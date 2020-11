Las 5 películas de terror más duras en inglés. Recomendado por los usuarios de Reddit

En Reddit está ganando fama una publicación sobre películas de terror que realmente nos asustaron. La tarea es contar en los comentarios sobre tales horror movies (tú también puedes hacer esto). Esta es una gran oportunidad para mejorar tu inglés si lo estás aprendiendo en la academia de Inglés online o por tú solo. Y también harás una lista de películas para ver. Si, por supuesto, te gustan las películas de terror. Hemos seleccionado cinco películas que pueden interesarte. Mira el tráiler y lo que la gente está escribiendo sobre esta película.

Room 1408

“No es que esta película realmente me asustara, pero me hizo sentir muy incómodo. Fue genial. Seguramente no es la mejor película del mundo, pero ver al protagonista volverse loco poco a poco fue increíble. ¡Una película realmente genial!»

The Exorcism of Emily Rose

@iknowthisischeesy: “No es una película tan aterradora, pero creo que se basó en una historia real, que me convenció. Después de un mes de visualización, comencé a despertarme a las tres de la mañana (exactamente a las 3.00), realmente me ponía nervioso. Aparte de las constantes pesadillas (no fueron por la película, esto es crónico para mí).

Supernatural

@iknowthisischeesy: “Y de nuevo, no da miedo, pero el episodio de «Bloody Mary» de «Supernatural» es uno de los más aterradores que jamás hayan hecho, creo. Lo vi por la noche a las 11 en punto, y cuando esa chica dijo «Bloody Mary», la puerta de mi casa se cerró de golpe. Estaba solo. Lo más probable es que fuera el viento, pero de todos modos … Sí, esa noche no dormí y durante algún tiempo que no me miré en el espejo».

The Fourth Kind

“Yo todavía era niño y no tenía idea de si se trataba de una historia real o no, porque la película se hizo como si fuera un documental. Para ser honesto, esta es la única película que realmente me asustó».

Martyrs

«Mártires» es la única película de terror que realmente me asombró».