Cinco errores del diseño web que afectan negativamente al SEO

Las páginas web de las empresas han evolucionado mucho. De ser web aburridas, con mucho texto y estáticas, han pasado a ser atractivas y muy visuales. El motivo de este cambio es atraer al usuario. Sin embargo, tal y como se destaca desde la agencia de marketing online SEOCOM, un bonito diseño para el usuario no tiene por qué ser bueno para Google, y puede repercutir negativamente en el SEO. La agencia analiza cuáles son los principales errores en los que se cae a la hora de diseñar una página web que afectan negativamente al SEO.

Mala utilización de los Headings o encabezados

Los headings o encabezados son los títulos que se pueden encontrar en una página. Son un contenido con una tipografía diferente al resto, normalmente más grande y, en ocasiones, de diferente color. Se suelen nombrar como H1, H2, H3… Los Headings son muy importantes para el SEO, ya que proporcionan a Google información semántica, es decir, de lo que es relevante a nivel de contenido. Ayudan en la estructura de información de la web para que Google sepa qué palabras clave son relevantes para el negocio, y ayudan a los usuarios a entender mejor y más rápido de qué trata la web y qué encontrarán en ella. Es importante estructurarlos bien y en orden.

Imágenes y vídeos muy pesados y sin redimensionar

A la hora de diseñar una web, se considera que se puede subir cualquier imagen, solo porque es bonita, sin tener nada más en cuenta. Sin embargo, tal y como destacan los expertos de SEOCOM, esto puede afectar directamente al SEO. Por ejemplo, subir una imagen sin tener en cuenta su peso, afecta directamente a la velocidad de carga de la web, y esto sí que es un factor SEO relevante para Google. Además, resulta un factor muy relevante a nivel de usuario, ya que, si un usuario visita una web y esta tarda alrededor de 4 o 5 segundos en cargar, muy probablemente el usuario no entrará en la web. Por tanto, es importante y necesario optimizar el peso de las imágenes y de los vídeos antes de subirlos a la web, para que el site cargue rápidamente y no se pierda ningún posible cliente por el camino. Para esto hay varias herramientas, como pueden ser: TinyPNG, Kraken.io o Compressor.io, que sirven para optimizar imágenes de forma online.

Poco texto en las páginas

Hay muchas páginas webs donde el contenido escasea un poco por culpa de tener una gran cantidad de imágenes y vídeos para atraer al usuario. Pero, como se ha comentado anteriormente, no sólo hay que atraer a los usuarios, sino que también hay que atraer a Google, por así decirlo. Por eso, las páginas tienen que tener contenido. El contenido es lo que Google lee para saber de qué trata la página web, por eso es muy importante para que la pueda posicionar. Desde SEOCOM se recomienda tener un texto acorde a la temática de las páginas, un texto atractivo para que la gente lo lea y se quede en el site, pero que al mismo tiempo sea un texto optimizado para que a Google le guste y ayude a posicionar. Para este objetivo, en primer lugar, habrá que utilizar una buena estructura de Headings como se decía anteriormente. Después, que tanto los Headings como el propio texto contengan Keywords a posicionar y que estén relacionadas. Por ejemplo: Si la web habla de pantalones, emplear las palabras pantalones, tejanos, vaqueros, etc. Así pues, las imágenes están bien, pero no se debe abusar de ellas ni únicamente poner imágenes, porque Google necesita el texto para saber de qué trata la web.

Mucho scroll para encontrar la información

Este punto no afecta tan directamente al SEO, pero puede afectar indirectamente. ¿Por qué? Muy simple: si la web no está muy adaptada para la usabilidad del usuario, cuando éste entra en la web si tiene que hacer scroll y scroll para llegar a lo que está buscando, muy posiblemente se vaya. Y es aquí, tal y como advierten desde SEOCOM, cuando perjudica al SEO, cuando una persona entra a la web, hace scroll y se va. Esto aumenta el porcentaje de rebote de la página, o en otras palabras: el porcentaje de gente que llega y, sin navegar, se va del site. Éste es un factor muy importante ya que, si para Google se tiene un valor muy elevado en este sentido (es decir, que tu % de rebote es alto), entonces considera que la web no tiene contenido de calidad y que por eso los usuarios la abandonan. Entonces no ayuda a posicionar, sino más bien lo contrario. En conclusión, que las personas que entren en tu página tengan que hacer scroll está bien, pero siempre pensando en la experiencia del usuario, no en que la web sea muy visual si ello implica poca usabilidad y que, por ende, perjudique.

Abuso de los pop ups e interstitial

Y, por último, se encuentran las pestañas emergentes, que todos los usuarios odian al entrar en una página web, como es el caso de los pop ups o interstitial. Afectan al SEO porque Google lo que busca es que los usuarios tengan una buena experiencia en las páginas webs que muestra en las SERPs. Simplemente porque si Google sólo diese resultados sin más, fueran las que fueran, para todas aquellas personas que utilizan Google, no tendría valor ninguno, y dejarían de usarlo como buscador. Por eso a Google no le gustan mucho las webs con este tipo de ventanas emergentes, porque causa una mala experiencia al usuario. Y si pasa cuando se está con un ordenador, puede llegar a ser aceptable, pero cuando ocurre con un móvil, la experiencia del usuario es realmente negativa, ya que la pantalla es mucho menor. Sí que es cierto que son muy útiles para aumentar las conversiones, pero lo correcto serían pop ups no tan intrusivos, que ocupen un pequeño espacio de la pantalla, no toda entera, que no oculte el contenido de la web… En resumen, que no moleste a los usuarios.