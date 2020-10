La pandemia de gripe de 1918 y las primeras teorías de conspiración

La pandemia de COVID-19 ha arrasado en el mundo, pero no es única. Las pandemias pasadas también han estado acompañadas de teorías de conspiración y oleadas de desconfianza en la ciencia. En este artículo de Curiosidades de la historia médica, analizamos algunas de las teorías más descabelladas que surgieron durante la pandemia de gripe de 1918.



La pandemia de COVID-19 no es la primera vez en la historia mundial. Ha habido muchos antes, incluida la infame Peste Negra, que los historiadores creen que comenzó en 1334 y que puede haber durado siglos.



Más recientemente, el mundo se puso patas arriba por la pandemia de gripe de 1889 y la pandemia de gripe de 1918, a veces conocida como la «gripe española».



Este último fue el resultado de una infección con un virus H1N1 que tenía una estructura genética que recuerda a los virus de origen aviar, aunque se desconoce su origen real.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia de 1918, que comenzó a desaparecer al año siguiente, causó alrededor de 40 millones de muertes en todo el mundo.



A medida que la gripe comenzó a extenderse por todo el mundo, los gobiernos locales y los periódicos lucharon por mantenerse al día con la devastación. El 6 de octubre de 1918, un periódico griego informó de un anuncio del gobierno, advirtiendo que:



“Los gérmenes de la enfermedad ingresan al cuerpo a través de la boca y generalmente desde el sistema respiratorio. […] La enfermedad se transmite por la tos y [se] transmite por el aire. Por lo tanto, se recomienda evitar el estrés [mental] y el exceso de trabajo. […] Todas las escuelas deben estar cerradas [d], y se propone un meticuloso mantenimiento de la limpieza de lencería y manos. En particular, se recomienda encarecidamente evitar el contacto cercano con todas las personas que presenten síntomas de gripe «.



Este aviso se hace eco de los emitidos por los gobiernos en la actualidad, y gran parte de los consejos de salud pública eran similares a las directrices actuales; lavarse las manos con frecuencia y usar máscaras faciales eran criterios fundamentales para la seguridad pública.



Y en 1918, al igual que ahora, pronto surgieron peligrosos conceptos erróneos y teorías conspirativas sobre el origen del virus.



En esta función, analizamos algunas de las «noticias falsas» más sorprendentes de 1918 y exploramos por qué las teorías de la conspiración eran populares en ese entonces y siguen siendo un problema generalizado, a pesar de tener efectos dañinos.



La controversia en torno a la aspirina



Hoy, la teoría de la conspiración de las grandes farmacéuticas sostiene que para promover y vender productos farmacéuticos, las empresas propagan enfermedades intencionalmente. Esta teoría de la conspiración ha resurgido en relación con la pandemia de COVID-19, aunque no es un fenómeno del siglo XXI.



Durante la pandemia de 1918, un mito que se propagó en los Estados Unidos y el Reino Unido fue que la pandemia estaba relacionada con el uso de aspirina producida por la compañía farmacéutica alemana Bayer.



La desconfianza hacia los productos de origen alemán no es tan extraña como pueda parecer, dado que el inicio de la pandemia coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial, en la que Estados Unidos y Alemania habían luchado como enemigos.



El mito causó suficiente revuelo como para incitar a la sucursal estadounidense de Bayer a tranquilizar a los compradores potenciales en los Estados Unidos. Un anuncio, publicado el 18 de octubre de 1918, afirmaba que “La fabricación de tabletas y cápsulas de aspirina de Bayer está completamente bajo control estadounidense. «



Irónicamente, algunos estudios posteriores han sugerido que la aspirina puede haber empeorado algunos síntomas de la gripe responsable de la pandemia, pero no debido a la manipulación.



Un artículo de un estudio publicado en Clinical Infectious Diseases en 2009 sugiere que la aspirina puede haber empeorado los síntomas de la enfermedad porque los médicos prescribían dosis demasiado altas.



La autora del artículo, la Dra. Karen Starko, señala que en ese momento, los médicos prescribían habitualmente dosis de 8,0 a 31,2 gramos de aspirina por día, sin saber que esto puede causar hiperventilación y edema pulmonar en algunas personas.



Reclamaciones de guerra biológica



Durante la pandemia de COVID-19 en curso, un rumor generalizado afirma que el SARS-CoV-2, el virus responsable de la enfermedad, se creó en un laboratorio y se propagó de manera nefasta por todo el mundo.



El más destacado de estos rumores sostiene que el virus se creó y se filtró de un laboratorio en China, aunque las investigaciones indican que el SARS-CoV-2 es, de hecho, de origen natural.



Esto no está muy lejos de los mitos y afirmaciones falsas sobre el origen del virus de la influenza que surgió y se propagó en 1918.



Uno de esos rumores, hallado en las páginas de un periódico brasileño, sugería que los submarinos alemanes habían propagado el virus de la influenza por todo el mundo.

Historias similares afirmaron que los barcos alemanes que desembarcaron en la costa este de los EE. UU. Habían liberado el agente infeccioso a la atmósfera.



