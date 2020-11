Trucos científicos que pueden ayudarte a aumentar las posibilidades de ganar en el blackjack

Sabemos que los juegos de azar reciben su nombre del azar que conlleva ganar o perder en ellos, pero ¿existe alguna manera de ganar siempre? Científicamente no se ha encontrado un método, aunque si que es cierto que hay trucos que unidos a las matemáticas pueden ayudarte a salir victorioso en más ocasiones al aumentar las posibilidades de ganar, o de obtener un premio mayor.

El juego a elegir: el blackjack o 21 (como es conocido en algunos países). Se trata de un juego que a primera vista parece sencillo, con reglas bastante fáciles, incluso para aquellos que juegan por primera vez. Simplificando, el juego del blackjack se juega de uno en uno, enfrentándose al dealer, que reparte dos cartas iniciales (solo una de ellas es visible, mientras que la otra se coloca boca abajo). El objetivo no es otro que llegar a 21, o a un valor más cercano a él, sin pasarte, que tu oponente. Parece sencillo, pero, ¿qué trucos podemos usar para ganar en más ocasiones?

Soft 17

En este juego existe una regla en la que, al llegar a 17, podemos utilizar la táctica conocida como soft 17. Esta regla dice que en una sumatoria de 17 puntos o una cantidad menor, se puede cambiar el valor del As de 11 a 1 sin afectar a la suma global. Por ejemplo, si en la mesa tenemos un 6 y un As (que sumarían 17) y solicitamos una carta adicional, el As podría cambiar su valor a 1 para que la suma no sobrepase los 21.

Cartas iguales, no dividas

Si por algún casual recibes dos cartas iguales, en particular dos cartas de 10, o 2 de 5, no las dividas, ya que haciéndolo puedes correr el riesgo de pasarte del número que buscas obtener, el 21. De manera adicional, se dice que beber o comer durante la partida hace que las probabilidades de ganar se reduzcan al no estar lo suficientemente concentrado en el juego.

¿Mesa fría, mesa caliente?

El tópico conocido como mesa fría y caliente es un mito. Hemos escuchado en numerosas ocasiones que tanto la banca como otras máquinas o juegos están calientes cuando están tratando bien a los jugadores. Como podemos ver, esto no tiene mucho sentido, ya que no depende de la persona que reparta las cartas o de la atención, sino de las probabilidades. Además, en el blackjack no solo dependes del reparto de cartas, sino de como juegues la mano, siendo la última decisión tuya.

¿Importa el asiento?

Otro de los mitos que se escuchan acerca de estos establecimientos es creer que casa asiento cuenta con una suerte determinada, pudiendo hacernos ganar o perder, como por ejemplo el asiento central de la mesa. En realidad, lo que cuenta no es dónde estés sentado sino cómo estés sentado, sin importar la silla o el lugar, de modo que puedas concentrarte en el juego.

Como ves, no hay manera de controlar el juego o ganar siempre, ya que todos los jugadores lo harían siempre. No obstante, estos trucos pueden hacer que te hagas con más premios al estar más relajado y centrado en el juego. ¿Estarán las probabilidades de tu lado en tu próxima partida?