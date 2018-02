A pesar del tibio arranque de año, 2018 puede ser un gran cosecha para el cine español. Autores con fuertes miradas personales como Carlos Vermut, Julio Médem y Jaime Rosales estrenan nuevas películas; Terry Gilliam y Asghar Farhadi presentan dos proyectos con financiación y sabor español, y un buen surtido de novatos trataran de dar la sorpresa con interesantes proyectos. Además, Amenábar rodará un drama sobre la Guerra Civil titulado Mientras dure la guerra.

El cine español ha arrancado con tibieza en 2018. Hasta la fecha apenas se puede destacar el estreno de la comedia de curas futbolistas Que baje Dios y lo vea (Curro Velázquez), la agridulce y bobalicona road movie Thi Mai, Rumbo a Vietnam (Patricia Ferreira), la épica algo superficial de El cuaderno de Sara (Norberto López Amado) y el entretenido thriller dramático Cuando dejes de quererme (Igor Legarreta). Por tanto, nada nuevo, ni excitante, ni excesivamente atractivo en la cosecha cinematográfica del presente año con casi dos meses ya transcurridos.

Bien es cierto que durante enero y febrero se ha estrenado el grueso de las películas estadounidenses con posibilidades de conquistar algún que otro Oscar el próximo domingo 3 de marzo. Filmes como Tres anuncios en las afueras, El instante más oscuro, Los papeles del Pentágono, Call Me by Your Name, El hilo invisible o La forma del agua son malos adversarios en la pugna por espectadores del primer fin de semana de estreno y parece que las distribuidoras españolas prefieren relegar sus estrenos a fechas más cálidas.

De esta manera, será a partir de marzo cuando empiecen a llegar a las salas las apuestas más interesantes de nuestra cinematografía para 2018. El día 2 se estrena Sin rodeos, la primera película de Santiago Segura que no se inscribe en la saga del repulsivo, ruin y patético Torrente. Aquí cede el protagonismo a Paz, una apocada mujer interpretada por Maribel Verdú que, tras una sesión de terapia con un sanador indio, comenzará a expresar sus pensamientos más ocultos y reprimidos sin ningún tipo de filtro. Ese mismo fin de semana el inclasificable Marc Recha viaja en La vida Lliure a la Menorca de 1918 para tratar de seducirnos con su cine poético y satisfactoriamente moroso, en esta ocasión reinterpretando el género de aventuras. Comanda el reparto uno de sus habituales, Sergi López.

Sin rodeos

Marzo también será el mes de Fernando León de Aranoa, que presenta Loving Pablo, su particular acercamiento a la infame historia de Pablo Escobar. Javier Bardem brilla en la piel del narcotraficante, gracias en parte a la espectacular transformación física a la que se sometió para encarar el papel, y Penélope Cruz interpreta a su amante, la periodista Virginia Vallejo, en cuyas memorias está inspirado el guion. Por su parte, Fernando Colomo vuelve a la comedia más disparatada con La tribu, una historia basada en hechos reales en la que una mujer (Carmen Machi) estrecha los lazos con su hijo dado en adopción (Paco León) gracias a un grupo de baile de streetdance. Y Daniel Calparsoro continúa transitando las claves del thriller en el El aviso, con Raúl Arévalo en la piel de un joven obsesionado con las matemáticas y con un enigma que puede salvar la vida de un niño.

Abril arranca con Javier Fesser y sus Campeones. El director, que no rodaba un largometraje en imagen real desde Camino (2008), presenta una tierna historia de superación en la que un entrenador de baloncesto de la ACB se ve obligado a dirigir un equipo formado por personas con discapacidad intelectual tras provocar un accidente de tráfico mientras conducía borracho. Algo más tarde llegará lo nuevo de Mateo Gil, guionista habitual de Alejandro Amenábar y director de la reivindicable Blackthorn (2010). En Las leyes de la termodinámica, Manel, físico prometedor y algo neurótico, se propone demostrar cómo su relación con Elena no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física. En el reparto, Vito Sanz, Berta Vázquez, Chino Darín y Vicky Luengo.

Ya en junio es el turno para el estreno de Juan Antonio Bayona a los mandos de uno de los grandes blockbusters del año, Jurassic World: El reino caído. El director español toma el relevo de Colin Trevorrow al frente de la reinvención de la saga de Steven Spielberg. Repiten en el reparto Bryce Dallas Howard y Chris Pratt y, además de los ya clásicos T-Rex y velocirraptores, aparecerán nuevas y aterradoras especies. Y en agosto está programado el estreno de la adaptación del best-seller de Marc Pastor El año de la plaga, dirigido por Carlos Martín Ferrera (Zulo, Suspicious Mind), en el que un joven tiene que afrontar la separación de su novia en medio de una serie de extraños acontecimientos: oleada de suicidios, caída generalizada de la conexión a internet, extraño comportamiento de los ciudadanos… Protagonizan Iván Massagué y Ana Serradilla.

Jurassic World: El reino caído

Cerrando el verano llegará La sombra de la ley, que supone el reencuentro del director Dani de la Torre y el actor Luis Tosar tras El desconocido (2015). Ahora viajan a la Barcelona de los años 20, los años del plomo, para reconstruir los duros enfrentamientos callejeros entre anarquistas y matones de la patronal. En este contexto un policía tendrá que colaborar en la detención de los ladrones de un tren militar. No menos prometedora es la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, El reino, que llegará a finales de septiembre, un thriller sobre un político que hará todo lo posible para evitar que un caso de corrupción en el seno de su partido acabe por salpicarle. El reparto cuenta con Antonio de la Torre, Bárbara Lennie y Josep María Pau.