Según un relato en el libro de Gina Kolata Flu: La historia de la gran pandemia de influenza de 1918 y la búsqueda del virus que la causó, una mujer afirmó haber visto una nube tóxica que se extendía sobre Boston cuando un barco alemán camuflado se acercaba al puerto.



Kolata escribe:



“La plaga llegó en un barco alemán camuflado que se había infiltrado en el puerto de Boston al amparo de la oscuridad y liberó los gérmenes que sembraron la ciudad. […] Hubo un testigo, una anciana que dijo que vio una nube de aspecto grasiento que flotaba sobre el puerto y flotaba sobre los muelles ”.



Kolata continúa describiendo otros rumores de que los alemanes se habían colado en la ciudad llevando frascos de gérmenes y procedieron a liberarlos en los cines y en mítines.



Una plaga perpetuamente «extranjera»



Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, algunos se refirieron al SARS-CoV-2 como el virus «China» o «Wuhan». Este nombre tiene connotaciones racistas y xenófobas, lo que sugiere que un país o una población específicos es responsable de la aparición y propagación de un patógeno.



Los nombres incorrectos pronto atrajeron una protesta internacional, y los defensores de los derechos humanos citaron los aumentos relacionados con el racismo en todo el mundo.



Sin embargo, el fenómeno de nombrar una pandemia o epidemia con el nombre de un país específico no es en absoluto nuevo. La gripe de 1918 a menudo se llama «la gripe española», aunque no se originó en España. De hecho, sus orígenes aún no están claros. Entonces, ¿cómo obtuvo este nombre?



Según un artículo de investigación publicado en Clinical Infectious Diseases en 2008, el nombre «probablemente [surgió] debido a la información errónea que rodea a las noticias sobre el origen de la epidemia». Los autores continúan explicando:



“Se suele aceptar que, debido a que España fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial, la libertad de prensa en España fue mayor que en los países aliados y en Alemania. La prensa estadounidense y europea, probablemente por razones políticas, no reconoció ni transmitió noticias oportunas y precisas sobre el alto número de víctimas entre su población militar y civil que fueron atribuibles a la epidemia de influenza en curso «.



Si bien «la gripe española» sigue siendo el apodo más conocido de la causa de la pandemia de 1918, la enfermedad tomó otros nombres, según el país.



En España, a veces se la conocía como “la gripe francesa”, posiblemente porque los trabajadores temporeros españoles viajaban hacia y desde Francia en tren, lo que llevó a las autoridades españolas a creer que habían “importado” el virus de Francia.



Otro nombre para la gripe en España fue «el soldado de Nápoles», en referencia a una actuación musical popular en ese momento, lo que sugiere que el virus se pegó tan fácilmente como la melodía.



En Brasil, mientras tanto, fue «la gripe alemana», en Polonia fue «la enfermedad bolchevique» y en Senegal fue «la gripe brasileña». En resumen, cada país apodó al virus en honor a un oponente político.



¿Por qué se popularizaron estos conceptos erróneos?



En el pasado, como ahora, los mitos y las teorías de la conspiración que rodean el origen de las enfermedades se extendieron como la pólvora.



Como observan los autores de un estudio de 2017 en Current Directions in Psychological Science, las teorías de la conspiración brindan a las personas explicaciones rápidas y fácilmente aceptables para problemas que de otra manera no tendrían respuestas o soluciones simples.



Los investigadores encontraron que las personas que creen en las teorías de la conspiración lo hacen por tres razones:



Motivos epistémicos: la necesidad de explicaciones causales listas para usar de ciertos problemas o fenómenos para recuperar un sentido de certeza.

Motivos existenciales: la necesidad de recuperar el control sobre la situación o el entorno de uno.

Motivos sociales: «el deseo de pertenecer y mantener una imagen positiva» de uno mismo y de la sociedad en la que uno habita o desea habitar.



Nuestros sentidos de certeza, control y pertenencia pueden verse fácilmente comprometidos en situaciones de crisis, como una pandemia.



Tanto el virus de la influenza detrás de la pandemia de 1918 como el coronavirus responsable del COVID-19 han mantenido un aura de misterio: los científicos y los gobiernos no brindan ni proporcionaron soluciones rápidas y fáciles para detener la propagación.



Los medios disponibles para prevenir la infección (usar mascarillas en público, minimizar el contacto social) se sienten precarios y, a menudo, alienantes, a veces dañando gravemente la salud mental y alterando la vida diaria.



Naturalmente, la ansiedad generalizada en tiempos de crisis impulsa a las personas a buscar respuestas y soluciones en todas partes, y las teorías de la conspiración parecen proporcionarlas.



Sin embargo, una y otra vez, los expertos han demostrado que aceptar las teorías de la conspiración hace más daño que bien, dañando la salud pública y el bienestar social.



Las crisis de salud pública pasadas, como la pandemia de 1918, pueden enseñarnos lecciones importantes sobre la gestión de crisis, siempre que aprendamos de nuestros errores.

Fuente: MEdicalNewstoday.com