a ayudar a los jugadores y a la que puedes acceder de forma gratuita incluso si no te has registrado.

Si tienes algún cualquier tipo de preguntas que hacer, no dudes en ponerte a leer la información disponible o ponerte en contacto con los administradores del sitio, que suelen estar disponibles y bien preparados.

También puedes usar los chat en vivo, siendo esta la mejor manera de obtener información sin tener que esperar.

Lee las condiciones de los bonos y promociones

Uno de los aspectos más complejos de evaluar una casa de apuestas está relacionado con los bonos y promociones. ¿Cuáles son las condiciones y requisitos de apuesta?, ¿Son estos bonos reales o bonos de juego?, etc.

Lo más importante que se debe verificar es si la presencia de la bonificación bloquea los retiros o no. En el primer caso no aceptes las bonificaciones, ya que incluso en caso de que ganes no podrás retirarlas hasta que se cumplan ciertas condiciones.

Si por el contrario las bonificaciones no bloquean la retirada de dinero, puedes proceder a evaluar el método de liberación (inmediata, gradual o pospuesta), la cantidad y el porcentaje.

Elige el modo de acceso

Cada casa de apuestas tiene varios modos de acceso, por ejemplo de forma online y a través de un programa de descarga y en la mayoría de los casos a través de los dispositivos móviles.

Cada modo de acceso es diferente de los demás y también puede cambiar los juegos disponibles y los porcentajes de victorias.

La recomendación aquí es optar por la versión en línea, ofrece la máxima compatibilidad con todos los dispositivos, incluso los móviles (en este caso, los juegos son siempre menores que la versión para plataformas fijas).

En cualquier caso, tienes más opciones para elegir.

Prueba los juegos gratis

Los juegos representan la esencia de las casas de apuesta y en la mayoría de los casos, los jugadores pueden probar los juegos disponibles de forma gratuita, incluso sin estar registrados.

Si encuentras un juego particularmente interesante, en ese momento puede decidir si es la casa de apuestas adecuada para tus objetivos.

Para que te hagas una idea, el tenis es uno de los deportes que genera más rentabilidad, seguido por el baloncesto. No obstante, todos los deportes pueden generar buenas ganancias si cuentas con los conocimientos necesarios.

Estar informado es siempre la mejor manera de evitar sorpresas desagradables. Leer las regulaciones y las condiciones es muy aburrido, no lo cuestionamos, pero es necesario que entiendas completamente cómo funcionan las casas de apuestas.