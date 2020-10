Los hombres mayores necesitan hidratarse incluso cuando no tienen sed

Los termostatos inteligentes no tienen nada en nuestro hipotálamo. Esta es la glándula que nos ayuda a mantener una temperatura corporal saludable.



Cuando tenemos demasiado calor, el hipotálamo hace que nuestra piel produzca sudor que nos enfría a medida que se evapora. Entonces tenemos sed y debemos beber para reemplazar el agua que perdimos al sudar.



Sin embargo, si sudamos demasiado o no bebemos agua para reponer nuestros líquidos, podemos deshidratarnos.



Sin suficiente agua en el cuerpo, perdemos la capacidad de refrescarnos con el sudor y el cuerpo puede sobrecalentarse. Esto aumenta nuestras posibilidades de sufrir un golpe de calor y otros daños en nuestro cuerpo relacionados con el calor.



A medida que envejecemos, la eficiencia de nuestro sistema de regulación de temperatura disminuye. Aunque la mayoría de las investigaciones sobre los efectos de la deshidratación se centra en los adultos jóvenes, un nuevo estudio en The Journal of Physiology examina su papel en la salud de los adultos mayores.



Es posible que los adultos mayores no sientan tanta sed como los jóvenes y deben tener cuidado de hidratarse cuando trabajan o hacen ejercicio y cuando hace calor.

La deshidratación cambia a medida que envejecemos



Investigadores de la Unidad de Investigación de Fisiología Humana y Ambiental de la Universidad de Ottawa en Canadá exploraron el riesgo paradójico asociado con la deshidratación más adelante en la vida.



Por un lado, durante el ejercicio, la deshidratación en los adultos mayores no conduce tan fácilmente a un aumento de la temperatura corporal a través de una reducción de la pérdida de calor como lo hace en las personas más jóvenes.



Si bien esto puede parecer algo bueno, la falta de sudor y sed significa que la persona pierde señales importantes que sugieren que es hora de rehidratarse.



Sin beber suficiente agua, la deshidratación en los adultos mayores puede persistir y aumentar silenciosamente a niveles peligrosos.



Salinidad de sangre



Los científicos han sugerido que la razón por la que los adultos mayores sienten menos sed se debe a una capacidad reducida para detectar y responder al nivel de sal en la sangre.



Cuando el equilibrio entre el agua y la sal en la sangre se inclina hacia la salinidad, el cuerpo de un adulto más joven responde con sensación de sed.



Los investigadores se preguntaron si la misma capacidad reducida para rastrear la salinidad de la sangre, u «osmolalidad», que reduce la sensación de sed, también puede ser el factor que impulsa la respuesta menos extrema a la deshidratación en los adultos mayores.



Diez hombres más jóvenes (18 a 30 años) y 10 hombres mayores (54 a 67 años) participaron en las pruebas de esfuerzo por calor con ejercicio. Los investigadores les pidieron que se abstuvieran de consumir alcohol y realizar ejercicio vigoroso durante 24 horas antes de cada sesión. También les pidieron que bebieran 500 mililitros de agua la noche anterior a los experimentos.



Después de la selección, los hombres participaron en dos sesiones de ejercicio con una semana de diferencia. Al comienzo de cada sesión de ejercicio, los participantes recibieron una solución salina intravenosa para aumentar la osmolalidad sanguínea antes de ingresar a un calorímetro de aire directo de cuerpo entero calentado durante 1 hora de ciclismo estacionario.



El calorímetro midió la pérdida de calor seco y evaporativo de todo el cuerpo de los participantes, y otras mediciones rastrearon una variedad de indicadores corporales de temperatura y tasa de pérdida de calor.



El análisis de estos datos reveló una diferencia sustancial en la regulación de la temperatura corporal entre los hombres más jóvenes y mayores.



Los investigadores encontraron que para los hombres mayores, un aumento en la salinidad de la sangre no desencadenaba las respuestas del cuerpo a la deshidratación como lo hacía en los hombres más jóvenes.



Una imagen incompleta



Será necesaria más investigación para ayudar a los científicos a obtener una comprensión completa de la regulación del calor en los adultos mayores.



Como dice el primer autor del estudio, Robert Meade, «si bien nuestro diseño de investigación nos permitió probar el efecto independiente de la osmolalidad sobre la pérdida de calor, actualmente se desconoce el efecto de la reducción del volumen sanguíneo (llamado hipovolemia) sobre la sudoración en los adultos mayores».



Debido a que el estudio exploró los efectos de la osmolalidad sanguínea en participantes físicamente activos sin ninguna afección crónica conocida, no está claro si el mismo hallazgo se aplicaría o no a los adultos mayores con afecciones comunes relacionadas con la edad, como la diabetes tipo 2.