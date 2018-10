Como utilizar el Contenido Generado por el Usuario en los medios

Los últimos acontecimientos internacionales como el seísmo en México, los incendios en Galicia, Asturias o Portugal o más recientemente el accidente del F18 en la base de Torrejón a vuelto a poner de manifiesto el problema de los derechos de autor y las redes sociales.

¿Se puede usar el contenido de estas redes sin citar a sus autores?, ¿es necesario contar con el consentimiento previo de sus autores?, ¿cómo se cita?, ¿es lo mismo utilizar un tuit de texto o con imágenes o vídeos?, o cómo se cuestiona Voz Populi:

¿Puede un telediario publicar un tuit mío sin mi consentimiento?

Cuando publicas una foto o vídeo en Twitter, Facebook o Instagram de manera pública estás aceptando sus términos y condiciones de servicio y en ellos lo dejan explícitamente claro: “Al enviar, publicar o mostrar Contenido a través de los Servicios, nos otorga una licencia mundial, no exclusiva, libre del pago de derechos (con derecho a sublicencia) para usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar. modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho Contenido en todos y cada uno de los medios de comunicación o métodos de distribución posibles (conocidos ahora o desarrollados con posterioridad).”

Que esté libre del pago de derechos no quita que debamos siempre pedir permiso al autor del tuit, de la imagen o del vídeo.

Si te interesa el tema puedes también echarle un vistazo al libro de Mark Pearson, experto en derecho y medios de comunicación, titulado: “Blogging and Tweeting Without Getting Sued: A global guide to the law for anyone writing online”, “Blogueando y Tuiteando sin ser demandado: una guía legal general para cualquier persona que escriba en la Red”.

Se trata de una guía práctica que muestra cómo evitar problemas cuando se escribe en Internet. El libro está escrito para neófitos en cuestiones legales de forma que resulte fácilmente comprensible.

En esta guía práctica, Pearson explica cómo escribir, sin tener problemas legales, cuando se abordan temas relacionados con la libertad de expresión, la reputación y la difamación, la privacidad, la confidencialidad, derechos de autor o publicidad engañosa.

En cada país existes variantes relacionadas con la legalidad, por eso, como destaca Voz Populi:

ningún medio de Internet podrá insertar en un artículo sin negociar permiso una foto que has publicado en un tweet sin no publica también el tweet original para que este desaparezca cuando decidas borrar la publicación que referencia. Por la misma razón no pueden publicar un tweet tuyo en la cabecera de los artículos sin pedir permiso ya que allí no se puede embeber el código original de la publicación.

Por lo tanto y con respecto a la pregunta original, “¿Puede un telediario publicar un tuit mío sin mi consentimiento?”, resuelven:

Como el telediario no puede embeber el código de ninguna manera debe pedir permiso siempre al propietario de los derechos originales (no al que lo ha encontrado en una página perdida de la web) y acordar con él un mecanismo de compensación por la difusión y colaboración en el lucro por uso del material. Cabe también la cesión desinteresada según decidan pactar ambas partes. Pero no vale solo con la cita de la autoría.

Respetar los derechos de autor en el caso de la difusión de una imagen también puede ser complejo. Los nuevos modelos de distribución y adquisición de fotos nos ofrecen otras posibilidades. Antes de usarlas también te recomendamos echarle un vistazo a estos consejos para saber cómo usar los derechos de autor de una imagen. Es muy interesante saber acceder y usar imágenes libres de derechos. Aquí os dejamos algunos sitios donde buscar este tipo de fotos publicadas bajo licencias Creative Commons entre las que se encuentran:

1-Flickr, se encuentra en la lista de los mas utilizados y legendarios. Se trata de una red social donde puedes encontrar un gran número de vídeos e imágenes bajo licencia Creative Commons, con tan solo hacer una sencilla búsqueda.

2-Google Imágenes es otro de los lugares imprescindibles, con un gran archivo de fotos con otro tipo de licencias que te permiten utilizar estas imágenes en ciertos casos. Para ello puedes especificar el tipo de licencia que quieres usar en el apartado: Búsqueda avanzada. No dejes nunca de ver en detalle las especificaciones relacionadas con estos derechos.

3-El banco de imágenes de Search Creative Commons es otra referencia fundamental. Te permite buscar de forma automática en los dos sitios anteriores, además de en Fotopedia, Open Clip Art Library, o Pixabay.

4- Stockphotorights también puede resultar interesante. Aquí puedes informarte en detalle sobre las licencias de una foto en particular. Si tienes dudas sobre cómo utilizar alguna imagen o cómo interpretar el tipo de licencia, aquí podrás aclarar muchas de tus dudas.

En este sentido también puedes consultar la aplicación PicScout ImageExchange es una herramienta de descarga gratuita, que te ayuda a saber dónde puedes obtener la licencia correcta para imágenes encontradas en Internet.

Fuente: Periodismociudadano.com