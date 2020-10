La segunda ola de Covid 19 y las restricciones de movilidad ponen en jaque la recuperación de zonas claves de la capital de España

La segunda oleada de la Covid19 y las previsibles restricciones de movilidad pondrían en jaque la recuperación de las zonas más comerciales de Madrid, justo cuando por fin se comenzaba a extender de forma rápida como muestra; especialmente, el iTB del Barrio de Salamanca, que en septiembre ha mostrado síntomas de una rápida recuperación, y de las áreas de Fuencarral peatonal, Malasaña, Chueca, Gran Vía y Callao, que han mostrado una mejora muy relevante en un sólo mes.



El Índice TrueBroker (iTB), correspondiente a septiembre, refleja la nota positiva del Barrio de Salamanca -como anticipaba el iTB de agosto- que inicia su recuperación tras tres meses de atonía, convirtiéndose en la zona de Madrid que recuperó un mayor número de consumidores con respecto al mes anterior, 20 puntos con respecto al mes de agosto; una que suma a las de los Barrios Singulares y a la Zona Centro No asintomática (Fuencarral peatonal+ Malasaña+ Chueca+ Gran Via Callao). Si bien estas zonas llevan ya meses de tendencia positiva ininterrumpida desde que regresamos del confinamiento.



Para Pablo Beltran, CEO de TrueBroker:“Pese a la pandemia de Covid 19, es muy interesante ver cómo las zonas principales de la capital se activan de forma inmediata, convirtiéndose en referentes del entorno socio-económico de nuestro país. Tenemos unos índices de recuperación destacables y Madrid es una ciudad europea en la que se están fijando grandes inversores. Si se mantiene este ritmo y las restricciones de movilidad son mínimas, la ciudad podría tener activado su consumo promedio en 4 meses: 2 meses en las mejores zonas, 6 meses en las de residentes y 10 en las de oficinas. En el caso de las Zonas Asintomáticas, es necesario buscar fórmulas que les permitan ir abriendo los comercios, aunque sea en los días y horas picos, para no ser olvidados por los madrileños, que son los que guían mientras llegan los turistas, claves en el consumo en estas áreas”.



Según el último iTB, la Zona Centro Asintomática mantiene su caída, que se sitúa en un 72,4% menos de consumidores y un 72,8% menos de viandantes respecto a septiembre del pasado año, empeorando el comportamiento del mes de agosto. Otro tanto ocurre con las Zonas de Oficinas, con un -65.1%, y las de residentes, con un -70.6%.



Según el iTB, el mapa de Madrid muestra dos zonas con comportamientos muy distintos: la Zona Centro Asintomática, las Residenciales y las de Oficinas, con caídas muy fuertes, tanto de viandantes (-75,1%) como de consumidores (-70,6%); y el Barrio Salamanca, Fuencarral Peatonal y sus aledaños, donde el volumen de consumidores se sitúa, respectivamente, en el -30.8%, el -7% y el -14%, en relación al mismo mes de año pasado.



Es importante señalar que con sólo un 55% de las personas en la calle en la ciudad de Madrid, se ha conseguido recuperar de promedio un 62% del consumo que había en septiembre del 2019, es decir, que se podría recuperar el consumo total que había en el 2019, sin necesidad en un primer año de los turistas, y que la clave está en la mano de los madrileños, ellos son los protagonistas de la recuperación económica, adquiriendo todo el protagonismo en esta nueva era.



“Para facilitar la recuperación de las Zonas Asintomáticas -comenta Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker- proponemos colaborar con los comerciantes y coordinar acciones que conquisten y atraigan a los madrileños a estas zonas”. En este sentido, el iTB está ayudando a facilitar el alquiler de locales, a modular las rentas durante la Covid-19 y a vigilar la salud de los locales comerciales de las carteras patrimoniales, permitiendo anticiparse al mercado.

Comportamientos distintos



Las dos zonas que mejor responden a la recuperación al consumo tienen comportamientos muy distintos. En el Barrio de Salamanca sorprende la recuperación de Serrano, donde a pesar del alto peso de las oficinas (que representa el 75%), en contra de lo que esperábamos, nos dio una gran noticia positiva, ya que no impidió una mejora muy relevante, con un consumo del -31% y un volumen de viandantes del -28%, respecto a septiembre de 2019, cuando en las Zonas de Oficinas estas caídas son superiores al 60%.



Por su parte, la Zona Centro No Asintomática (con una afluencia de público del -41% y de consumidores de -10%), el ratio de transformación a consumo se multiplicó por 1,5 veces con respecto al mes de septiembre del 2019, menos que en agosto del 2020, mostrando una de las claves para la recuperación económica sin esperar al regreso de los turistas. De esta manera, la zona que rodea a la calle Fuencarral peatonal lideró un mes más la recuperación del consumo, con un -7% con respecto al 2019, y que incluso, en la primera semana, llegó a dar un +4,9% (primer dato positivo desde el inicio de la pandemia).



La Zona Centro No Asintomática tiene aún capacidad de mejora si aumenta la afluencia de transeúntes gracias a su elevado ratio de transformación, mientras que el Barrio de Salamanca ha recuperado más afluencia de público, pero mantiene el ratio de transformación, por lo que la recuperación de la afluencia no sería suficiente para recuperar el consumo, salvo que aumente su ratio de transformación o supere el número de viandantes, absorbiéndoles de otras zonas de Madrid.

Antes de la pandemia, la afluencia y el consumo en la zona comercial interior del Barrio de Salamanca (Ayala, Claudio Coello y Hermosilla), eran inferiores a los del mejor tramo de la calle Serrano; invirtiéndose esta situación de junio a agosto del 2020, dejando ver un cambio en los hábitos de consumo. Es relevante que en septiembre, por primera vez desde el final del estado de alarma, en esta zona interior se haya vuelto a la normalidad, ya que la afluencia y consumo vuelve a estar por debajo que en Serrano.