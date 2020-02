La revolución de los casinos en vivo

Desde su aparición hace no tantos años, los casinos online no han dejado de evolucionar. Ha habido multitud de mejoras y desarrollos tecnológicos, la variedad de juegos se ha incrementado exponencialmente, así como la calidad del sonido y de las imágenes. Sin embargo, sin desmerecer los avances mencionados, quizá uno de los más importantes haya sido la incorporación del modo de juego en vivo con dealer en directo.

¿Qué son los juegos con dealer en vivo?

Un dealer es lo mismo que un croupier o un repartidor. Entonces, como su nombre indica, los juegos con dealer en vivo son juegos que tienen un repartidor en vivo. O sea, un ser humano que maneja el juego en una mesa real a través de la pantalla y al que todos los jugadores pueden ver.

¿A qué se puede jugar?

Los juegos disponibles varían de un casino a otro, pero la oferta siempre suele limitarse a los juegos de mesa clásicos de los casinos tradicionales, como blackjack, ruleta o póker. También es bastante común encontrar bacará.

Teniendo en cuenta que la popularidad de los juegos con dealer en vivo no deja de aumentar y aumentar, sería de esperar que en un futuro muy próximo se empiecen a incluir otros tipos de juegos con esta opción.

En páginas de información sobre casinos gratis, podrás encontrar listados de casinos en los que se detalla cuáles ofrecen dealer en vivo y cuáles no, qué juegos tienen, etcétera.

¿Cuáles son las ventajas de jugar con dealer en vivo?

Los juegos que cuentan con la opción de dealer en vivo ofrecen una experiencia muy distinta a los juegos normales.

En primer lugar, el juego se asemeja mucho más al de un casino tradicional. La mayoría de casinos incluyen la función de chat en vivo que podemos usar para comunicarnos con el repartidor y con el resto de jugadores de la mesa en tiempo real. La experiencia es más humana que en los juegos sin dealer en vivo.

Al poder ver trabajar al repartidor mientras baraja y reparte las cartas, por ejemplo, te sentirás como si estuvieses en un casino real. En los casinos online a veces hay una sensación de que las apuestas que se hacen no son de verdad (aunque sí que lo sean). Esta sensación es mucho menor, si no inexistente, cuando jugamos en vivo.

Otra importante ventaja son las atractivas dealers con las que cuentan algunos casinos. Sin duda, un punto extra de interés para este tipo de juegos.

Por otro lado, es posible que este tipo de juegos a veces sean un poco más lentos, al tener que cargar el vídeo. Eso, por supuesto, depende de la velocidad de nuestra conexión. Si tenemos una buena conexión de red, no tendría por qué suponer un problema.

Otra desventaja es que es posible que a veces no podamos entrar en una mesa por no conseguir asiento. No es lo más común, pero puede ocurrir. Del mismo modo que en un casino tradicional, el croupier tiene una cantidad limitada de mesas de las que puede hacerse cargo.

En cualquier caso, se puede afirmar con seguridad que las ventajas superan ampliamente a las desventajas. Si aún no los has probado, no dejes de darte una vuelta por un casino en vivo.

Fuente: Redacción