Tips para comprar online de forma segura

Tras un año en el que el mundo ha experimentado grandes cambios, el comercio electrónico se ha convertido en el aliado de millones de negocios a nivel mundial.

Si bien, hay algunos marketplace más conocidos que otros por su oferta, seguridad, fiabilidad, etc, hay nuevos ecommerce que atraen la atención de los usuarios, sin embargo, si tú eres de los que apuestan por comprar online este artículo te dará algunos tips para que siempre compres de forma segura.

No utilices redes WiFI públicas

Quizá no lo sabes, pero así como las redes WiFi libres te pueden salvar de cualquier apuro, también te pueden perjudicar cuando de comprar se trate, pues no sabes quién está siguiendo todos tus movimientos.

Es así que si buscas comprar cuando estás utilizando una red compartida lo ideal es que lo hagas a través de una conexión VPN, que es una red virtual privada a la que difícilmente un hacker o un ciberdelincuente podría ingresar.

Utiliza plataformas de pago seguras

Si bien muchas plataformas de compra online cuentan con su propia pasarela de pago, muchas también ofrecen el pago a través de Paypal, lo ideal es que lo hagas por este último medio porque así tendrás la seguridad de que alguien se hará responsable de tu pago en caso suceda algo con tu tarjeta de débito.

Instala un antivirus

Este solo es un recordatorio, porque si realizas tus compras a través de tu ordenador ya tendrías que contar con un antivirus, lo que hará esta herramienta es detectar páginas fraudulentas que puedan robar tu información y peor aún las claves de tus tarjetas.

Compra en tiendas confiables

Las compras por Internet se han disparado, no hay una sola persona que pueda decir que no ha adquirido algún producto en línea. Sin embargo tienes que tener en cuenta que no todas las páginas que encuentras en Internet son seguras, si ingresas a una web que no conoces lo ideal es buscar más información sobre ella en redes sociales y en la misma plataforma, busca las condiciones, los métodos de pago, las políticas de privacidad, cuáles son las cookies que utiliza, entre otros datos.

Confirma que tienes una conexión segura

No solo tienes que fijarte en ingresar a páginas confiables, si no también es muy importante que sepas si estás utilizando una conexión segura, esto lo puedes ver en la barra del navegador, lo que tiene que aparecer es “HTTPS” y no “HTTP”, también te puede ayudar el candado que debe aparecer al lado de la URL.

Verifica lo que estás instalando

Hoy muchas tiendas online cuentan con sus propias aplicaciones, también tienes que tener cuidado con eso. Siempre que vayas a instalar algo tiene que ser a través de plataformas confiables como los son Google Play o Apple Store. Además puedes revisar los comentarios y usar los buscadores para verificar que sean 100% seguras.

Es inevitable no usar el Internet para hacer una que otra compra, más ahora que es mejor hacer todo desde casa, así que si vas a comprar online no dejes de leer estos tips que te pueden ayudar para estar completamente seguro.