Y el último trimestre del año tendrá sabor de comedia. José Luís Cuerda retoma en Tiempo después el espíritu de Amanece que no es poco, para alegría de los incansables #amanecistas. En palabras del director, autor también del guion del film: “Cuando comencé a escribir esta historia, me convencí, con extremadamente generoso criterio, de que, si daba un buen salto en el futuro y me ponía imaginativo, podía situar el disparate en el año 9177, mil años arriba o mil años abajo, para no pillarme los dedos. Cualquiera puede imaginarse cómo serán las cosas a esas alturas y si habrá gorriones y tortillas de patatas o no. Yo elegí el Todo. El Todo es ubérrimo”. En el reparto están Roberto Álamo, Blanca Suárez, Arturo Valls, Miguel Rellán, Andreu Buenafuente, Berto Romero y Antonio de la Torre. Además, Javier Ruiz Caldera, después de los grandes resultados de su Anacleto, agente secreto, continúa con las adaptaciones de tebeos en Súperlópez. Dani Rovira dará vida al famoso personaje de Juan López Fernández, ‘Jan’.

Superlópez

Por último, ya a finales de noviembre, Oriol Paulo intentará repetir el éxito de taquilla cosechado con El cuerpo (2012) y Contratiempo (2017) en Mientras dure la tormenta, una película que juega con universos paralelos con Adriana Ugarte y Chino Darín al frente del reparto.

Además, aunque aún no sabemos en qué momento nos llegarán sus nuevas películas, 2018 será también año de estreno para Carlos Vermut, Julio Médem, Jaime Rosales, Oliver Laxe y Gracia Querejeta. Vermut, tras la Concha de Oro de Magical Girl, se adentra en las cloacas del mundo de la música en Quién te cantará, una película con Nawja Nimri, Eva Llorach, Carme Elías y Natalia de Molina que bien podría dar la sorpresa y estrenarse en el Festival de Cannes. Médem nos trasportará en El árbol de la sangre a un viejo caserío en el que una pareja interpretada por Álvaro Cervantes y Úrsula Corberó tratará de componer un árbol genealógico que encierra secretos familiares y grandes tragedias. Jaime Rosales, por su parte, se inspira en las tragedias griega para dar a luz a Petra, una mujer que inicia la búsqueda de un padre cuya identidad le ha sido ocultada a lo largo de su vida para descubrir que todos los caminos le conducen hacia un hombre poderoso y despiadado relacionado con el mundo del arte. Bárbara Lennie y Marisa Paredes comandan el reparto.

Quién te cantará

Oliver Laxe (Mimosas) también suena para Cannes con Aquilo que arde, que abordará la especial relación de fascinación y temor del ser humano hacia el fuego, ofreciendo una particular visión del pirómano y los incendios forestales. Y Gracia Querejeta vuelve a trabajar con Maribel Verdú en Ola de crímenes, en la que una mujer trata de ocultar el asesinato de su exmarido por parte de su hijo adolescente.

Además, Terry Gilliam estrenará El hombre que mató a Don Quijote, proyecto maldito que por fin ha logrado finalizar con Jonathan Price y Adam Driver en la piel de los personajes de Cervantes, y Asghar Farhadi (Nader y Simin. Una separación, El viajante) presentará su proyecto español, Todos lo saben, en el que ha contado con Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Bárbara Lennie y Eduard Fernández.

Noveles y rodajes

2018 además nos traerá las óperas primas de un buen surtido de cineastas jóvenes. Jota Linares, autor de cortometrajes galardonados en festivales de todo el mundo como 2, 3 (lo que hacen las novias), Ratas y Rubita, debuta con en el largometraje con Animales sin collar, la nueva apuesta de la productora Beatriz Bodegas tras conseguir el goya a la Mejor Película con Tarde para la ira (Raúl Arevalo). En palabras de su director, que ha reclutado a Natalia de Molina y Daniel Grao para el reparto, la película “trata sobre el poder de la mujer para tomar las riendas de su vida, sobre el éxito y el fracaso, sobre la ambición y las segundas (y últimas) oportunidades. Y, en última instancia, sobre las decisiones que tomamos y que lo cambian todo para siempre”.

Animales sin collar

David Victori, ganador del Festival Youtube de cortometrajes auspiciado por Ridley Scott y Michael Fassbender con La culpa, estrena a finales de año El pacto, que supone el regreso al cine de terror de Belén Rueda. Carlos Fernandez Vigo mezcla animación e imagen real en la adaptación del cómic Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca. Y el 3 de marzo llega Errementari, de Paul Urkijo Alijo, película en euskera antiguo producida por Álex de la Iglesia que adapta un cuento tradicional vasco sobre un herrero que se enfrenta al diablo.

Además, en los próximos meses Alejandro Amenábar comenzará el rodaje de Mientras dure la guerra, un drama ambientado en la Guerra Civil; Manuel Martín Cuenca pondrá en marcha Brando, una road-movie rodada en EE. UU. en inglés; Albert Serra se acercará a la figura de Rainer Werner Fassbinder en Personalien, y Koldo Serra (Gernika) se acerca al cine de atracos en 70 Binladens, que está rodando en estos momentos con Emma Suárez, Nathalie Poza y Hugo Silva en el reparto.

Fuente: Elcultural.com