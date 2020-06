No hay evidencia de que las mutaciones al SARS-CoV-2 aumenten la transmisibilidad

Un análisis de más de 15,000 genomas de SARS-CoV-2 encuentra que las mutaciones al virus no aumentan su transmisibilidad y, en cambio, son neutrales o perjudiciales para su propagación.



Desde la aparición del SARS-CoV-2 en la población humana a fines de 2019, el virus ha estado acumulando mutaciones en su código genético, que comprende ARN monocatenario.



Ha habido preocupaciones de que algunas de estas mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus, es decir, su capacidad de propagarse entre las personas.



Investigadores del Instituto de Genética del University College London (UCL) en el Reino Unido han analizado los genomas de más de 15,000 muestras de SARS-CoV-2. Estos vinieron de personas de 75 países diferentes.



Descubrieron que ninguna de las mutaciones recurrentes muestra evidencia de una creciente transmisibilidad viral. La mayoría parece tener un efecto neutral o ligeramente perjudicial sobre el virus.



Los detalles aparecen en el servidor de preimpresión BioRxiv, lo que significa que los resultados aún no han sido revisados ​​por pares.

¿Cómo surgen las mutaciones?



Las mutaciones en el nuevo coronavirus y todos los virus de ARN pueden ocurrir debido a tres procesos principales.



Pueden ocurrir por «error» (debido a errores al copiar el ARN cuando el virus se replica), a través de interacciones con otros virus que están infectando la misma célula huésped, o debido a cambios inducidos por el propio sistema inmune del huésped.



La mayoría de las mutaciones no tienen efecto sobre la propagación del virus, en otras palabras, son neutrales, pero las mutaciones también pueden ser perjudiciales o beneficiosas para el virus.



Identificar mutaciones que podrían aumentar la capacidad del virus para propagarse a través de la población humana es fundamental, ya que podría ayudar a controlar la pandemia.



«A medida que se ha documentado un número creciente de mutaciones, los científicos están tratando rápidamente de descubrir si alguno de ellos podría hacer que el virus sea más infeccioso o mortal, ya que es vital comprender dichos cambios lo antes posible», explica el autor principal del estudio, el profesor. François Balloux.



Utilizando muestras de 15,691 genomas de SARS-CoV-2 de pacientes con COVID-19 en todo el mundo, los investigadores identificaron 6,822 mutaciones diferentes.



De estos, 273 han ocurrido repetidamente e independientemente. Las mutaciones recurrentes son importantes para estudiar porque su generación repetida sugiere que pueden tener alguna ventaja para el virus.



Luego, la investigación se centró en 31 mutaciones que se han producido independientemente al menos 10 veces durante el curso de la pandemia.



Modelando el efecto de las mutaciones



Para determinar si las mutaciones podrían o no aumentar la capacidad del virus para propagarse entre las personas, los investigadores modelaron el árbol evolutivo del SARS-CoV-2. Luego analizaron si los descendientes de un virus con una mutación particular podrían superar a otros virus sin él.



No encontraron evidencia que sugiera que alguna de las mutaciones comunes aumente la capacidad de propagación del virus. De hecho, la mayoría de las mutaciones fueron ligeramente perjudiciales para el virus, y el resto fue neutral.



«Empleamos una técnica novedosa para determinar si los virus con la nueva mutación se transmiten realmente a una tasa más alta y descubrimos que ninguna de las mutaciones candidatas parece estar beneficiando al virus».



– Prof. François Balloux, Instituto de Genética de la UCL



La mutación de la proteína de pico tampoco es dañina



Los investigadores estaban particularmente interesados ​​en una mutación llamada D614G, que se encuentra dentro de la región de la proteína espiga del virus.



La proteína espiga es importante porque media la unión a la célula huésped, permitiendo que el virus ingrese e infecte. Ha habido informes que sugieren que la mutación D614G podría aumentar la transmisibilidad del virus.



Aunque este análisis encontró 12 ocurrencias independientes de esta mutación, los investigadores no encontraron evidencia que sugiera que esté asociada con una mayor transmisión.



«Es de esperar que un virus mute y eventualmente diverja en diferentes linajes a medida que se vuelve más común en las poblaciones humanas, pero esto no necesariamente implica que surgirán linajes que sean más transmisibles o dañinos», explica el primer autor del estudio. Dra. Lucy van Dorp.



Un análisis posterior reveló que la mayoría de las mutaciones identificadas se debieron a interacciones dentro del sistema inmunitario humano, en lugar de que el virus se adaptara a nosotros. Los sistemas de edición de ARN son importantes en el desarrollo del sistema inmune humano y, en este caso, pueden ser responsables de editar el ARN viral y causar mutaciones.



Es importante tener en cuenta que debido a la naturaleza urgente de la situación actual, este estudio aún no ha sido revisado por pares.



La investigación también tiene algunas otras limitaciones, incluido el sesgo asociado con los datos públicos del genoma y las suposiciones que los investigadores hicieron durante el proceso de modelado.