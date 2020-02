Los peligros en la era del amor digital

Tras haberse convertido en todo un fenómeno de masas, especialmente entre el público juvenil, la segunda temporada de You, estrenada a finales del año 2019, ha dividido a los espectadores de la popular serie de Netflix, tanto por la repetición de la trama como por la falta de consecuencias a las obsesivas acciones del protagonista. Con motivo del Día de San Valentín, Kaspersky recuerda el peligro que suponen los programas de stalkerware. Solamente en 2019 se produjo un aumento del 142% en el número de víctimas de stalkerware en España.

Después de poner rumbo a Los Ángeles desde Nueva York para iniciar una nueva vida, Joe Goldberg toma la identidad de Will Bettelheim y encuentra en la chef de cocina, Love Quinn, su nueva obsesión. Así es como comienza la segunda temporada de You, una de las series más populares de Netflix. Con este nuevo amor inundando sus pensamientos, Joe recurre a la ‘‘investigación digital’’ para descubrir y conocer todos los detalles de la vida privada de su víctima. Para ello, el protagonista instala en el teléfono móvil de Love Quinn una herramienta con la que puede espiar todos sus movimientos, incluyendo el intercambio de mensajes, sin que ella sea consciente. A diferencia de las aplicaciones de control parental legítimas, estos programas se ejecutan de forma oculta, en segundo plano y sin que las víctimas lo noten.

Este tipo de software, conocido como stalkerware, afectó a 602 personas en España durante los ocho primeros meses de 2019, lo que se traduce en un incremento del 142% en comparación con el mismo periodo de 2018 y que situó a nuestro país en el quinto país de Europa con mayor índice tras Alemania, Italia, Reino Unido y Francia.

Lo que la serie de Netflix refleja no es precisamente un hecho de ciencia ficción. Tal y como revela el informe publicado por Kaspersky, ‘‘The State of Stalkerware in 2019’’, entre los meses de enero y agosto del año 2019 se registraron más de 518.223 casos de presencia de stalkerware o intento de instalación de este tipo de software en todo el mundo (detectados por las tecnologías de protección de Kaspersky), lo que se traduce en un preocupante aumento del 373% en comparación con el mismo espacio de tiempo de 2018. En este periodo, 37.532 usuarios de todo el mundo detectaron stalkerware al menos una vez; lo que supone un aumento del 35 % en comparación con el mismo ciclo de 2018, cuando el número de víctimas fue de 27.798 usuarios.

Con el objetivo de poner fin a este tipo de ciberacoso, distintas empresas de seguridad informática, entre las que se encuentra Kaspersky, y organizaciones han sumado fuerzas y han creado la Coalición contra el Stalkerware (Coalition Against Stalkerware).

Tienes un match… ¡Con un acosador o un ciberdelincuente!

La última década ha llevado la digitalización a prácticamente todos los aspectos de nuestras vida y las relaciones amorosas no son una excepción y muchas personas recurren a las aplicaciones de citas para encontrar su media naranja. De hecho, para la promoción de la primera temporada de You, Netflix creó un perfil falso del protagonista en Tinder en el que este enlazaba a la página web de la plataforma se streaming. No obstante.

Las apps de citas no son ajenas para los ciberdelincuentes. Las páginas de citas más populares utilizadas en todo el mundo como Tinder y Badoo se convierten a menudo en el cebo para difundir malware móvil o extraer datos personales y así bombardear luego a los usuarios con anuncios no deseados o incluso gastar su dinero en suscripciones de pago con un alto coste.

El análisis del malware, utilizando los nombres de más de 20 apps de citas populares y la palabra clave «dating», mostró que en 2019 se propagaron 1.963 archivos únicos bajo el disfraz de aplicaciones legítimas. Cabe destacar que dos tercios de ellos estaban ocultos en Tinder (1.262 archivos) y otro sexto estaba vinculado a Badoo (263 archivos), dos de las aplicaciones más reconocidas en todo el mundo.

Los ciberdelincuentes especializados en phishing tampoco pierden la oportunidad de nutrirse de aquellas personas que buscan encontrar el amor. Las copias falsas de apps y sitios web de citas, como Match.com y Tinder, abundan en Internet. A los usuarios se les solicita introducir sus datos personales o conectarse a las aplicaciones a través de otras cuentas en redes sociales. El resultado no sorprende: los datos serán usados o vendidos más tarde por los ciberdelincuentes, mientras que el usuario se quedará sin nada.

Una página web de phishing encubierta como Tinder engaña a los usuarios para que se registren y tengan una cita

«El amor es uno de esos temas que interesan a todo el mundo y, por supuesto, eso implica que los ciberdelincuentes también estén ahí. Las citas online han hecho nuestras vidas más fáciles, pero también han descubierto nuevos riesgos en el camino hacia el amor. Recomendamos a los usuarios que estén atentos y utilicen las versiones legales de las aplicaciones que están disponibles en las tiendas oficiales. Y, por supuesto, les deseamos la mejor de las suertes en la búsqueda de la cita perfecta para este día tan especial«, señala Vladimir Kuskov, jefe de investigación de amenazas avanzadas y clasificación de software de Kaspersky.

Para evitar los ciberriesgos, Kaspersky recomienda lo siguiente: